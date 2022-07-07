Успех не за горами — финансовый гороскоп на 8 июля

Сегодня мы можем поймать удачу за хвост.

Овен

С утра многие Овны, имеющие отношение к бизнесу, связанному с недвижимостью, смогут увеличить уровень своих доходов. Могут быть заключены сделки по продаже или обмену, а также по аренде недвижимости. Кроме того, успешно поработают коммунальщики, строители. Вторая половина дня неблагоприятна для проявления инициативы. Не делайте того, о чем вас никто не просит.

Телец

Если у Тельцов сегодня запланированы к подписанию важные документы, предполагающие долгосрочное сотрудничество, то лучше всего сделать это с утра пораньше. Дело в том, что начинания, положенные в это время, могут иметь длительное и успешное развитие. У торговцев может ускориться товарно-денежный оборот, что стимулирует рост доходов.

Близнецы

Звезды благоприятствуют Близнецам, привыкшим индивидуальным трудом зарабатывать себе на жизнь. Это в первую очередь относится к индивидуальным предпринимателям, работающим на себя. Что касается работы в коллективе, то этот труд вряд ли будет эффективным. Не лучшее время для участия в собраниях, совещаниях, планерках. Не следует полагать, что ситуация сама собой улучшится без вашего участия.

Рак

От личной инициативы Раков сегодня многое зависит. И здесь важно правильно определить, куда направить свои инициативы. Звезды советуют воздерживаться от действий, идущих в разрез с мнением начальства. Отдавайте предпочтение творческой деятельности, направленной на максимальное раскрытие своих талантов и способностей. Ищите варианты для усовершенствования стиля и методов в работе.

Лев

Львам в этот день необходимо строго соблюдать профессиональную этику поведения и служебные инструкции. Не исключены внезапные проверки, ревизии. Это непростой день для служебных командировок и работы вахтовым методом. Возможно, вы столкнетесь с новыми для себя вопросами – в этом случае попробуйте решить новые задачи традиционными методами.

Дева

Девы в этот день будут способны успешно работать в составе творческого коллектива. Ищите опору в единомышленниках, активно обменивайтесь мнениями и приобретайте полезные знания. Благодаря содействию старых проверенных друзей вы сможете обзавестись полезными знакомствами и составить план совместных действий. Работа с прицелом на получение результата в будущем может быть оправдана.

Весы

Сегодня Весам рекомендуется работать методично и целенаправленно. Главный критерий успеха — это ваше материальное и финансовое благосостояние. Чем выше и стабильнее доход, тем лучше вы смогли справиться с работой. Не следует доверяться партнерам и делегировать им свои полномочия. При работе в сфере услуг с некоторыми клиентами могут возникнуть недоразумения.

Скорпион

Скорпионам сегодня может потребоваться прилагать усилия для того, чтобы самостоятельно контролировать свои дела. Если вы занимаете руководящую должность, то могут быть трения с подчиненными. Бизнесменам следует усилить контроль над исполнением договорных обязательств. Возможно, понадобится усилить требовательность из-за недостаточно четкого исполнения поручений.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется тихо и незаметно выполнять свои профессиональные обязанности. Чем меньше будет непредсказуемости, тем выше результат работы. При принятии важных решений полагайтесь на подсказки своей интуиции. Кроме того, это хороший день для тех, кто ищет дополнительные варианты подработки. Успешно поработают фрилансеры.

Козерог

Козероги сегодня могут быть очень эффективными работниками при деловом взаимодействии в составе команды, группы единомышленников. Хорошо согласовывать свои планы с планами деловых партнеров – это сделает ваш труд более результативным. Не торопитесь завершать работу над проектами, если столкнетесь с трудностями. Проявите гибкость в решении актуальных вопросов.

Водолей

Для успешного выполнения плановых заданий в трудовом коллективе Водолеям необходимо опираться на авторитет вышестоящего начальства. В любых сомнительных вопросах обращайтесь за разъяснениями к своему непосредственному начальству. И ориентируйте себя на безусловное выполнение указаний начальства. Непростой день для торговцев и посредников.

Рыбы

Рыбам рекомендуется укреплять базу своих профессиональных знаний. Это удачное время для начала нового цикла обучения, в том числе на экспресс-курсах. Успешно проходят дальние командировки и контакты с деловыми партнерами из других стран и регионов. Контакты с иностранцами могут принести вам много пользы. Не торопитесь вкладывать деньги в спекулятивные проекты.