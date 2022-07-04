Проблемы с деньгами и здоровьем: астролог рассказал, что ждет в ближайшем будущем

Переходы планет в другие знаки принесут как проблемы, так и приятные сюрпризы.

Синхронный переход Марса в один из самых заземлённых знаков Тельца (с 5 июля по 20 августа), и быстроходного Меркурия в домовитого Рака (с 5 по 19 июля) – жесты планет в сторону более практичных подходов к вопросам дома и семьи, хозяйственным нуждам.

Рациональный подход в деловой сфере, прагматизм, в первую очередь в финансовых делах, трезвая оценка возможностей – всё это положительные стороны параллельного перехода двух динамичных планет в другие знаки. С другого ракурса – делам и решениям, требующим оперативности и быстродействия теперь может не хватать решительности и смелости. Зато такой Марс способен «не наломать дров», а несколько размазанная энергия станет хорошим сдерживающим средством, когда важны шаги более осторожные, выверенные и обдуманные. Поменяется тип активности – Марс в Тельце не связан с авантюризмом, если не вмешиваются другие факторы – минимизирован риск, а «синица в руках лучше, чем журавль в небе».

Второй и четвёртый по счёту знаки зодиака, куда переходят Марс и Меркурий, имеют женскую природу и очень плотно связаны с Луной и Венерой. Тем самым мы наверняка увидим со стороны и почувствуем желание проводить больше времени с семьёй и близкими, многие в ближайшее время могут взять на вооружение идеи по благоустройству или ремонту в собственном доме.

В любовно-романтической сфере также подспудно вырастет стремление к завязыванию серьёзных отношений, основанных на семейных ценностях, тем более после перехода в знак Рака ещё и Венеры с 18 июля. В плане здоровья весь период Марса в Тельце стоит обратить внимание на профилактику болезней горла и почек – сейчас эти системы более уязвимы.

Транзиты планет на обозримый период

Скоротечный бросок Меркурия по Раку в течении двух недель создаёт оперативную связь Меркурия с Луной, что будет позитивно сказываться в повседневных бытовых делах. Но положение Луны по знаку будет регулировать авансцену – к примеру Луна в Весах 6-7 июля поднимет уровень контактов и встреч, особенно романтического плана, партнёрских контактов.

А вот Марс в Тельце в первой половине своего транзита всё-таки выглядит инертным и неповоротливым – до 25 июля Марс будет оставаться без аспектов с другими планетами, что может затруднять продвижение дел. Но вторая половина транзита Марса по слабому для себя Тельцу – наоборот, предложит довольно активный и напряжённый график. 1-2 и 6-7 августа на фоне традиционно конфликтных связей Марса с вредными Ураном и Сатурном следует избегать рисков, особенно на транспорте и в поездках. Помните, что 1-2 августа очень вероятны конфликты с друзьями и партнёрами, могут пострадать электронные средства связи и коммуникаций. Также всю первую неделю августа высок риск травматизма, особенно 6-7 августа.

И даже с виду дружественная связь Марса с Нептуном прямо в середине фазы полнолуния 11-13 августа – вряд ли проявит себя с положительной стороны в силу вредного общего транзита в это время, и более того может в некоторых аспектах навредить делу.

И только завершающий аспект Марса в Тельце с Плутоном, который будет активным с 14 по 16 августа – становится гармоничным. Этому аспекту под силу сдвинуть многие неподдающиеся дела с мёртвой точки, а также создать условия для качественных преобразований в насущных вопросах общества. На фоне этого аспекта весьма вероятны волевые решения сильных мира сего, а также неожиданные назначения во властных структурах, резонансные публичные новости.