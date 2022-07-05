Какие сюрпризы в любви в июле ждут Козерогов, Водолеев и Рыб

В первый месяц лета личная жизнь знаков серьезно изменится.

Козерог

В отношениях с партнером у многих Козерогов могут возникнут сложности. Причиной тому станет неудачи, с которыми представители знака будут сталкиваться в этом месяце: зачастую они попросту будут срываться на партнере. Следует понять, что в своих суждениях вы можете быть необъективными. Что приведет к конфликтам и недопониманию в паре. Однако гороскоп рекомендует постараться сохранить спокойствие. Сейчас вам нужна стабильность в отношениях с партнером. Семейные Козероги заметят, что партнер часто перекладывает на них свои обязанности. И им это решительно не понравится, что приведет к новой ссоре. Которая, к слову, может затронуть и более старших родственников, что только усугубит ситуацию.

Водолей

Все внимание Водолеев в июле будет сконцентрировано на продвижении в карьере и на личную жизнь почти не останется сил. И не все партнеры это поймут, некоторые обидятся. Если возникнут сильные ссоры, стоит все же взять небольшую паузу и провести время с партнером. Не стоит концентрироваться только на себе, будьте более чуткими к своей половинке и ее эмоциям. Иначе все может закончиться расставанием. Впрочем, многие партнеры, наоборот, поддержат Водолеев в их начинаниях и помогут преодолеть все трудности. Свободным Водолеям звезды предрекают большое количество интрижек.

Рыбы

Во многих Рыбах проявится тяга к большой семье, станут важными семейные ценности. Они устали быть одиночками, поэтому ощущают сильную внутреннюю потребность заботиться о близких. Кто-то даже задумается о вступлении в брак или захочет завести детей. Ожидается приезд родных, с чем будут связано много приятных хлопот по дому. Также вы будете часто ходить в гости или сами устраивать уютные посиделками дома. Захочется и уделить внимание детям, и провести время со своей половинкой. И сделать выбор будет непросто. Те, у кого только начали развиваться отношения, могут начать сомневаться в своем партнере. Возникнут ситуации, которые проверят ваши чувства на прочность. И не все романы выдержат проверки. Зато одинокие Рыбы имеют хорошие шансы наконец-то найти свою любовь.