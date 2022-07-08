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Встретят того самого: что ждет женщин-Раков в июле
8 июля 2022ГороскопыМарианна Басс
В чем повезет женщинам-Ракам во второй месяц лета?
Фото: happyhabit.ru
Свободным представительницам знака может выпасть шанс встретить свою идеальную вторую половинку. Но, чтобы все сложилось, придется перестать контролировать партнера, манипулировать его поведением, а стать мягче и дипломатичнее. И тогда шансы на успех вырастут в разы. В отношениях с родными не стоит лезть в конфликт, держитесь в стороне от любых семейных драм, лишь изредка давая советы. В финансовой сфере лучше всего подключить планирование и не тратить деньги на пустяки без повода. А вот продуманные вложения и инвестиции принесут неплохой результат.
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