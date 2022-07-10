В воздухе пахнет романтикой — гороскоп на 11 июля

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце подчеркивает романтичные, возвышенные или смешные стороны любой ситуации.

Настроение может быть переменчивым. Материализм уступит позиции идеализму. Возрастут снисходительность и терпимость. Возможны иллюзии и просчеты из благих побуждений. Вероятны случайные подарки и нечаянные расходы. Стоит избегать скучной, монотонной и кропотливой работы. Лучше устроить отдых, сходить на свидание или заняться творчеством. День хорош для посещения красивых шоу, уголков природы, экзотических или сакральных мест. Организованность поможет совместить несколько увлечений и интересов.

Овен

Сегодня у многих Овнов преобладает романтичный настрой. Взгляд представителей этого знака может быть устремлен в идеальные сферы или далеко за линию горизонта. Не исключены иллюзии в некоторых вопросах, особенно связанных с любовью или с духовной жизнью. Звезды советуют не забывать и о полезных делах — например, о дальновидной поддержке контактов со своими коллегами в других городах и странах.

Телец

Тельцам этот день навевает вместо практичных соображений фантазийные образы, которые не всегда бесполезны и не обязательно оторваны от жизни. Например, он может подсказать неожиданный и тонкий психологический подход к нужному человеку, если тот иностранец или наивный романтик. Если у вас в планах шоппинг, лучше отложить рутинные покупки, потратить деньги на что-то приятное, красивое и экзотичное.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам ненавязчиво включаться в окружающую жизнь: это расширит возможности на будущее, добавит ему вариантов и сценариев. Недоразумения не исключены, но разрешатся легко, «острые углы» будут сглажены добротой, симпатией или чувством юмора. Это подходящий момент для романтического свидания, для посещения необычного мероприятия с мультикультурным или творческим уклоном.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не уклоняться от выполнения рутинных обязанностей и от включения в вынужденные сюжеты: все сложится на удивление легко и приятно. Не стоит бояться лечебных процедур: скорее всего, они пройдут гладко. Условный недостаток дня — отсутствие полной ясности, но и оно не станет проблемой: возможно, именно это избавит от полного контроля и даст простор для маневра в мелочах.

Лев

Этот день сулит Львам гармоничное и легкое расположение духа. Многим Львам удастся отвлечься от специфической личной темы, которая их тайно волнует и порой заслоняет от них все остальное. Частью этого фона могут стать приятные иллюзии — но сегодня они выполняют скорее положительную роль, смягчая сложные переживания. Стоит найти время для любви, детей, возвышенного творчества или духовной жизни.

Дева

Девам сегодня полезно произвести некоторые несложные целевые улучшения в доме или офисе. Хорошо наводить порядок и создавать комфорт по приятным поводам — например, по случаю приема гостей. День призывает к мягкости и закрыванию глаз на некоторые недочеты. Нежелательны дискуссии на острые темы: недопонимание или сознательное сглаживание противоречий из благих побуждений в будущем «выйдет боком».

Весы

Сегодня звезды обещают Весам гармоничную эмоциональную атмосферу вокруг и хорошее настроение. День подходит для романтики, ненавязчивого флирта, недолгих прогулок, приятного познавательного общения с элементами расширения кругозора. Удачный момент для осмотра достопримечательностей в путешествиях, посещения художественных галерей и выставок. Возможны небольшие недоразумения и легкие недомогания.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит развивать проекты, связанные с удаленным сотрудничеством и работой на аутсорсе. Могут пригодиться основные или побочные источники дохода в другом городе или другой стране. Стоит быть внимательнее, совершая покупки за рубежом и валютные операции, выбирая подарки в знак любви и сувениры в путешествиях: в этот день легко допустить промах, поддавшись эмоциям или иллюзиям.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны потворствовать своим привычкам и некоторым заблуждениям, усвоенным в детстве или в прошлом. Им пригодится система ориентиров, помогающая не сбиться с пути и в делах, и в эмоциональной сфере. Без такой системы они рискуют незаметно попасть в сети иллюзий, направить благородные романтичные порывы не в ту сторону, стать жертвой путаницы или созданного воображением фантома.

Козерог

Козерогам стоит помнить, что сегодня не все является таким, каким кажется. Недостатки и недочеты нередко будут завуалированы. Не стоит обманываться приятными мелочами: за ними в этот день вполне может крыться шутка или подвох. К счастью, в такой ситуации будут свои положительные стороны — например, горечь лекарства будет скрыта вкусной оболочкой, а критика будет подана в мягкой косвенной форме.

Водолей

День поддерживает в Водолеях надежды на светлое будущее и укрепляет веру в важные для них ценности: любовь, дружбу. Лучше не заниматься сегодня напряженной ответственной работой дома, в офисе или на производственной площадке. Подходящий момент для отдыха, романтики, свободного творчества с художественным уклоном. Возможна небрежность в обращении с деньгами, не исключены случайные приятные траты.

Рыбы

Рыбам настроения этого дня добавят драйва — но им стоит помнить, что вдохновение может легко увести их в ложном направлении. Чувствительность ко всему благородному, доброму и прекрасному, вкупе с податливостью психики, может в который раз увлечь их на сомнительный путь в любви, в творческих, семейных, профессиональных или финансовых вопросах. Их лучшая опора и тайная защита — коллективный опыт.