Проблемы в отношениях и не только: к чему готовиться женщинам-Львам в июле

В июле Женщины-Львы станут более уступчивыми и передадут инициативу в отношениях своему партнеру. Но все это временно.

В июле Женщины-Львы станут более уступчивыми и передадут инициативу в отношениях своему партнеру. Но все это временно. Вскоре к вам вернется былая уверенность в себе, а также желание взять все под контроль. Ну а пока лучше следить за тем, чтобы не показывать партнеру вашего недоверия, ведь сейчас вы будете особенно скрытными. Звезды рекомендуют представительницам знака культурный отдых: посетите новые города, выставки, музеи. А вот шумных курортов лучше избегать, вам нужно что-то спокойнее. В июле ваше финансовое положение будет медленно, но верно улучшаться, никаких проблем не предвидится. Но все же лучше избегать спонтанных покупок, а деньги тратить на саморазвитие.