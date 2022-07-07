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Какие сюрпризы ждут женщин-Близнецов в июле

7 июля 2022ГороскопыМарианна Басс

В чем повезет женщинам-Овнам во второй месяц лета?

Какие сюрпризы ждут женщин-Близнецов в июле
Фото: uprostim.com

Для Женщин-Близнецов месяц выдастся весьма спокойным. Каких-то ярких достижений и успехов в карьере ждать не стоит, но при этом и сложностей в финансах или личной жизни тоже не предвидится. Не исключено большое поступление средств на счет, но это мало будет зависеть от вас. Скорее всего, кто-то вернет давний долг, или вы выиграете в лотерею. В любовной сфере все будет складываться удачно. Вы сумеете избавиться от чувства ревности и возьмете инициативу в свои руки. А семейные представительницы знака обнаружат в себе тягу к домашнему хозяйству, что высоко оценят их партнеры.

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