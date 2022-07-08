Верим в себя и свои силы — гороскоп на 9 июля

10-11 лунные сутки. Сегодня проницательность, даруемая Луной в Скорпионе, поможет сориентироваться в неожиданной ситуации или при столкновении с препятствием.

Ограничения этого дня могут казаться несправедливыми, но часто служат полезным целям — например, удерживают от рискованных шагов. Гораздо опаснее мрачный настрой, способный испортить настроение и осложнить общение с друзьями. Ощущение доверия и безопасности, так необходимое в эти сутки, поможет создать музыка, благоприятная обстановка или контакт с близкими людьми. Не лучший момент для игр и легких развлечений. Не стоит строить планы на далекое будущее.

Овен

Сегодня Овнам придется решить критичный вопрос или пройти через нештатную ситуацию. Не исключен сюрприз в делах, связанных с бизнесом, финансами, налогами или кредитами, с коллективными ресурсами или вложениями в будущее. В ходе разрешения такой проблемы может появиться интерес к обходным тайным путям — но звезды подсказывают, что есть путь более прямой и надежный, хотя и чуть менее приятный.

Телец

В этот день Тельцам стоит ориентироваться на свое окружение и выбирать линию поведения, исходя из обстановки. Вписаться в предложенные реалии будет проще проницательным и сенситивным Тельцам, тонко чувствующим малейшие колебания чужого настроения и заранее видящим признаки возможных угроз. Излишне прямолинейным и напористым Тельцам придется столкнуться с внешним препятствием, охлаждающим их пыл.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется заниматься не самыми любимым делами — например, уборкой дома, ремонтом вещей или профилактикой болезней. Звезды не советуют заранее составлять на этот день подробное расписание, так как в ходе событий наверняка будут сюрпризы. Если вынужденное занятие оказалось не слишком приятным, важно найти в нем мотивацию в виде практической пользы и внутренне настроиться на него.

Рак

Несмотря на сюрпризы и ряд ограничений, этот день для Раков удачен. Не последнюю роль сыграет базовый психологический комфорт (который многие Раки будут воспринимать как нечто естественное, тогда как им стоило бы ценить этот дар небес). Заранее выставив рамки допустимого, сегодня можно заниматься любыми делами, к которым «лежит душа». Полезно включить творческую фантазию и оригинальное мышление.

Лев

Львам не стоит планировать на сегодня веселые шумные мероприятия и повышенную активность во внешнем мире. Исключение — задумки, реализуемые в узком кругу (например, в семье или во внутрикорпоративной среде, куда нет хода посторонним). Проводя время дома или на природе, желательно заранее подумать о том, чтобы психологическая атмосфера вокруг не была мрачной, давала простор памяти или воображению.

Дева

Сегодня Девы восприимчивы к психологическому фону в своем близком окружении и часто разделяют его настрой. Возможно продолжение разговоров, начатых накануне и вызванных поступлением новостей. Одной из тем, притягивающих внимание, может оказаться будущее, чьи корни и прообразы видятся в прошлом. Хорошо провести этот день среди старых друзей, близких родственников или соседей, которым вы доверяете.

Весы

Весам не стоит планировать на сегодня развлекательные мероприятия: возможны помехи или ограничения, включая финансовые. Сюрпризы, вполне вероятные в этот день, не позволят реализовать задумку в полной мере. Звезды советуют заняться хозяйством, бизнесом или подготовкой к более приятному дню завтрашнему (помня, что в эти сутки порой сгущаются краски, и принимаются лишние меры предосторожности).

Скорпион

Сегодня Скорпионы склонны ориентироваться на свои личные ощущения и часто уверены, что действуют лишь по собственному почину — тогда как их поступки нередко продиктованы влиянием извне и работают не только на их, но и на чужие нужды. Часть их шагов спровоцирована прошлым и его «незакрытыми гештальтами». Это благоприятный день для любого взаимодействия с людьми, если очертить границы дозволенного.

Стрелец

Стрельцы сегодня вынуждены развернуть активную деятельность в направлении, к которому их подталкивает стечение обстоятельств. Возможно, они будут решать свои жилищные или семейные проблемы, искать помощников или оказывать услуги друзьям. Не исключено, что внешние пути для них при этом окажутся закрыты, и им придется задействовать приватные — например, действовать через дальних родственников.

Козерог

Для Козерогов день продуктивен, если они не поддадутся негативным воспоминаниям и мрачным предчувствиям - либо сумеют «поладить» с ними, воспринимая их как ненастную погоду или недомогание. Но в эти сутки лучше не строить планы: что-то может исказить перспективу и сузить горизонты планирования. Верное чутье и хорошая фантазия могут натолкнуться на излишний скепсис — например, на неверие в дружбу.

Водолей

Водолеям звезды напоминают, что сегодня их свобода чем-то ограничена и им приходится экспериментировать лишь в заданных пределах. Возможно, на них ляжет ответственность за семью или новый этап важного проекта. Вероятна проверка на организованность, профессионализм или предусмотрительность. Неосторожный шаг может нанести вред карьере или дому. Важно не путать верность своим принципам и упрямство.

Рыбы

В этот день Рыбы интуитивно находят в событиях свою нишу и имеют все шансы «неплохо устроиться» даже на фоне каких-то препятствий. Неожиданные повороты событий часто будут им полезны. Также ничто не сможет ограничить полет их фантазии. Но им все же стоит считаться с обстоятельствами — например, для того, чтобы понимать чужие проблемы или не обижаться на судьбу за то, что не все идет, как хочется.