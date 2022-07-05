Что ждет Козерогов, Водолеев и Рыб в июле

В первом месяце лета жизнь некоторых знаков кардинально изменится.

Козерог

В июле Козерогов ждет много общения — готовьтесь к массе встреч и новых знакомств. Причем как в личной жизни, так и на работе. Чтобы все складывалась хорошо, постарайтесь не давить на своих собеседников и не навязывать им свою точку зрения. А также не позволяйте им делать то же самое. И когда отношения будут складываться на основе уважения и равенства, они приведут к важным изменениям. Одиноких Козерогов ждет судьбоносная встреча. Именно сейчас они могут встретить человека, который идеально им подходит. Но не стоит полагаться исключительно на звезды. Это сработает, если вы сами основательно решите заняться своей личной жизнью и отложить другие дела на потом. Также не забывайте про свое здоровье. Сейчас не самое лучшее время для длительных поездок и командировок. Тем более, средств на все необходимое вам и так хватит. Наиболее удачные дни в июле: 5, 12, 13, 17, 23. Напряженные дни: 9, 14, 20, 21, 28.

Водолей

В июле Водолеев ждет исключительно личный и карьерный рост. Они будут вкладывать деньги и время в новые проекты, постоянно учиться и изучать что-то новое. Поверьте: это весьма удачное вложение, эти траты точно оправдают себя. Вы будете с интересном браться за новые и сложные задачи, кропотливо искать пути решения и успешно их находить. Поэтому карьерное повышение или поощрение в финансах не заставит себя ждать. А вот что точно нельзя делать, так это вмешиваться в конфликты на работе — в итоге сами останетесь виноватыми. Лучше держитесь в стороне, дожидаясь пока все устаканится само. К сожалению, в личной жизни все будет складываться совсем наоборот: вы с партнерами перестанете понимать друг друга. Наиболее удачные дни в июле: 5, 12, 13, 17, 23. Напряженные дни: 9, 14, 20, 21, 28.

Рыбы

Июль выдастся для Рыб весьма запутанным и непростым месяцем. Планы будут постоянно рушиться, а желания – меняться. Да и окружающие часто будут не считаться с вашим мнением, что будет действовать вам на нервы. Придется научиться приспосабливаться, но при этом аккуратно отстаивать свои границы, чтобы остаться в выигрыше. Но везде есть свои плюсы. Подобная атмосфера будет держать вас в тонусе, сделает более внимательными и ответственными. Вы будете успешно справляться со своими обязанностями и не упустите возможность подработать. Вполне возможно, именно сейчас вас ждет небывалый успех, надо лишь вовремя его встретить. Главное, чтобы вам хватило сил. Поэтому не забывайте отдыхать, а то рискуете заболеть в самый неподходящий момент. Наиболее удачные дни в июле: 4, 5, 16, 17, 23. Напряженные дни: 2, 8, 9, 25, 26.