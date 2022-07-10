Обман и разочарование в любви — гороскоп на неделю 11-17 июля

На этой неделе на небе будет сформировано 5 значимых планетных аспектов, что создаст достаточно пёструю картину влияний.

13 июля Венера делает трин к Сатурну. Поскольку Венера символически связана с любовью и деньгами, то предполагается два варианта интерпретации. Сатурн придает серьезности и строгости чувствам, следовательно, такая любовь будет зрелой, серьезной и основательной. В вопросе денег Сатурн связан с режимом экономного и практичного распоряжения деньгами. Поэтому, те, кого этот аспект затронет, могут проявить верность в чувствах и экономность в расходовании денег.

14 июля секстиль Меркурий-Уран — это аспект творческого мышления и научных открытий. Могут быть знакомства с необычными оригинальными людьми. Изобретатели и инженеры могут найти интересные технические решения. Успешно идет процесс обучения. Быстро развиваются компьютерные технологии.

14 июля квадратура Венера-Нептун — напряженная связь между этими планетами может приводить к обманам и разочарованиям в любви. Либо влюбленные будут склонны игнорировать реальность и верить тем, кто их обманывает. Под этим аспектом проходят обманы и самообманы. Также может усилиться потребность в искусстве, предприниматься попытки писать картины или играть на музыкальных инструментах.

16-17 июля соединение Меркурий-Солнце — этот аспект связан с усилением интеллекта и способность оказывать влияние на окружающих силой слова, вербально. Прекрасный аспект для учебы и выступлений на публике. Человек под влиянием этого аспекта склонен действовать рассудочно, расчетливо.

17 июля трин Меркурий-Нептун — этот аспект связан с изящной словесностью, с поэзией, с красивым и витиеватым изложением мыслей. Общение между людьми под влиянием этого аспекта может проходить мягко и деликатно, дипломатично. Может стимулировать интерес к искусствам и гуманитарным наукам.

Овен

Овнам на этой неделе, возможно, захочется знать всё и обо всём. Если раньше вы были заняты работой и упустили из виду кое-какие события в вашем окружении, то сейчас вы восполните образовавшиеся пробелы. Поэтому много времени вы можете проводить в разговорах со знакомыми, родственниками, соседями – ведь вы непременно должны быть в курсе всех событий. Это также прекрасное время для учебы и увеселительных загородных поездок. Ваш интеллект и память сейчас работают быстрее и надежнее самого лучшего компьютера, и многие знания, который прежде казались вам невероятно трудными для понимания, теперь будут с легкостью усвоены. Возрастает роль дружеского окружения. Возможно, вас пригласят на дружескую вечеринку, и вы там прекрасно проведете время. А вот на выходных рекомендуется больше времени уделять благоустройству жилищных условий. Если вы давно собирались сделать небольшой косметический ремонт, поменять сантехнику в ванной и на кухне, сделать перестановку мебели, прибить полочку для книг или просто провести генеральную уборку, то сейчас вы справитесь с такой работой быстро и эффективно.

Телец

Звезды советуют Тельцам на этой неделе сосредоточиться на решении материальных проблем – у вас это будет получаться намного успешнее любых других видов деятельности. Возросшая практичность в сочетании с трудолюбием позволит вам за короткий срок справиться с теми делами, которые не удавалось сдвинуть с мертвой точки в течение предыдущих нескольких недель. Вы будете способны проявить свою практичность и сможете увеличить доходы. Также вы сможете реализовать некоторые свои планы относительно покупок, на которые давно откладывали деньги, и теперь у вас в распоряжении будет достаточная сумма. И эти покупки будут очень удачными по соотношению цена-качество. В конце недели вам, вероятно, предстоит много времени провести в поездках, контактах. Вы будете легки на подъем и коммуникабельны. Люди оценят вашу обязательность и практичность. Если вам что-то обещают, то можете быть уверены, что слова не разойдутся с делами. Также это хорошее время для учебы, аналитической работы с информацией.

Близнецы

Близнецам на этой неделе звезды советуют проявить здоровый эгоизм и заняться собственной персоной. Перед вами сейчас могут открыться совершенно новые знания, которые выведут вас на новый уровень мировоззрения. Если вы серьезно занимаетесь самообразованием и думаете о духовном развитии, то не упустите случая, когда можно продвинуться вперед. Это также прекрасное время для обретения внутренней свободы и выхода на новый уровень самостоятельности – что особенно важно для молодых людей и не только. Попробуйте сделать то, на что раньше у вас не хватало смелости. Например, попробуйте поменять свой внешний облик, изменить прическу, перекрасить волосы. Ваши эксперименты с имиджем окажутся полной неожиданностью для окружающих, на вас обратят внимание, увидят вас с новой стороны. В конце недели удачное время для урегулирования многих практических вопросов, связанных с получением доходов и расходованием денег на покупки. Но прежде чем тратить деньги, их надо сперва заработать. И здесь вы проявите себя наилучшим образом.

