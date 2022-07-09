Возможность выдохнуть — финансовый гороскоп на 10 июля

Сегодня нам можно немного расслабиться.

Овен

У Овнов в первой половине дня дела пойдут вполне благополучно. Особенно это относится к тем делам, инициатором которых являетесь вы сами. Вы будете в состоянии самостоятельно формировать события и проводить независимую линию поведения. Во второй половине дня деловые связи и контакты проходят испытание на прочность. От встреч и поездок лучше воздержаться. Некоторые торговые сделки могут сорваться.

Телец

Тельцам в первой половине дня могут предложить работу на полставки или по совместительству. Также работодатель может попросить вас выйти на подмену заболевшего коллеги. Это может привести к росту доходов. Вторая половина дня неблагоприятна для крупных финансовых расходов. Могут быть убытки из-за опрометчивых решений.

Близнецы

У Близнецов удачный день для коллективной деятельности. Вливайтесь в коллективный производственный процесс – там вы найдете себе занятие по душе и получите поддержку со стороны коллег. В наибольшей степени это относится к первой половине дня. Во второй половине дня могут усилиться противоречия в деловом партнерстве и во взаимоотношениях с клиентами.

Рак

У Раков в начале дня могут произойти положительные перемены в карьере. Например, вам могут предложить работать по новому графику, который будет для вас удобнее прежнего графика. Также ваши полномочия и зону ответственности могут расширить. Вторая половина дня неблагоприятна с точки зрения психологического климата в трудовом коллективе. Не ввязывайтесь в выяснения отношений.

Лев

Успешно пойдут дела у тех Львов, которые сегодня пребывают в командировке, занимаются рекламным и издательским бизнесом, работают в туристических агентствах или на вахте. Благодаря возросшему авторитету и глубоким профессиональным познаниям вы сможете успешно решить сложные вопросы. Во второй половине дня воздержитесь от долгосрочного планирования и начала новых проектов.

Дева

Девам в первой половине дня, возможно, удастся провести рискованную финансовую операцию, которая завершится успехом. Это может касаться дачи денег взаймы на короткий срок под достаточно высокую процентную ставку. Однако старайтесь все сделать быстро, не затягивайте. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями в отношениях с начальством.

Весы

Весы сегодня утром могут неожиданно познакомиться с оригинальным творческим человеком, сотрудничество с которым может оказаться выгодным. При ведении переговоров старайтесь предложить новые нестандартные решения – только такие предложения имеют шансы на успех. Обязательно просчитывайте на несколько ходов вперед последствия от своих поступков.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня рекомендуется максимально использовать возможности компьютерной и электронной техники в своей работе. Можно изучать новые информационные технологии и углублять свои познания в используемом в работе программном обеспечении – их применение поможет вам быстрее справиться с текущими делами.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут проявить чудеса гибкости и находчивости при решении нестандартных задач. Старайтесь отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Однако это не лучший день для поддержания и развития делового партнерства. Нежелательно подписывать договор о сотрудничестве. Будьте внимательнее к пожеланиям клиентов при выполнении их заказов.

Козерог

Козерогам рекомендуется искать опору в близких родственниках и членах семьи. Идеально, если у вас семейный бизнес или вы работаете на дому, выполняя заказы по фрилансу. Во второй половине дня может ухудшиться психологический климат в трудовом коллективе. Воздержитесь от высказываний критических замечаний в адрес коллег, дабы не вызвать ответную критику в свой адрес.

Водолей

Водолеям в первой половине дня рекомендуется обращать пристальное внимание на поступающую информацию. Даже случайно услышанные или полученные сведения могут содержать необходимые для вас подсказки к правильным решениям. Во второй половине дня не следует полагаться на счастливый случай и заниматься валютными спекуляциями.

Рыбы

Рыбам сегодня вполне удастся повысить производительность труда и уровень доходов благодаря использованию технических новинок. Особенно это относится к информационным и компьютерным технологиям при работе в офисе. Вероятно, вы не в полной мере владеете навыками работы с программным обеспечением — и сейчас самое время усовершенствовать эти навыки. Наиболее результативное время приходится на утро.