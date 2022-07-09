Непростой выходной — гороскоп на 10 июля

11-12 лунные сутки. Утром Луна без курса может огорчить мелкими заминками и неприятностями.

К полудню активная связь Луны и Юпитера развеет хандру, даст надежду, удачу и моральную опору. Возрастет внимание к мировым событиям, интерес к духовной жизни или к природе. Станет продуктивнее общение с авторитетными лицами, с учителями, юристами и медиками, с международными группами и благотворительными организациями. Усилится великодушие и гостеприимство, внимание к дальней родне и недвижимости за рубежом. Будет эффективнее контакт с животными. Возможен интерес к дистанционному домашнему обучению, к гостиничному делу.

Овен

Сегодня Овнам лучше приступать к делам после полудня, когда откроется «окно удачи» и появится стимул к расширению перспектив. В это время возрастет ориентация на мировые авторитеты, появится интерес к новым горизонтам. Это прекрасный момент для поддержки нового источника вдохновения, даже если пока обстоятельства не позволяют активно его разрабатывать.

Телец

Во второй половине дня судьба начнет манить Тельцов отличной возможностью, но далеко не все представители знака ею воспользуются. Возможно, причина будет заключаться в их негибкости или в том, что они на сей раз предпочтут отказаться от молниеносных, но непрактичных авантюр: быстрая и случайная удача может показаться им куда менее привлекательной идеей, чем создание успеха собственными усилиями.

Близнецы

Сегодня обстановка вокруг Близнецов благоприятна, и им не стоит терять время, если они заинтересованы в обратной связи — например, хотят кому-то понравиться в романтическом плане или обратить внимание потенциальных покупателей на свой товар. Хорошо пойдет адаптация к другой стране и культуре: есть шанс завести друзей в авторитетной группе или обратить на себя внимание влиятельных популярных людей.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит претендовать на прямое внимание к своей персоне и талантам. Привлечь к себе взгляды и заставить оценить себя по достоинству будет куда проще, скромно подстраиваясь к обстоятельствам и действуя в заданном ими русле. В этот день можно удачно найти работу, врача, помощника или покровителя, поладить с начальством, успешно решить вопрос с питомцем.

Лев

Вторая половина этого дня поможет Львам взбодриться. Если позволяют самочувствие и обстановка, в это время хорошо начать вести активный образ жизни, но важнее физической разминки все же будет духовный тонус. У большинства Львов после полудня появится моральная поддержка. Ее источником могут оказаться вдохновенные творческие порывы, родительские чувства или счастливые романтические переживания.

Дева

Сегодня для Дев актуальны домашние дела, но звезды не советуют им концентрироваться на быте и рутине. В этот день важнее духовная база жизни, позволяющая преодолеть кризис. Найдя единомышленников по мировоззрению, желательно их ценить. Возможно, подлинные братья и сестры по духу уже рядом с вами в лице ваших родственников или старых друзей. Вдали от дома высоки шансы найти гостеприимный приют.

Весы

Сегодня Весы могут отвлечься от забот, уйти от эмоциональных раздражителей и провести время приятно. После полудня появится настроение развеяться, сложатся условия для игр, прогулок и романтических встреч. Попутно у многих Весов будет возможность завязать или поддержать связи с влиятельными людьми, которые согласны выступить в качестве их партнеров, представителей или покровителей.

Скорпион

Скорпионов этот день приглашает к легким авантюрам. Звезды советуют согласиться, но отвести для них лишь определенную часть своего времени и ресурсов, не делая на них основную ставку. Во второй половине дня возрастает вероятность подработок, успешных сделок с иностранцами и иногородними, удачных валютных операций. Возможен доход за счет работы с животными, услуг в сфере медицины или туризма.

Стрелец

Сегодня после полудня Стрельцы могут смело повиноваться своим импульсам: они будут удачными. В это время у всех представителей знака улучшится настроение и самочувствие, появится мощный источник вдохновения, любви или творчества. Возрастут шансы на успех в играх и спорте. Родителям-Стрельцам не стоит терять время, если они хотят чем-то помочь своим детям или поддержать перед ними свой авторитет.

Козерог

Козерогам сегодня полезно позволить себе чуть больше свободы и простора. В этот день можно на одном дыхании справиться со сложным делом, на волне вдохновения будут легко переноситься любые нагрузки и появляться неожиданные источники моральной поддержки. Но увлекаться и затягивать процесс не стоит: если превратить творческий порыв в монотонное длительное занятие, эффект может оказаться обратным.

Водолей

Водолеям стоит провести «на малых оборотах» первую половину дня, так как в это время они могут попасть в неприятное положение. Также они могут испытывать уныние или недомогание. После полудня атмосфера вокруг изменится в лучшую сторону, появится успех или надежда на удачу в обозримое время. Оставшуюся часть дня хорошо провести вне дома или рабочей площадки, лучше всего — на природе с друзьями.

Рыбы

Сегодня утром многие Рыбы осторожны. Свои романтические надежды, авантюрные планы или возвышенные настроения они склонны переживать и прокручивать внутри себя. Но во второй половине дня все может измениться: не исключено, что изменившаяся атмосфера пробудит в них уже не пассивный, а деятельный идеализм, сподвигнет их на хитрый ход или на увлекательное приключение во имя грандиозной благой цели.