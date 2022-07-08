Не ждем от партнера многого — любовный гороскоп на 9 июля

Сегодня не стоит давить на вторую половинку или ждать каких-то действий.

Овен

Этот день поддерживает в Овнах повышенную чувственность, но не всегда дает ей свободный выход. Общий эмоциональный фон сегодня может быть неровным, вероятны перепады настроений и странные неожиданные желания. Не исключены тайные опасения, связанные с будущим. Не лучший момент для легкого флирта.

Телец

Тельцам вплоть до ночи предстоит держать фокус своего внимания на обстановке и настроении партнера. Это поможет им повести себя правильно при взаимодействии с ним — например, вовремя сделать шаг назад, если они стали излишне навязчивыми, или удержаться от очередного едкого замечания в его адрес.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит рассчитывать на легкий эмоциональный фон и беспрепятственную реализацию романтических планов. Даже при самом удачном развитии событий день несет в себе долю дискомфорта, сулит мелкие технические и бытовые осложнения. Может преподнести сюрприз своя или чужая сексуальность.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам мысленно очертить вокруг своей любви «магический круг», границы которого отделяют область свободы от области запретного. Внутри этого круга они вольны реализовывать любые прихоти, которые подсказывает им их воображение: любимый человек наверняка разделит и поощрит их.

Лев

Сегодня главные потребности влюбленных Львов — взаимопонимание, душевность и чувство защищенности. Если ситуация не может этого дать, свидание лучше отменить: не исключено, что оно вызовет у вас совсем не те ощущения, на которые вы рассчитывали, причем ничьей персональной вины в этом не будет.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам не пропускать свидание — а если оно невозможно по каким-то причинам, то поддерживать с любимым человеком эмоционально насыщенный дистанционный контакт. Лучший выбор для встречи — обстановка с ноткой интимности, способствующая и приятным беседам, и пониманию без слов.

Весы

Весам звезды напоминают, что сегодня не идеален эмоциональный фон и романтические мероприятия лучше перенести на завтра. В эти сутки и самих Весов, и их партнеров могут посещать надуманные сомнения или подозрения, а непредсказуемое развитие событий помешает привести в исполнение совместный замысел.

Скорпион

В этот день Скорпионы легко оказываются с партнером на одной душевной и чувственной волне. Им не мешают ни чужие капризы, ни собственные ошибки. Единственное, что может охладить взаимный пыл — чрезмерная напористость, поэтому выставленные партнёром границы важно добросовестно соблюдать.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня не самый удачный день для легкого флирта или яркого романтического свидания. Если вы хотите превратить общение с любимым человеком в праздник и фейерверк, стоит выбрать другое время: в эти сутки настроение будет чем-то омрачено или подведут обстоятельства.

Козерог

В этот день Козероги могут оказаться мизантропами, но на их потребность в общении с любимым человеком это не влияет — скорее они втайне надеются, что он или она разделит их настрой. Их может привлечь свидание в необычном и несколько мрачном месте, образ в готическом стиле и соответствующий антураж.

Водолей

Сегодня Водолеи могут оказаться настроены не слишком оптимистично. Их серьезный или упрямый настрой способен произвести на объект симпатий неверное впечатление, создавая иллюзию холодности или недовольства. Если близкий человек не знает вас «как свои пять пальцев», свидание рекомендуется отложить.

Рыбы

Сегодня Рыбы получат от романтического свидания удовольствие, если не будут ждать от него слишком многого и заранее оценят предел возможностей. Не стоит строить на этот день чересчур обширные планы, требующие свободы импровизации — например, спонтанный выезд к любимому человеку в другой город.