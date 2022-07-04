Что ждет Раков, Львов и Дев в июле

В первом месяце лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Рак

Кажется, в этом месяце многим Ракам улыбнется удача. Кому-то удастся успешно закрыть проект, добиться повышения или премии. Кому-то — завести новые полезные знакомства или реанимировать старые связи. Оставшимся звезды рекомендуют сконцентрироваться на личной жизни: уделить больше внимания детям, наладить отношения со второй половинкой или укрепить отношения с родственниками. Также в этом месяце у Раков будет хорошо получаться манипулировать людьми. Пользуйтесь этим, но не злоупотребляйте, не наносите вред окружающим во благо себе. Важно будет позаботиться о своем здоровье, обратить внимание на свой режим питания и добавить больше физической активности. Наиболее удачные дни в июле: 4, 5, 13, 23, 24. Напряженные дни: 1, 9, 18, 20, 26.

Лев

Во второй месяц лета Львов покинет их привычная самоуверенность, из-за чего они могут начать чувствовать себя немного неуютно. Поэтому сейчас важно более тщательно продумывать свои действия, а не полагаться на свое везение и природную обаятельность. Хотя может случиться и так, что некоторые важные решения придется принимать быстро, и тут план не поможет. И да, возможны неудачи. Но это стоит принять, вам не может везти постоянно. Изменится и круг общения Львов. Сейчас им будет не так интересно проводить время в шумных компаниях, скорее они предпочтут общество близких друзей и родственников. Эти люди помогут хорошо отдохнуть и восстановиться. В этот период окажется в уязвимости ваше сердце, поэтому если заметите какие-либо недомогания, сразу обратитесь к врачу. Наиболее удачные дни в июле: 4, 10, 17, 18, 23. Напряженные дни: 2, 9, 14, 19, 20.

Дева

Для Дев июль станет насыщенным месяцем, полным ярких впечатлений. Поэтому сидеть дома представители этого знака точно не будут. Ведь их ждут новые знакомства, дела и проекты. Встречи с друзьями и сногсшибательные вечеринки. И они будут в восторге от своего образа жизни в этот момент. Кому-то даже захочется кардинально изменить привычный уклад действий: переехать в другой город, страну, сменить профессию или вступить в брак. И июль — идеальное время для самых безумных свершений. Не бойтесь: результат вас порадует. А вот финансы — нет. К сожалению, в этот период возможны временные трудности. Но не забывайте, что вокруг вас много людей, готовых прийти на помощь: родня, друзья и коллеги. Они одолжат необходимую сумму или возьмут часть трат на себя. Наиболее удачные дни в июле: 4, 10, 16, 17, 23. Напряженные дни: 2, 9, 19, 26, 27.