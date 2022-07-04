Проблемы с деньгами и здоровьем: астролог рассказал, что ждет в ближайшем будущем
Переходы планет в другие знаки принесут как проблемы, так и приятные сюрпризы.
Рациональный подход в деловой сфере, прагматизм, в первую очередь в финансовых делах, трезвая оценка возможностей – всё это положительные стороны параллельного перехода двух динамичных планет в другие знаки. С другого ракурса – делам и решениям, требующим оперативности и быстродействия теперь может не хватать решительности и смелости. Зато такой Марс способен «не наломать дров», а несколько размазанная энергия станет хорошим сдерживающим средством, когда важны шаги более осторожные, выверенные и обдуманные. Поменяется тип активности – Марс в Тельце не связан с авантюризмом, если не вмешиваются другие факторы – минимизирован риск, а «синица в руках лучше, чем журавль в небе».
Второй и четвёртый по счёту знаки зодиака, куда переходят Марс и Меркурий, имеют женскую природу и очень плотно связаны с Луной и Венерой. Тем самым мы наверняка увидим со стороны и почувствуем желание проводить больше времени с семьёй и близкими, многие в ближайшее время могут взять на вооружение идеи по благоустройству или ремонту в собственном доме.
Транзиты планет на обозримый период
Скоротечный бросок Меркурия по Раку в течении двух недель создаёт оперативную связь Меркурия с Луной, что будет позитивно сказываться в повседневных бытовых делах. Но положение Луны по знаку будет регулировать авансцену – к примеру Луна в Весах 6-7 июля поднимет уровень контактов и встреч, особенно романтического плана, партнёрских контактов.
А вот Марс в Тельце в первой половине своего транзита всё-таки выглядит инертным и неповоротливым – до 25 июля Марс будет оставаться без аспектов с другими планетами, что может затруднять продвижение дел. Но вторая половина транзита Марса по слабому для себя Тельцу – наоборот, предложит довольно активный и напряжённый график. 1-2 и 6-7 августа на фоне традиционно конфликтных связей Марса с вредными Ураном и Сатурном следует избегать рисков, особенно на транспорте и в поездках. Помните, что 1-2 августа очень вероятны конфликты с друзьями и партнёрами, могут пострадать электронные средства связи и коммуникаций. Также всю первую неделю августа высок риск травматизма, особенно 6-7 августа.