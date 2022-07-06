Какие денежные сюрпризы ждут Раков, Львов и Дев в июле

Кто сможет разбогатеть, а кто останется без денег?

Рак

Хотите значительно увеличить свой доход? Так действуйте, а не сидите, сложа руки. Иначе ничего не случится. Зато, если сконцентрируетесь на работе, звезды обещают хорошие результаты. Правда изменения будут происходить постепенно. Что-то существенное вы заметите только в конце месяца. И в это же время перед вами откроются новые возможности. Если не упустите их, сможете выйти на новый уровень. Не бойтесь заявить о себе, и тогда конкуренты отступят. Кроме того, в отношении с вашими деловыми партнерами может чувствоваться некая напряжённость, придется отстаивать права. Переговоры и подписания бумаг также принесут немало проблем.

Лев

В этом месяце звезды рекомендуют потрудиться: усилия, которые вы приложите, окупятся вдвойне. Хорошая возможность начать собственный бизнес, сформировав для него полную базу. И, если вы будете полагаться не только на удачу, но также проявите упорство и целеустремленность, то все обязательно получится. Однако следует не забывать, что у вас есть недоброжелатели, которые могут помешать осуществлению ваших задумок. Будьте внимательны и осторожны. Возможно, придется быстро адаптироваться к текущим обстоятельствам. И даже если вы совершите кое-какие ошибки, каких-то серьезных последствий не будет. Вы просто сделаете шаг назад.

Дева

Несмотря на регулярные финансовые поступления, с трудностями в этом месяце вы тоже столкнетесь: расходов будет много. Например, придется отдать долг, даже если это и не входило в ваши планы. Да, это не сильно пошатнет бюджет, но все же скажется на его состоянии. Также много денег будет уходить на помощь другим. Альтруизм — это похвально, но постарайтесь не спутать его с обычной расточительностью. Как и уступать свои источник дохода другим, даже если вы думаете, что он его больше достоин. Удачным решением будет вкладывать деньги в жилье, ремонт или благоустройство своей квартиры или загородного дома. На работе получится добиться успеха, если вы будете действовать уверенно и активно возьметесь за реализацию своих идей.