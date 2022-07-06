Каких высот добьется женщина-Овен в июле

В чем повезет женщинам-Овнам во второй месяц лета?

Июль превратит Женщин-Овнов в идеальных жен и хозяек, привив им любовь к шитью, стирке, уборке и готовке. Некоторые представительницы знака даже начнут сами создавать украшения для дома и сделают косметический ремонт своими руками. Ваша любовь к конфликтам будет смыта во время генеральной уборки. Наоборот, вы будете сами стараться успокоить семейные ссоры и наладить отношения. Поэтому ваша вторая половинка не будет верить своему счастью. В этом месяце многие Овны проявят несвойственную для себя расчетливость и бережливость, хотя никаких финансовых проблем у них не предвидится.