Работаем над деталями — гороскоп на 5 июля

6-7 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Девы подчеркивает значение деталей: именно они помогут перекинуть мостик от прежней повестки к новой.

В этот день изменившееся положение Меркурия и Марса задаст другой тон общению, заставит сменить ритм жизни, вид или темп работ, предложит новые поводы для общения или новые маршруты путешествий. День может усилить общий интерес к материальной базе, внимание к полезным услугам, ручным работам, производству и ремонту нужных в быту вещей, здоровью, питанию, решению мелких прикладных задач. Близко к сердцу будут приниматься мелочи, связанные с домом, семьей и традициями.

Овен

Этот день Овнам стоит потратить на перестройку образа действий. Новая ситуация требует отказаться от лишнего идеализма, авантюризма и лихачества, сделать шаг в сторону основательности и практичности. Овнам, развивающим бизнес, стоит подумать о его рентабельности. Также меняется круг контактов или повестка общения. Новые поводы для бесед могут появиться дома, в семье или в связи с недвижимостью.

Телец

Тельцам пора браться за новые дела - или менять тактику в старых, наращивая в них активность. В любом случае, новая событийная полоса потребует выносливости. Стоит подумать о поддержке своей физической формы и о стрессоустойчивости. Также может измениться список маршрутов или круг общения. Возможно, приобретет вес мнение конкретного лица из близкого окружения: соседа, попутчика, родственника.

Близнецы

В этот день Близнецам предстоит окончательно сменить фокус своего внимания. Он может оказаться сдвинут в сторону насущных материальных вопросов, питания, жилищных дел или комплекса хозяйственно-бытовых проблем. Вновь начатые оригинальные совместные проекты начинают активнее требовать работы над материальной базой, из-за чего в новом неожиданном контексте могут предстать отношения с друзьями.

Рак

Ракам этот день дарит новые возможности. Инструментом их самовыражения становится слово. Их мнение не всегда совпадает с авторитетным, а их специфичные взгляды порой не в ладу с новыми ценностями. Возможен интерес к карьерному росту через журналистику или преподавание. Появляется шанс сменить образ действий на более продуктивный: объединиться с друзьями, поработать на материальные перспективы.

Лев

Львам предстоит полоса тайных болезненных размышлений или серия важных для них частных переговоров - например, семейных. Также не исключены вынужденные поездки. Многим Львам предстоит в ближайшие недели управлять своими делами, уделяя внимание материальной стороне. Перемены такого рода сегодня осуществляются через мелочи, что смягчает резкость перехода и делает его комфортнее.

Дева

Сегодня в делах и планах Дев что-то изменится. Часто перемены будут в лучшую сторону - например, позволят им наладить контакт с родственниками или старыми друзьями. Новые возможности могут открыться Девам, планирующим совершить деловую поездку, открыть или развить бизнес за рубежом. Положительные события будут происходить, несмотря на кризис в определенных сферах, вопреки или даже благодаря ему.

Весы

Сегодня Весам полезно наблюдать за ходом событий и отмечать в них новые тенденции практического характера. Поводы для размышлений и разговоров могут появиться в жилищной, материальной или профессиональной сфере. Возможно, сделает заявление важное лицо: родитель, начальник, арендатор, спонсор. Вероятны перемены в поведении партнеров и конкурентов. Свой ответ или новый ход лучше отложить до завтра.

Скорпион

Скорпионам пора что-то менять в своем ритме жизни или манере поведения, выходить на другой этап работы или общения. Возможны вести из-за рубежа, подвижки в планах, связанных с образованием, путешествиями или судебными делами. Придется считаться с новой энергичной тактикой друзей или с возросшей активностью конкурентов. Стоит как можно быстрее договориться с нужными людьми во избежание сюрпризов.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит быть внимательнее в ходе общения, включая рутинные совещания по служебным, медицинским, финансовым и другим насущным вопросам. Повестка дня может неожиданно измениться в свете новых событий. Может появиться потребность в более глубоком погружении в неприятные подробности собственного или чужого прошлого, в семейные, жилищные или наследственные дела, в кредитную историю.

Козерог

Сегодня Козерогам не помешает стать более чуткими к чужим словам, их тону и подтексту. Может напомнить о себе персона, вызывающая противоречивые чувства: «сложный» ценный клиент, родственник, земляк, бывший партнер или жилец. Хорошая сторона этого дня заключается в частичном снижении остроты событий и сбросе напряжения, переходе к более удобной форме нагрузок или к более творческому этапу работ.

Водолей

Сегодня в центре внимания Водолеев остаются те или иные критичные детали, которые в свете последних событий получают новое значение. Возможно, им придется скрупулезнее вникнуть в свои семейные или жилищные дела, в тонкости ремонта, строительства, лечения болезней или ведения бизнеса. Пора заново проинспектировать ситуацию, чтобы принять меры по предупреждению технических и других неприятностей.

Рыбы

Сегодня позиции Рыб усилятся, что в первую очередь коснется их связей в близком кругу. Многие Рыбы станут увереннее в переписке, в общении с друзьями, родней, соседями, домочадцами и собственными детьми. У них появится доступ к нужным данным. Начнут чаще приходить дельные мысли по воплощению идей. Может наметиться насыщенная исследовательская или литературная работа, серия деловых командировок.