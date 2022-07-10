Меняем критику на комплименты — любовный гороскоп на 11-17 июля

Сильное влияние Венеры и Меркурия в течение всей недели позволит с помощью разговоров решить часть любовных проблем.

В понедельник, 11 июля, Солнце образует секстиль с Северным Лунным Узлом. В этот день лучше не торопиться с инициативами, но внимательно наблюдать за поведением интересующего вас человека.

Вторник, 12 июля, и выраженное влияние Урана подскажет вам, как лучше всего действовать в непростой любовной ситуации. Опирайтесь на собственную интуицию, если не знаете, как поступить или что выбрать.

Полнолуние в Козероге в среду, 13 июля, пройдет под сильным влиянием Венеры в трине к Сатурну, но отметится еще и конфликтом Меркурия к Хирону. Не лучшее время, чтобы выяснять отношения с помощью споров, но откровенно поговорить о том, что вас волнует, вы все же можете, если будете соблюдать тактичность.

В четверг, 14 июля, Меркурий отметится сразу двумя секстилями — с Ураном и с Северным Лунным Узлом. Правильно подобранные слова могут исцелить даже самые проблемные отношения, меняйте критику на комплименты и не бойтесь показаться оригинальными в своих признаниях.

Легко обмануться или поддаться на чье-то очарование в пятницу, 15 июля, и виноваты в этом Венера и Нептун, конфликтующие друг с другом. Но можно помечтать о прекрасном принце и запустить свои мечты во Вселенную — вот этим и займитесь в этот непростой день.

Выходные пройдут под сильным влиянием Меркурия, Солнца и Нептуна. К счастью, планетарный фон будет замечательным, а значит можно и знакомиться с новыми людьми, и улучшать уже имеющиеся отношения. И конечно же, при малейшей возможности, отвлекайтесь от дел и отдыхайте. Лучше — в компании со своей второй половинкой.

Овен

В понедельник влюбленные Овны будут настроены романтично и немного легкомысленно — но дальнейший ход событий покажет, что их взгляды и методы действий в отношениях претерпели изменение. Возможно, они надумают перевести свой роман в более практичную фазу, или на это их начнут настраивать партнеры.

Телец

На этой неделе влюбленным Тельцам стоит аккуратнее выбирать линию действий в четверг и пятницу. Сбалансированное поведение, которое еще недавно обеспечивало им отличный результат, будет даваться все сложнее. Многим Тельцам захочется в общении с любимым человеком меньше официоза и больше близости.

Близнецы

На этой неделе Близнецам стоит активнее задействовать свой шарм в четверг и пятницу. В это время они могут дополнительно закрепить свой симпатичный образ в чужом сознании. Чем он притягательнее, тем менее страшны им дальнейшие ошибки в любви, совершенные по небрежности, в иллюзиях или «на эмоциях».

Рак

На этой неделе Ракам многое простится, включая болтливость, легкую манипулятивность и желание быть в центре внимания партнера. Но им стоит быть критичнее к себе во вторник и среду: в эти дни их апломб и эгоизм могут выйти за рамки. В выходные важно высказаться и сбросить эмоциональный груз с души.

Лев

На этой неделе Львы могут испытывать сильную потребность выговориться. Звезды советуют не использовать для этой цели любимого человека, доверить свои переживания нейтральному слушателю, близкому другу или своему личному дневнику. С новым шагом в своей личной жизни также рекомендуется повременить.

Дева

Девам звезды советуют отнестись внимательнее к доверительному разговору и дружеской переписке с элементами романтики, завязавшимся в понедельник, вторник или в выходные: поднятые в это время темы, вкупе со взятым тоном, могут всколыхнуть особые воспоминания и дать импульс к дальнейшему сближению.

Весы

На этой неделе звезды советуют Весам осмотрительно вести себя в понедельник и вторник. Слова, мимоходом произнесенные в этот день под влиянием негативных эмоций, могут повлиять на ход общения с близким человеком в самое ближайшее время. Лучший день для стабилизации и укрепления отношений — пятница.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что заметные улучшения в их любовных делах на этой неделе уже намечаются, а пока им важно не торопить события и действовать в заданном русле. Скорпионам, завязавшим случайные отношения, самое время аккуратно их свернуть. Выходные удачны для доверительного разговора.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам на этой неделе важно не пропустить пятницу: это удачный день для укрепления взаимопонимания (особенно если за стабильным фасадом ощущается что-то неладное, и на этом фоне начинают нагнетаться эмоции). Аккуратнее с доверительной беседой в выходные: все может быть понято неверно.

Козерог

Влюбленным Козерогам не помешает вести себя осмотрительнее в первой половине этой недели: в это время они успешны на уровне действий, но могут подпортить впечатление от них своими же речами или нюансами поведения. Если любимый человек просит о встрече или разговоре в выходные, не отказывайте ему в этом.

Водолей

На этой неделе звезды советуют Водолеям найти время для своей личной жизни в четверг или пятницу: оно не будет потрачено напрасно, а чувства останутся под контролем. В зависимости от ситуации вы сможете убедиться в том, что ваши любовные симпатии неизменны, или что ваша история отношений закончена.

Рыбы

Рыбам стоит поговорить с любимым человеком в субботу или воскресенье. Не исключено, что в последующие недели он потеряет интерес к интимной и важной для обоих теме — или начнет обсуждать ее в ином тоне, исключающем откровенность. Правильно проведенная беседа откроет в романе новую приятную фазу.