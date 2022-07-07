Ищем компромиссы — гороскоп на 8 июля

9-10 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны, Меркурия и Марса позволяет легко переходить от слов к действию.

День подходит для командировок, исследований, тестирования охранно-сигнальных систем. Новости могут прийти через родню или доверенных лиц. Актуально приватное и внутрисемейное общение. Возможна «навигация» в виде примет или чутья. Может возрасти интерес к бизнесу, налогам, нюансам безопасности и выживания, к психологии и социологии, эротике и сексу, магии и колдовству, наследству и страхованию, к хозяйственным деталям, связанным с утилизацией отходов и переработкой старых вещей.

Овен

События этого дня могут напомнить Овнам о налоговых вопросах, о темах, связанных с жильем, наследством или ведением хозяйства, включая утилизацию мусора и хлама, а также о рисках бизнеса. Возможен интерес к финансовым новостям, криминальной хронике или архивам, контакт с фискальной, коммунальной или страховой организацией. Спорные ситуации желательно разрешать путем приватных бесед в узком кругу.

Телец

Сегодня Тельцам желательно настроиться на волну своего окружения и быть готовыми на обратную связь, вербальную или эмоциональную. В диалоге важно не только дать собеседнику высказаться, но и уловить его настрой, угадав то, что он не пожелал сказать прямо. Неплохой момент для семейных и других частных переговоров, если не перехватывать в них инициативу и отказаться от чрезмерно критичной позиции.

Близнецы

В этот день Близнецам придется подумать над деталями, которые они считают для себя не слишком приятными. Возможно, это будут тайные нюансы, связанные с их бытом, здоровьем, старыми вещами, питомцами или насущным семейным делом. В поле их интересов могут попасть вопросы, связанные с оплатой услуг, кредитами, налогами или наследством. Не исключено общение в формате приватных бесед или сплетен.

Рак

Ракам не стоит медлить, если они хотят высказать кому-либо свое особое нелицеприятное мнение, задать щекотливый вопрос или выступить с просьбой, а также если им нужно заняться литературной работой, провести исследование в личных интересах или поговорить с детьми. Многие Раки будут не прочь выслушать чужие критические замечания в свой адрес, если они исходят от соратников и единомышленников.

Лев

Сегодня велика потребность Львов в контакте с близкими, а также в размышлениях на темы, связанные с жильем, наследством, имуществом, хозяйством, здоровьем или безопасностью. Повод для дум и переживаний может дать острый сюжет в семье или бизнесе. Может требоваться сеанс неприятных воспоминаний, работа с личным дневником, приватная беседа, мелкий ремонт, изучение семейного или медицинского архива.

Дева

Дев ждут информативные сутки. Благодаря возросшей чувствительности многие Девы уловят дополнительные подсказки «между строк». День хорош для приватных деловых бесед, он может усилить интерес к сплетням, приметам, криминальным сводкам, нитям между прошлым и будущим. Ценные новости могут прийти через друзей, родню, по старым каналам связи.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам сосредоточить внимание на практических вопросах, связанных с финансами, хозяйством или безопасностью. День подходит для целевых совещаний в узком кругу, посвященных совместным активам и семейным ресурсам. Новый импульс могут получить сюжеты, связанные с охраной, налогообложением, страхованием, бизнес-кредитами. В общении вероятны эмоциональность и настороженность.

Скорпион

Сегодня Скорпионы склонны повиноваться своим импульсам, побуждающим их говорить и действовать. Наиболее конструктивным окажется выбор в пользу диалога: острый, но взаимно полезный разговор поможет выплеснуть «наболевшее». Проблемы может создать потенциальная неуравновешенность самих Скорпионов и (или) их собеседников. Потребуется точка пересечения интересов, баланс между критикой и согласием.

Стрелец

Стрельцам звезды говорят, что сегодня не лучший день для их начинаний. Под влиянием обстановки или тайных специфических переживаний их может увлечь в омут прошлого с его роковыми ошибками, недомоганиями или плохими воспоминаниями. Приключения чреваты хлопотами и приветствуются лишь по необходимости. Требуют осторожности служебные, семейные и другие беседы, контакты с сервисами, деловые поездки.

Козерог

Сегодня Козероги интуитивно улавливают суть и подтекст поступающей к ним информации, могут оказаться проницательными исследователями или тонкими психологами. Им многое скажут слова старых друзей, строчки из дневника или архива. Их не обманет тон собеседника. Они будут легко расшифровывать знаки. Это подходящий момент для научных дискуссий, для целевых поездок, деловых бесед и личных консультаций.

Водолей

Водолеев ждет напряженный день. Его события напомнят им о нестабильности жизненного фундамента в ближайший месяц, о возросших рисках и необходимости вспомнить об азах безопасности. Стоит удвоить аккуратность в ходе ремонта, строительства, модернизации и любых технических работ, заняться профилактикой форс-мажорных обстоятельств в доме и бизнесе, начать договариваться с сервисами или помощниками.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут рассчитывать на подвижки в своих делах, если будут оставаться на связи с интересующими их людьми и в нужный момент окажутся достаточно легкими на подъем. Этот день сулит полезные новости и подсказывает толковые оригинальные идеи — но для того, чтобы пустить их в ход, потребуется доля предприимчивости, подходящее оснащение, транспорт для командировки или техническая поддержка.