Какие денежные сюрпризы ждут Овнов, Тельцов и Близнецов в июле

Кто сможет разбогатеть, а кто останется без денег?

Овен

В этом месяце финансовое положение Овнов вряд ли можно назвать стабильным: то у вас будет куча денег, а то небольшие финансовые трудности. В начале месяца вас везде будет преследовать удача: хорошее время для новых начинаний и запуска новых проектов, открытия своего бизнеса. Все это принесет ощутимый доход, особенно, если вы сумеете по-максимуму проявить свою креативность. Также принесут прибыль ранее сделанные инвестиции в промышленные предприятия. В середине месяца придется вернуть долги и выплатить кредиты. И лучше сделать это пораньше, чтобы не потерять деньги на процентах. А после проанализировать все свои траты. В то же время сейчас можно планировать отпуск. Вы сможете хорошо отдохнуть и вернуться к работе с кучей энергии, что отразится на вашей зарплате.

Телец

И хотя финансовые положение Тельцов в июле нельзя будет назвать стабильным, к концу месяца оно все же приобретет некоторую прочность. Сперва денег будет хватать только на самое необходимое. Но это пойдет вам на пользу. Этот период научит вас экономить, считать расходы и ценить то, что у вас есть. Звезды советуют кропотливо и упорно трудиться, и тогда вам могут предложить дополнительный проект с крутыми перспективами роста. А вот пытаться заработать на жизнь легкими путями не стоит — все равно ничего не выйдет. Желание отдохнуть на вечеринке и побаловать себя покупками будет велико, но все же избегайте лишних трат. Вы сможете все наверстать в следующем месяце. Иначе лишь обзаведитесь новыми долгами. Тем более, многим представителям знака и так придется решать не только свои материальные проблемы. На плечи Тельцов ляжет забота о некоторых членах семьи.

Близнецы

В июле на первый план у Близнецов выйдет не финансовое благополучие, а наработка дополнительного опыта и запуск новых проектов. Звезды советуют сфокусироваться на подготовке почвы для будущих успехов. И пусть эффект будет не такой быстрый, как вам хотелось бы, зато результат вас точно порадует. Пока же изучите конкурентов, понаблюдайте за ошибками и верными действиями коллег, выработайте свою тактику денег. И хотя некоторые представители знака изначально потеряют часть денег, но вскоре смогу покрыть убытки, а также приумножить свой доход. Не сомневайтесь в своих силах, но и не бойтесь попросить о помощи. На вашей стороне много союзников, которые поддержат вас. Тех же, кто пока не хочет заниматься своим бизнесом, тоже может ждать приятное повышение зарплаты.