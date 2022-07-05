Держимся подальше от начинаний — финансовый гороскоп на 6 июля

Сегодня нам не стоит начинать что-то с нуля — с этим будет много проблем.

Овен

Овны в этот день смогут договориться о сотрудничестве с деловыми партнерами и подписать необходимые документы. Успешно пойдет учеба. Если вы в первой половине дня будете сдавать экзамены, зачеты, защищать диссертацию, то, вероятно, все пройдет успешно. Вместе с тем нежелательно заключать сделки с недвижимостью. Условия труда офисных служащих могут ухудшиться.

Телец

У Тельцов возрастают шансы на рост доходов от умственного труда. Вы сможете проявить свои лучшие практические качества в распоряжении финансовыми ресурсами. Используйте это время для анализа состояния своего бюджета. Однако во взаимоотношениях с окружающими людьми нет должной гармонии и взаимопонимания. Будьте готовы к тому, что данные вам обещания будут нарушены.

Близнецы

Близнецы сегодня проявят большую изобретательность и смогут добиться улучшения в делах. Главное условие для этого состоит в том, чтобы вы могли действовать самостоятельно, в свободном режиме. Поэтому более всего могут преуспеть индивидуальные предприниматели и самозанятые. Не торопитесь вкладывать деньги в сомнительные проекты спекулятивного характера.

Рак

Инициативное поведение Раков сегодня может войти в противоречие с производственной необходимостью. Не следует торопиться непременно сегодня завершить какое-то дело – эта спешка может стать причиной для новых осложнений. Тщательно продумывайте возможные последствия от своих поступков. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто занимается выполнением частных заказов.

Лев

Львам в этот день рекомендуется обсуждать насущные вопросы вместе с друзьями и единомышленниками. В ходе коллективного «мозгового штурма» вы сможете найти оптимальные решения для самых сложных ситуаций. Особенно хорошо разрабатывать планы относительно будущего. Не следует проводить деловые встречи с незнакомыми людьми.

Дева

Удачно пойдут дела у Дев, занимающих руководящие должности и вынужденных сегодня оперативно реагировать на ситуацию. Вы сможете правильно сориентироваться и принять максимально эффективные решения с точки зрения финансов. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в свои проекты. Некоторые ваши планы сейчас окажутся под угрозой срыва.

Весы

У Весов не лучший день для карьерного продвижения и взаимоотношений с начальством. Ваши инициативы могут быть неверно истолкованы. Не следует вступать в споры и доказывать свою правоту начальству – это непродуктивно, и этим вы только ухудшите себе положение. Старайтесь не делать того, о чем вас никто не просит. Успешно проходят служебные командировки.

Скорпион

Скорпионы сегодня смогут поправить свое финансовое положение за счет привлечения внешних инвестиций на выгодных условиях. Возможно, вам предоставят право распоряжаться чужими деньгами, либо вы сможете привлечь заемные финансовые ресурсы. Также не следует нарушать существующие нормы и правила. Именно такие нарушения могут привести вас к неприятностям.

Стрелец

У Стрельцов этот день может сложиться неоднозначно. Ситуация в делах, связанных с финансовой и инвестиционной деятельностью, складывается нестабильно. Не рекомендуется давать и брать деньги взаймы. Вместе с тем партнерские отношения могут развиваться устойчиво. Можно вести переговоры и подписывать важные документы. Клиенты останутся довольны выполненными вами услугами.

Козерог

Козероги, работающие в сфере услуг, могут столкнуться с непоследовательным поведением некоторых клиентов и их жалобами начальству. Старайтесь избегать спорных ситуаций и не забывайте о правиле: «Клиент всегда прав», даже если это не так. Между тем с коллегами отношения складываются конструктивные. Вы сможете успешно решать практические вопросы с использованием техники и механизмов.

Водолей

С некоторыми осложнениями может проходить этот день для Водолеев, проходящих производственную практику в рамках профессионального обучения. Вы можете столкнуться с трудностями при попытке применить теоретические знания на практике. Однако это хороший день для тех, кто имеет отношение к творческим видам деятельности.

Рыбы

Рыбам рекомендуется ставить перед собой краткосрочные задачи, которые вполне реально довести до завершения до конца рабочего дня. Успешно пойдут дела у строителей, коммунальщиков, офисных служащих. Можно подготавливать и сдавать отчеты. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. А вот от старта новых проектов пока лучше воздержаться.