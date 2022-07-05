Разбавляем серьезность шутками — любовный гороскоп на 6 июля

Сегодня нужно больше шутить, чтобы не поругаться.

Овен

Сегодня влюбленным Овнам стоит поставить на первое место желания своего партнера и всячески содействовать балансу интересов в паре. Звезды советуют не пренебрегать внешним видом и азами этикета. Встречаться лучше в гостях и на светских мероприятиях. Разговоры о быте имеет смысл свести к минимуму.

Телец

Сегодня звезды советуют влюбленным Тельцам обращать внимание на мелочи и стараться быть в них безупречными. Помимо страстности и предприимчивости в этот день важны и другие аспекты романтического общения: изысканные манеры, хороший вкус, приятная речь, аккуратность в быту, стильный внешний образ.

Близнецы

Близнецам звезды намекают, что сегодня романтическое свидание будет приятным и стоит «ловить момент». Несмотря на мелкие недоразумения, день принесет много взаимного удовольствия. Близнецам, которые хотят познакомиться и завязать роман с нуля, лучше не торопить события и вести себя нейтрально.

Рак

В этот день Раки рискуют сами внести в свои любовные отношения разлад, поставив себя в особое положение и требуя себе привилегий. Возможно, это уместно в другое время, но сегодня лучше соблюдать в общении с любимым человеком красивый баланс и не пытаться стать яркой звездой на его скромном фоне.

Лев

Сегодня романтическое свидание станет для Львов лучшим лекарством от душевной хандры и тайных печалей. Чтобы не испортить хорошее впечатление от него, звезды советуют временно оставить «за скобками» все свои внутренние проблемы и вместе с любимым человеком насладиться цепочкой приятных моментов.

Дева

Сегодня звезды рекомендуют Девам взять за образец и ориентир стандартные нормы поведения и ухаживания, даже если эта мысль им претит. Опора на собственные представления о вежливости, красоте или чувстве меры не возбраняется, но может снизить привлекательность в глазах представителей другого пола.

Весы

Сегодня Весы очаровательны и неотразимы, пока поддерживают внутренний баланс и не позволяют негативным эмоциям омрачить свой душевный покой. Как только они поддаются переживаниям, их обаяние улетучивается. Для свидания желательно выбрать романтичную, красивую и эмоционально нейтральную обстановку.

Скорпион

Скорпионам стоит отложить на время свои увлекательные романтические планы и подстроиться под требования обстановки. Сегодня она не располагает к истинной эмоциональности и подлинной откровенности, внешние ритуалы взаимодействия с любимым человеком могут оказаться важнее внутреннего содержания.

Стрелец

Стрельцам стоит использовать этот день для развития сложившихся отношений или для поддержки приятного интересного диалога с многообещающим романтичным потенциалом. Сложные, нежелательные и опасные темы сегодня искусно обходятся или затрагиваются «по касательной», им не придается особого значения.

Козерог

Сегодня Козерогам нежелательно захватывать в любовных отношениях лидерство или давить на партнера психологически. Если ваша половинка решила открыть вам душу, отнеситесь бережнее к ее чувствам, дайте ей выговориться и не задевайте ее самолюбие. При разнице привычек или взглядов ищите компромисс.

Водолей

В этот день личные дела Водолеев стабильны и находятся под их полным контролем. Отдельные неурядицы не омрачат их любовный горизонт. Многие Водолеи найдут для себя оптимальный баланс между романтикой и здравым смыслом. Если с этим балансом согласится партнер, отношения станут близки к идеальным.

Рыбы

Этот день выводит влюбленных Рыб из зоны комфорта уже на стадии приятного общения. Обсуждать непростые темы отношений сегодня стоит исключительно в теории. Как только вы чувствуете, что вступаете в нежелательную или опасную для себя область, немедленно переводите многозначительную заявку в шутку.