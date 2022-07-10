Станем жертвами иллюзий — любовный гороскоп на 11 июля

Сегодня мы можем не просто погрузиться, а утонуть в любовных фантазиях.

Овен

Сегодня влюбленные Овны не прочь помечтать о волшебном беспроблемном развитии своих романтических симпатий, а свободные — о приятной неожиданной встрече с таинственным незнакомцем или незнакомкой, полностью отвечающим их идеалу (возможно, это будет условный собирательный образ из игр или грез).

Телец

Тельцам звезды намекают, что сегодня в личной жизни важна игра воображения. Иногда лучше создать притягательный фантом, чем говорить правду и показывать вещи в истинном свете. Любовь в эти сутки отрицает практичность, тяжесть и скуку, попробуйте вместе с любимым человеком «оторваться от земли».

Близнецы

Близнецам стоит помнить, что атмосфера этих суток создана для любви в ее романтическом и духовном обличье. Сегодня лучше не стремиться к полной ясности, в отношениях и в собственном образе должна быть доля загадки. Скрытое коварство этих суток заключено в приятных иллюзиях, важно задать им границы.

Рак

В этот день влюбленным Ракам не стоит придавать значение мелочам и пытаться втиснуть любовную историю в заранее подготовленные рамки. Не все пойдет согласно ожиданиям и не все будет совпадать с заветным идеалом, зато в общении с любимым человеком появится масса увлекательных неожиданных полутонов.

Лев

Сегодня Львам имеет смысл пойти на романтическое свидание — или поддержать тонкий «телепатический» контакт с любимым человеком на расстоянии, в снах или мечтах. Второй вариант не будет для многих Львов фантастикой благодаря гипер-чувствительности и яркому воображению, которые им сейчас свойственны.

Дева

Этот день заставляет влюбленных Дев быть более мягкими и терпимыми. Они с радостью посмотрят сквозь пальцы на мелкие недостатки своей пассии, включая бытовые — но будут ждать такого же снисходительного отношения в ответ. В романтическом общении им сегодня свойственная значительная доля идеализма.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня прекрасный день для романтической встречи, и пропускать его не стоит. Легкий, приятный и немного непостоянный эмоциональный настрой поможет партнерам смотреть друг на друга и на свою историю позитивнее, не зацикливаться на раздражающих и огорчительных моментах.

Скорпион

Сегодня Скорпионы подвержены любовным заблуждениям, порой из самых благородных побуждений. В погоне за романтическим идеалом они способны принять призрак любви за настоящее чувство, а придуманный образ за реального человека. Они могут зря потратить свои ресурсы, будь то деньги или сокровища души.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы благородны, прекраснодушны и руководствуются в личной жизни романтическими возвышенными идеалами. Свободные Стрельцы будут влюбчивыми, доверчивыми и в чем-то наивными. Им стоит помнить, что за любым идеальным образом настоящего может крыться неприятное секретное прошлое.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше довериться судьбе и помнить, что иногда она любит сыграть шутку. Недобрые намерения в этот день очень сомнительны, и не стоит подозревать любимого человека в дурных намерениях, если его шаги не совпали с вашими ожиданиями: скорее всего, он хотел добавить в ситуацию романтики.

Водолей

Сегодня любовь поворачивается к Водолеям своей лучшей обнадеживающей стороной и им важно это увидеть. Немногим Водолеям в этот день удастся полностью избавиться от своей сдержанности или скепсиса, но все же сердца большинства представителей этого знака легко поддадутся романтическому настрою.

Рыбы

Рыбы сегодня легко и незаметно становятся жертвами любовных иллюзий. Возвышенные чувства, прекрасные сами по себе, могут подпортить им личную оптику и исказить для них картину отношений — и чем приятнее ситуация, тем тоньше подвох. Желательна критичность в знакомствах. Не помешает чувство юмора.