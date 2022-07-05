Какие сюрпризы в любви в июле ждут Весы, Скорпионов и Стрельцов

В первый месяц лета личная жизнь знаков серьезно изменится.

Весы

В июле у Весов на первый план выйдет работа, поэтому личной жизни вы не будете уделять особого внимания. Однако, если у вас уже были проблемы в отношениях в прошлом, не исключено, что они снова вернутся. Поэтому постарайтесь выделить достаточно времени, чтобы показать любимому человеку, как вы его любите. Хорошо будет ненадолго забыть про работу и отправиться в отпуск. Причина конфликтов может скрываться в деньгах или распределении ролей среди партнеров. Не стесняйтесь доказывать свою точку зрения. У одиноких Весов могут возникнуть романтические знакомства в отпуске, но, скорее всего, это будет лишь курортный роман. А вот встретить свою вторую половинку удастся в конце месяца.

Скорпион

В июле Скорпионы будут сосредоточены на своей карьере и увлечениях, а вот личная жизнь отойдет на второй план. Правда это не помешает им завести роман с коллегой. Причем у некоторых он будет даже способствовать повышению. Скорпионам, которые находятся в паре, следует хорошо задуматься над тем, что и как они говорят своим половинкам. Ваша любовь к сарказму и колкостям может серьезно ранить любимого человека. Поэтому следите за словами и сдерживайте шутки. То, что вы находите забавным, для многих будет обидным. Также июль сделает Скорпионов мастерами обольщения. Поэтому они легко обзаведутся новыми поклонниками, но вряд ли начнут строить серьезные отношения. Не исключены и недолгие курортные романы.

Стрелец

Июль станет для Стрельцом разумным и практичным месяцем, особой романтики не ждите. Даже влюбленные Стрельцы при всей их любви к широким жестам, постараются не делать необдуманных шагов. Впрочем, времени и сил на драму у них просто не останется. На работе и дома будет так много забот, что никакие любовные интриги вам уже не будут интересны. В отношениях все будет спокойно: близкий человек поддержит вас в любой момент, посочувствует и поможет. Благодаря этому вы быстро забудете былые обиды. Хотя повод для нового конфликта все же появится к концу месяца: звезды подсказывают, что он будет связан с поездкой — в командировку или отпуск.