Рак

Ракам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить в уединении и спокойствии. Желателен неспешный и несуетный образ жизни, когда нет жестких планов, которые надо выполнять в строго установленные сроки. Попробуйте свободно и легко плыть по реке жизни и решать вопросы по мере их поступления. Это очень важный период для проработки психологических комплексов, духовных практик, медитации, молитвы, аутогенных тренировок. Постарайтесь обеспечить себе комфортные условия, чтобы подумать о приведении себя в состояние душевного равновесия. Не исключено, что у вас начнут проявляться экстрасенсорные способности. В практическом смысле период благоприятен для дополнительной подработки и оплаты долгов по кредитам. В конце недели прекрасное время для начала продолжительного цикла учебы, поступления в вуз, защиты дипломной работы или диссертации на получение ученой степени. Нужная информация сама будет приходить к вам какими-то неведомыми и странными путями. То же самое и с людьми. Вы будете знакомиться с теми людьми, которые смогут вас научить чему-то важному и полезному на данный момент времени.

Лев

На этой неделе Львы могут много времени проводить в общении с друзьями и подругами. Возрастает ваша потребность в новых впечатлениях. Это прекрасное время, когда мечты начинают обретать черты реальности и сбываются самые заветные желания. Ваши мысли наполняются грандиозными планами, вам может казаться, что вы вступаете в совершенно новый период своей жизни, полный перспектив и открытий. Во многом это действительно так. Более того, постарайтесь в первой половине недели создать себе некий план того, чего хотелось бы добиться. Чем детальнее вы составите этот план, тем скорее он будет реализован. И здесь вам понадобятся советы друзей, общение и обмен мнениями. Если вы состоите в браке, то друзья могут подсказать вам пути к гармонизации супружеских отношений. В конце недели акценты могут сместиться на тему решения финансовых вопросов. Далеко не все пойдет гладко и так, как вам хочется. Вы можете чувствовать, что вас пытаются ограничить, препятствуя вашим намерениям. Старайтесь действовать тихо, незаметно, избегая прямолинейности и открытой конфронтации. Тогда и результат не заставит себя долго ждать. Вам может помочь влиятельный покровитель, в том числе и через оказание финансовой поддержки.

Дева

Девы, которые долго и упорно двигались к намеченной цели, на этой неделе могут быть вознаграждены за потраченное время и усилия. Внешние обстоятельства поменяются, и вам может представиться шанс на удачу. Главное, быть постоянно в курсе происходящих вокруг вас событий, держать руку «на пульсе» и ловить удобный момент. Прежде всего, позитивные сдвиги могут произойти в сфере карьеры и профессиональной деятельности. Влиятельные люди могут оказать вам помощь. Также это хорошее время для решения своих практических вопросов. В частности вы сможете навести порядок в окружающем вас пространстве, решив важные практические вопросы. Хорошо приводить в порядок свой образ жизни, включая режим дня, питания. Переходя к здоровому образу жизни, вы тем самым повысите свою эффективность в делах. В конце недели рекомендуется не замыкаться в одиночестве, а активно общаться, расширяя круг друзей. Вообще, роль друзей на этих днях возрастает. Если вы последнее время редко встречались или перезванивались с друзьями, и уже стало казаться, что отношения проходят стадию охлаждения, то сейчас все ваши дружеские контакты вновь возродятся и самым активным образом напомнят о себе.

Весы

У типичных Весов на этой неделе благоприятное время для путешествий, отдыха и развлечений. Возможно, что вы неожиданно решите отправиться в поездку. Это особенно вероятно, если у вас недавно завязались романтические отношения с человеком, проживающим в другом регионе или другой стране. В случае виртуального романа может возникнуть потребность встретиться и пообщаться в реале – и такая возможность у вас может появиться. Также это благоприятное время для курортного романа или романтических отношений с кем-то из числа попутчиков во время путешествия. В целом эта неделя принесет вам много приятных сюрпризов – главное, не отсиживаться дома, а действовать. А вот на выходных звезды советуют сосредоточиться на решении практических вопросов, связанных с карьерой и благоустройством жизни. Ваш социальный статус в обществе, степень уважения к вам со стороны окружающих также нуждаются в подтверждении и отстаивании. Так вы сможете достигнуть поставленных целей и обеспечить себе достойное место под солнцем.

