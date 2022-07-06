Астрологи назвали опасные дни июля

Астрологи перечислили дни июля, в которые лучше не принимать никаких важных решений.

По словам экспертов, это 5, 13, 16 и 28 июля. Эти числа связаны с негативными перемещениями Луны и Солнца на небе.

Так, во вторник, 5 июля, пройдут негативные транзиты Марса и Меркурия. В этот день могут происходить неприятные события, которые связаны с переходом Марса в знак Тельца, а также Меркурия в знак Рака, что негативно скажется на людях.

— 13 июля жители Земли столкнутся с суперлунием. В эту ночь полная Луна будет находиться на очень близком расстоянии от Земли. В таком состоянии спутник нашей планеты будет оказывать серьезное влияние на людей, их настроение. В течение всего дня нужно стараться следить за своими эмоциями, — отметили астрологи.

Что касается 16 июля, то здесь будет негативный аспект Солнца и Меркурия. Людям необходимо быть осторожней с принятием важных решений и лучше отложить поездки на дальние расстояния, а также не совершать важных покупок.

28 июля произойдет ретрофаза Юпитера, которая преподнесет главные жизненные уроки для человека, заставит заняться глубоким самоанализом, расти и развиваться как личность. При этом будут затруднены продвижение и реализация планов, а завершится этот период 24 ноября, передает издание «Мойка 78».