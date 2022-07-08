Сильные пожары и потеря денег: главные опасности второй половины лета

Природные катаклизмы и финансовые неудачи – какие еще испытания готовит Вселенная человечеству и каких опасностей стоит остерегаться до конца лета?

Период с 28 июля по 5 сентября будет самым напряженным, уверяет астролог Ольга Фандорина.

«В августе может произойти скачок курса доллара вверх с его дальнейшим ростом, но продлиться эта ситуация может до конца октября, а уже в ноябре доллар и евро опять начнут падать, и к декабрю вернутся на июльский уровень. Поэтому тем, кто сохраняет свои сбережения в валюте, важно понимать, что избавляться от купленной валюты нужно будет уже в октябре, иначе есть риск неожиданно потерять накопленное и сохраненное», – советует астролог.

Эксперт также советует не назначать свадьбу на август и первую половину октября, не менять работу и не открывать новый бизнес.

«Очень важно не назначать дату свадьбы на август и первую половину октября – большой риск развода и материально неблагополучной и полной житейских трудностей совместной жизни супругов. Также людям в августе и сентябре лучше не менять место работы и не открывать новый бизнес – денежные неудачи в этом случае почти гарантированы, а неожиданные трудности и препятствия будут потом нарастать, как снежный ком», – говорит Фандорина.

С 21 июля по 16 августа возрастет риск природных аномалий, добавляет астролог Ада Комаркова. Возможны температурные рекорды, которые приведут к сильным пожарам.

«В период с 21 июля по 16 августа Марс начнет формировать напряженную серию аспектов с Ураном в Тельце и Сатурном в Водолее. В результате чего повысится аварийный фон, возрастет вероятность погодных аномалий и природных катаклизмов. Температурные рекорды повысят риск возникновения пожаров, в некоторых местах могут пройти сильные грозы, возрастет сейсмическая активность», – отмечает астролог.

В этот период не рекомендуется отправляться в дальние поездки – возможны технические поломки и аварии, перебои в работе связи, интернета. Особенно в районе наступления точных аспектов: 1-3 и 6-8 августа, комментирует Комаркова.

Последний «турбулентный» период лета придется на 19-21 августа, когда Марс перейдет в Близнецы. Это время лучше всего провести максимально спокойно, рекомендует Комаркова.