Какие сюрпризы в любви в июле ждут Раков, Львов и Дев

В первый месяц лета личная жизнь знаков серьезно изменится.

Рак

Июль принесет Ракам много любви и приятных хлопот. Вы будете готовиться к свиданиям, организовывать праздники и планировать путешествие со своей второй половинкой. К слову, у семейных Раков совместный отдых вызовет много проблем и разногласий. Но именно в этот момент важно поменьше нервничать и конфликтовать со своей второй половинкой. Думать не только о себе и чаще идти на уступки. Одиноким Ракам не стоит зацикливаться на поиске любви, иначе вы никогда не заведете отношения. Лучше больше времени проводите в больших компаниях, чаще знакомьтесь с людьми и не бойтесь раскрываться перед другими. Сейчас вас переполняет энергия, поэтому шансы встретить кого-то весьма высоки.

Лев

Никаких серьезных проблем в личной жизни у Львов в июле не предвидится. Ваши чувства будут взаимны, а партнер всегда будет готов поддержать. Однако существует опасность, что спокойствие и постоянство Львам наскучит, и они захотят новых приключений. Поэтому их половинкам в этот период придется делать все, чтобы те, не заскучали в их обществе. Например, устраивать им интересные встречи, водить по свиданиям, концертам в кино. Впрочем, и самим Львам будет полезно подключить изобретательность и воплотить в жизнь свои самые интересные идеи. Свободным представителям знака не стоит вступать в интрижки: интерес к таким отношениям быстро иссякнет.

Дева

В июле Девы поймут, что они наконец-то готовы к семейной жизни. Ну или хотя бы к серьезным отношениям. Даже те, кто еще не нашел половинку, задумаются о семейных ценностях. Например, когда посмотрят фильм про любовь или заметят счастливую семейную пару с детьми в своем окружении. Звезды советуют оглядеться: ваша будущая вторая половинка может оказаться именно в вашем дружеском кругу. И тогда представителям знака захочется уделить ей побольше внимания и заботы. Действуйте! Те же, у кого уже есть пара, будут ломать голову над квартирным вопросом: захотят снять квартиру или купить свое жилье. Или же столкнутся с ремонтными делами. А вот отношения с родственниками могут усложниться. Кстати, причина конфликтов будет та же — недвижимость.