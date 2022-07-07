Какие денежные сюрпризы ждут Весы, Скорпионов и Стрельцов в июле

Кто сможет разбогатеть, а кто останется без денег?

Весы

В июле вас ждет финансовая независимость. Звезды сулят вам хорошее материальное положение, ведь все, к чему вы стремились, будет быстро достигнуто. Ждите стабильных поступлений в бюджет, но при этом продолжайте присматриваться к новым источникам заработка и рассматривайте все предложения о работе. Кого-то может ждать выгодный контракт с зарубежной фирмой, а такую возможность никак нельзя упустить. Звезды сулят успехи в недвижимости. Поэтому, если вы давно хотели приобрести жилье, сейчас самое время. Смело берите ипотеку, занимайтесь переездом и благоустройством нового жилья. А вот занимать деньги другим лучше не стоит. Не исключено, что вам их просто не вернут.

Скорпион

Источники доходов у Скорпионов будут работать в этом месяце слаженно и без сбоев — ждите регулярных поступлений на счет. Существенных затрат сейчас тоже не будет, поэтому получится даже отложить некоторую сумму. Во многом у представителей знака может проявиться бережливость и склонность к накоплению. Поэтому широких жестов и подарков от них ждать не стоит. При этому особого стремления обогатиться у Скорпионов не будет. Скорее, они сосредоточатся на реализации своих идей. Однако, если они хорошо продумают план действий, то их ждет не только признание, но и материальный успех. Правда не сразу. Звезды советуют вложиться в долгосрочные проекты. А вот в краткосрочные авантюры лучше не ввязываться, а то потеряете деньги.

Стрелец

Финансовое положение Стрельцов в июле будет не самым стабильным. Да, деньги будут приходить регулярно и в достаточном объеме. Вот только и трат, к сожалению, тоже будет много. Особая удача ждет бизнесменов и тех, кто вкладывал деньги в недвижимости и инвестиции. Наконец-то вы заметите, что вложенные деньги станут окупаться, причем с завидной скоростью. Возможно, вы получите в подарок или наследство деньги и недвижимость от родственников. Многих Стрельцов может потянут на авантюры — сказывается их любовь к риску. Но не спешите бросаться в них с головой, внимательно подумайте и взвесьте все плюсы и минусы. Лучше поищите фриланс, найти дополнительную подработку куда проще, чем кажется.