Скорпион

На этой неделе у Скорпионов могут произойти перемены в семейной жизни. Если вы ориентированы на улучшение жилищных условий, то в этом направлении могут произойти позитивные подвижки. Можете рассчитывать на поддержку со стороны близких родственников. Например, это благоприятное время для урегулирования вопросов, связанных с наследством, страхованием имущества и обустройства своего места жительства. Можно брать ипотеку под покупку жилья. Также через кредиты могут быть сделаны крупные покупки для благоустройства жилья. Многие решения вы будете склонны принимать интуитивно, больше полагаясь на свои инстинктивные желания и не особенно задумываясь о последствиях. Это время, когда инстинкты выходят на первый план, и вам будет труднее себя контролировать. Вы можете чувствовать, что вас ведет по жизни какая-то внутренняя сила. В конце недели могут улучшиться романтические отношения. Хорошо выезжать к морю и отдыхать. Возможны курортные романы. Также это благоприятное время для увлеченных творческих людей. Вокруг вас будет много позитива, и вам останется только настроиться на эту волну и радоваться жизни.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя может быть связана с активизацией общения, переписки, поездок для встреч с разными людьми, в том числе с партнером. Если вы состоите в браке, то общение с партнером по браку будет осуществляться по большей части через телефон и электронную почту. Возможно, это будет связано с поездкой вашего супруга (или супруги) и невозможностью из-за расстояния поддерживать более тесный контакт. Также вы сможете успешно и в позитивном ключе обсуждать важные для вас вопросы, находя компромиссные решения. В целом это удачное время для подписания брачного контракта, договоров любого рода, регистрации брака. Возрастает значимость общения и контактов. Вы сможете найти знающего человека, профессионала в своем деле, который поможет вам решить некий важный вопрос. На выходных звезды советуют наводить порядок в доме и готовиться к приему гостей. Это хорошее время для приобретения современной бытовой техники, типа стиральной машины, холодильника, кухонного комбайна. Также это хорошее время для урегулирования вопросов, касающихся наследства родителей. Старайтесь строго исполнять те обещания, которые вы давали другим людям. Также это касается возвращения долгов в положенные сроки.

Козерог

Эта неделя может не принести Козерогам каких-то важных крупных событий. Но она может укрепить ваши позиции по некоторым практическим вопросам. Ориентируйте себя на то, чтобы спокойно и методично заниматься решением сугубо деловых вопросов. Хорошее самочувствие и высокий уровень работоспособности позволят вам постепенно разгрести завалы в делах, образовавшиеся за предыдущий период. Возможно, вам придется вникать в детали рутинной деятельности – но, никто кроме вас этого все равно не сможет сделать. Вместе с тем, за делами и хлопотами не следует забывать о своем здоровье. Это прекрасное время для проведения оздоровительных диет, начала цикла лечебно-профилактических мер типа массажа, закаливания. Рекомендуется взять абонемент для посещения фитнес-клуба, бассейна, тренажерного зала. А вот на выходных вы сможете урегулировать свои отношения со знакомыми и партнерами – теми людьми, с которыми вы общаетесь в повседневной жизни, и которые влияют на ваше настроение. В супружеских отношениях никаких проблем возникать не будет. Вы прекрасно будете понимать своего партнера по браку.

Водолей

Водолеям текущая неделя может принести много радостных минут и исполнение заветных желаний. Чтобы в полной мере почувствовать радость от жизни, необходимо обрести внутреннюю свободу, вспомнить, что кроме обыденной повседневности в жизни бывают и праздники и что сейчас как раз такое время. Прежде всего – это время для расцвета любви. Если у вас есть любимый человек, то отдайте ему все что можете, не скупитесь на похвалы и признания, проявите свою богатую фантазию, удивляйте, делайте приятные сюрпризы. И не надо ничего ждать взамен. Если звездам будет угодно, многое из той любви, которую вы раздарите, вернется вам же, многократно умноженное. Не оставляйте без внимания тех людей, которых вы любите. Это могут быть не только возлюбленные и партнеры, но и дети, родители. Все, кого вы любите в этом мире – всех необходимо опекать и поддерживать. В конце недели вам могут поступить денежные переводы за ранее выполненную работу. Либо кто-то вернет вам долг. Постарайтесь сосредоточиться на решении практических текущих дел – это самое позитивное направление.

Рыбы

Типичные Рыбы на этой неделе могут превратиться в классических домоседов. По большому счету сейчас вам нужна только ваша семья, ваш дом, надежный как крепость, и теплый психологический климат в этом доме. Звезды советуют не просто сидеть и ждать, когда в ваш дом войдет все это благополучие, но и делать что-то реально полезное. Например, вы можете вспомнить, что давно собирались купить что-то из бытовой техники или мебели. Подумайте, чем вы могли бы украсить свое жилье. Практические дела помогут вам приблизиться к идеальному домашнему очагу. Если у вас раньше были напряженные отношения с родителями, то сейчас самое время сделать шаг к примирению. В конце концов, вы поймете, что близкие родные люди – это величайшая ценность, которую следует беречь и хранить. А вот выходные дни рекомендуется отдать творчеству и увлечениям. Хорошо заниматься любимым делом, уделяя время своему хобби. Возможно, вам удастся найти подходящее учебное заведение, спортивную секцию или группу по рукоделию, в которой ваш ребенок сможет успешно развивать свои таланты. Успешно складываются романтические отношения. Можно посещать концерты, танцплощадки, театры и иные увеселительные заведения.