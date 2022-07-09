Приключения и романтика — любовный гороскоп на 10 июля

Сегодня нам необходимы новые и яркие эмоции.

Овен

Влюбленным Овнам звезды начнут помогать во второй половине дня. На это время можно смело планировать романтическое свидание или другое мероприятие, дающее надежду на улучшения в личной жизни. Стоит помнить, что собственными силами вы сейчас можете сделать немного, и вам лучше положиться на судьбу.

Телец

Сегодня звезды предлагают Тельцам довериться в любви моменту и посмотреть, что из этого выйдет. Новые знакомства вряд ли положат начало долгому роману, но позволят им весело провести время. В постоянном союзе лучше отказаться от личного лидерства в пользу импровизации и действий по обстоятельствам.

Близнецы

Близнецам звезды подсказывают, что сегодня для романтического свидания хороша вторая половина суток. Это удачное время для встречи с партнером-иностранцем или с человеком, который может предложить что-то помимо любовных эмоций — например, покровительство в будущем или «пропуск» в большую компанию.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам потребуются активность и психологическая гибкость, чтобы воспользоваться удачным моментом. Для везения в любви они должны быть подобны воде, принимающей форму сосуда. Раки, зацикленные на одной роли, образе или на идеальной картине отношений, могут упустить свое счастье.

Лев

Львам звезды подсказывают, что после полудня их личная жизнь получит новый импульс. Одинокие или расставшиеся с партнерами Львы получат надежду на исправление ситуации. В гармоничных парах влюбленные будут наслаждаться не только растущей взаимной симпатией, но и пребыванием на одной духовной волне.

Дева

Сегодня Девам важно видеть в любимом человеке брата или сестру по духу, учителя или наставника. Отношения, лишенные этой составляющей, могут показаться им недостаточно гармоничными и оставить у них чувство внутренней неудовлетворенности. Подходящее время для короткого романтического путешествия.

Весы

На вторую половину этого дня Весы могут смело планировать любовные свидания или поиски новых личных знакомств. Недостатки и погрешности ситуации будут с лихвой искупаться удачным стечением обстоятельств, помогающим нивелировать сложные грани характеров и «дружить достоинствами», а не недостатками.

Скорпион

В атмосфере этого дня Скорпионы легко становятся романтиками, но не обязательно ищут легкомысленных и рискованных любовных приключений. Многим представителям знака будет важнее найти в лице партнера «родственную душу» — например, верного друга по увлекательной игре или по задуманному путешествию.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов день может начаться не очень оптимистично — но звезды уверяют, что положение быстро выправится, и во второй половине суток советуют им не терять ни минуты: в это время счастливое стечение обстоятельств и собственный душевный подъем создадут отличный фон для развития романа.

Козерог

Сегодня звезды предлагают влюбленным Козерогам быть оптимистами и смотреть на свой роман с позитивной стороны. В то же время типичным представителям знака стоит контролировать свои порывы: сделав широкий жест или разрешив себе рискованное приключение, через пару дней они могут об этом пожалеть.

Водолей

Водолеям имеет смысл отложить романтические мероприятия на вторую половину этого дня. Встречаться (или договариваться о встрече) с любимым человеком в утренние часы звезды категорически не советуют: подведут внешние условия, не удастся наладить связь, или окажется не лучшим собственное настроение.

Рыбы

Для влюбленных Рыб день может начаться с меланхоличного настроения, мечтательности или слабой веры в возможность счастья. Однако вечером многие Рыбы вдруг превратятся в оптимистов и поверят в успех. Их очень вдохновит идея романтического свидания, но ожидания от него не всегда будут реалистичными.