Включаем фантазию — финансовый гороскоп на 9 июля

Сегодня в сложных ситуациях стоит креативить.

Овен

Овнам звезды советуют в этот день действовать строго в рамках существующих правил и не искать обходные пути, связанные с нарушением закона. Велика вероятность принятия ошибочного решения под влиянием некоего авторитетного человека. От деловых поездок лучше воздержаться. Не исключено, что вам придется столкнуться с неожиданными проверками, ревизиями, контрольными закупками.

Телец

Утренние часы благоприятствуют Тельцам в учебе и торгово-закупочной деятельности. Деловые связи заметно упрочатся, некоторые важные вопросы вы сможете легко урегулировать за счет содействия со стороны других людей. При необходимости идите на прямой контакт и пытайтесь убедить нужных вам людей в оказании вам содействия. В конце дня воздержитесь от пусконаладочных работ и технических испытаний.

Близнецы

Если Близнецам в этот день предстоит ответственная работа, то запланируйте её на утро. Это хорошее время для совершенствования в профессиональных навыках для обретения мастерства. Удачный день для принятия финансовых решений относительно расходования денег на те или иные покупки. Вторая половина дня может быть связана с запутанными ситуациями при контактах с деловыми партнерами и клиентами.

Рак

Ракам удастся добиться значительных успехов в делах в первой половине дня. Чем больше ответственности вы на себя возьмете, тем результативнее пройдет день. Важно проявлять инициативу и действовать более настойчиво при отстаивании своих интересов. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями из-за нарушений служебных инструкций и норм дисциплины.

Лев

Львам в этот день рекомендуется сосредоточиться на той работе, которая не предполагает жесткого следования срокам выполнения. Решая вопросы по мере их поступления, вы сделаете больше, чем подгоняя себя плановыми заданиями. Для успеха вам гораздо важнее иметь хорошие условия труда, чтобы никто вас не отвлекал. Вторая половина дня неблагоприятна для рискованных финансовых операций с валютой.

Дева

В утренние часы Девы могут быть весьма эффективными при работе в составе творческой группы, коллектива. Это хорошее время для поиска оригинального нестандартного выхода из затруднительных и запутанных ситуаций. Прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников – они могут подать вам ценную идею. Работа с прицелом на будущее может оказаться оправданной.

Весы

Весам рекомендуется выходить на контакт с начальством с утра пораньше. В это время любые вопросы будут находить быстрые и эффективные решения. Чем динамичнее вы начнете этот день, тем больше успеете сделать в итоге. Вторая половина дня неблагоприятна для работы с информацией, с документами. Деловые встречи могут пойти по невыгодному для вас сценарию.

Скорпион

Скорпионам будет полезно с утра обменяться мнениям с более опытными коллегами. Также это хорошее время для служебной переписки с деловыми партнерами из других стран и регионов. Успешно идут контакты с иностранцами и теми, кто приехал из других регионов. Во второй половине дня воздержитесь от крупных финансовых расходов, придерживайтесь экономного стиля в покупках.

Стрелец

Эмоциональное состояние Стрельцов может стать определяющим фактором для успеха или неудачи в делах. Если вы будете чувствовать оптимистичный настрой и уверенность в успехе, то и дела пойдут успешно. Высокая самооценка способна дополнительно стимулировать вас. Вместе с тем во второй половине дня не лучшее время для работы с документами и, в особенности, для подготовки отчетов.

Козерог

Сегодня Козерогам, возможно, удастся установить взаимовыгодные партнерские отношения. Также это хорошее время для проведения рекламных мероприятий с целью привлечения массового клиента. Вторая половина дня может быть связана с некоторыми ограничениями и запутанными ситуациями. Не принимайте важных решений в конце дня.

Водолей

В первой половине дня Водолеям следует опираться на коллег и подчиненных. Особенно это верно, если вы занимаете руководящую должность. Вам обязательно подскажут и помогут в случае необходимости. Вторая половина дня может быть связана с неожиданными изменениями обстоятельств. В ситуации нестабильности воздержитесь от планирования.

Рыбы

В первой половине дня Рыбы смогут в полной мере проявить свои творческие таланты и способности. Вы сможете найти неожиданные решения, добиться успеха в конкурентных видах деятельности. Можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов с начальством – это может негативно отразиться на вашей карьере.