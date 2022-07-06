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Каких высот добьется женщина-Овен в июле

6 июля 2022ГороскопыМарианна Басс

В чем повезет женщинам-Овнам во второй месяц лета?

Каких высот добьется женщина-Овен в июле
Фото: inpearls.ru

Июль превратит Женщин-Овнов в идеальных жен и хозяек, привив им любовь к шитью, стирке, уборке и готовке. Некоторые представительницы знака даже начнут сами создавать украшения для дома и сделают косметический ремонт своими руками. Ваша любовь к конфликтам будет смыта во время генеральной уборки. Наоборот, вы будете сами стараться успокоить семейные ссоры и наладить отношения. Поэтому ваша вторая половинка не будет верить своему счастью. В этом месяце многие Овны проявят несвойственную для себя расчетливость и бережливость, хотя никаких финансовых проблем у них не предвидится.

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