Какие сюрпризы ждут женщин-Близнецов в июле

В чем повезет женщинам-Овнам во второй месяц лета?

Для Женщин-Близнецов месяц выдастся весьма спокойным. Каких-то ярких достижений и успехов в карьере ждать не стоит, но при этом и сложностей в финансах или личной жизни тоже не предвидится. Не исключено большое поступление средств на счет, но это мало будет зависеть от вас. Скорее всего, кто-то вернет давний долг, или вы выиграете в лотерею. В любовной сфере все будет складываться удачно. Вы сумеете избавиться от чувства ревности и возьмете инициативу в свои руки. А семейные представительницы знака обнаружат в себе тягу к домашнему хозяйству, что высоко оценят их партнеры.