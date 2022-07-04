Беремся только за легкие задачи — финансовый гороскоп на 5 июля

Сегодня стоит работать на минимальных оборотах, браться за простые дела.

Овен

Достаточно напряженно складывается этот день для Овнов, работающих на арендуемой площади. Желательно уклониться от встречи с арендодателем, поскольку это может спровоцировать спорную ситуацию. Также не следует заключать или перезаключать договор аренды. Вместе с тем день благоприятствует учебе и торговой деятельности.

Телец

Излишне эмоциональное отношение Тельцов к коллегам и подчиненным может способствовать нагнетанию напряженности в трудовом коллективе. Старайтесь сосредоточиться на практически полезных занятиях, приносящих максимальный доход. Переход на личностные оценки всегда срабатывает вам во вред. Чем меньше вы будете отвлекаться на разговоры, тем лучше пойдут дела.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется проявить инициативу и стараться найти мягкие методы в решении острых вопросов. Наиболее трудным может быть тема финансов, точнее, нехватки финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей. Лучший способ справиться с этим – ограничить и урезать свои потребности. Прежде чем потратить деньги, подумайте, насколько это необходимо и сможете ли вы обойтись без этого.

Рак

Тихая и незаметная работа Раков на сегодняшний день может оказаться наиболее эффективным стилем деятельности. Чем громче вы будете заявлять о своих правах и амбициях, тем больше вокруг вас будет возникать напряжения. Лучше тихо делать свое дело, чем громко воевать. Успешно идет удаленная работа на полставки или по совместительству, а также связанная с выполнением частных заказов.

Лев

Сегодня Львам желательно ограничить круг общения и не доверять слепо поступающей информации. Неверные сведения могут дезориентировать вас и привести к ошибочным действиям. Не торопитесь заключать торговые сделки и отправляться в служебные командировки. Удачный день для планирования и проведения проектно-конструкторских работ. Ориентируйте себя на перспективу.

Дева

У Дев хороший день для сотрудничества с вышестоящим руководством. Ваши успехи в работе и умение решать практические вопросы не останутся незамеченными начальством. Может поступить предложение о повышении в должности. Важно сохранять стабильность и придерживаться графика работ. Однако это не лучший день для финансовых инвестиций в коллективные проекты.

Весы

Несмотря на некоторую эмоциональную несдержанность, типичные Весы вполне могут провести этот день результативно, если направят свои усилия на повышение профессионального уровня. Учащиеся вполне преуспеют в повышении квалификации. Используйте все имеющиеся у вас возможности для приобретения практических полезных знаний. А вот в карьере могут быть осложнения.

Скорпион

Скорпионам сегодня важно в точности соблюдать нормы закона и не допускать нарушения служенных инструкций. В этот день на кону может оказаться ваша деловая репутация. Например, вас могут попытаться поймать на нарушениях в ходе внеплановой проверки, ревизии. Вместе с тем это благоприятный день для оплаты счетов и погашения долгов.

Стрелец

Фактор нестабильности и внезапных осложнений может стать основным для Стрельцов на сегодняшний день. Любые изменения в работе сегодня будут чреваты новыми осложнениями, ошибками. Чаще обычного будет ломаться техника и инструменты. Не следует предпринимать шаги, связанные с повышением рисков и влекущие за собой необратимые последствия. Наиболее сложные вопросы делегируйте деловым партнерам.

Козерог

Неблагоприятно может сложиться этот день для Козерогов, занимающих руководящие должности. Вашу работу могут дестабилизировать нарушения в договорных отношениях и необходимость срочно принимать меры по преодолению этих нарушений. Может усилиться конкурентная борьба, и вас могут попытаться потеснить с рынка услуг. Ищите опору в работе подчиненных.

Водолей

У Водолеев этот день может сложиться неблагоприятно для оформления деловых бумаг, поездок и перевозки документов. В дороге могу быть осложнения, вы рискуете не успеть приехать в назначенный срок на деловую встречу. Также есть риск утери важного документа. Однако это неплохой день для оптовых закупок товара и операций с валютой. У представителей творческих профессий могут возникнуть перспективные идеи.

Рыбы

Рыбам рекомендуется прилагать максимум усилий для завершения начатых дел. Отдавайте предпочтение тем делам, которые реально успеть закончить до конца рабочего дня. Хорошо пойдут дела в сфере недвижимости, строительства, магазинной торговли и работе в офисе. Успешно пойдет работа по проведению инвентаризации движимого и недвижимого имущества.