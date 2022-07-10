Прислушиваемся к предчувствиям — финансовый гороскоп на 11-17 июля

Неделя с сильным влиянием Солнца, Меркурия и Урана прекрасно подходит для решения финансовых вопросов.

Особенно в тех случаях, когда уже перепробованы все возможные способы достижения цели. Необычные решения и творческий подход — все это в разы увеличивает шансы на удачное разрешение денежных вопросов.

Понедельник, 11 июля, пройдет под влиянием Солнца в секстиле к Северному Лунному Узлу и Урану. Пока не торопитесь с активными действиями, но позвольте себе прислушаться к собственным предчувствиям. Если что-то пока не происходит или задерживается, значит для чего-то так надо.

Вторник, 12 июля, лучше посвятить рутинной работе и пока не торопиться со стартом новых проектов, особенно тех, на которые вы возлагаете большие финансовые надежды.

Важный день — среда, 13 июля. Полнолуние в Козероге на фоне склоки Меркурия с Хироном может помочь вам увидеть скрытый смысл в волнующем вас вопросе, связанном с финансами. Но ничего не усложняйте, выбирайте самое простое решение.

Четверг, 14 июля, Меркурий образует сразу две благоприятные связки — с Ураном и Северным Лунным Узлом. Дайте волю своему воображению, больше контактируйте с окружающими, завязывайте полезные знакомства и приступайте к монетизации своего хобби. Можно стартовать и новыми проектами.

Сбавляйте деловые обороты и не подписывайте финансовых документов в пятницу, 15 июля. Не оформляйте кредитов и лучше воздержитесь от любого посещения банков. В этот день легко довериться не тем людям или организациям, потерять деньги или напрасно понадеяться на прибыль, которой не будет.

Выходные обещают массу приятных открытий тем, кто жаждет перемен в финансовых вопросах. В это время можно озадачиться поисками новой работы, рассылкой резюме или даже открытием своего дела. Влияние Меркурия, Солнца и Нептуна вдохнут новую жизнь в решение финансовых проблем и позволят вам уже в течение ближайших 2–3 месяцев достичь цели, поставленной в эти дни.

Овен

Овны смогут проявить наилучшим образом свои деловые качества, если будут держать свои дела под личным контролем. Усиливаются ваши интеллектуальные и коммуникативные способности. Вы сможете легко и быстро знакомиться с нужными вам людьми, обмен мнениями с которыми будет чрезвычайно полезен. Обязательно прислушивайтесь к советам друзей. В одиночку будет непросто в полной мере раскрыть свой потенциал и добиться высоких результатов в работе. Только в составе группы единомышленников вы наилучшим образом будете востребованы. Дело в том, что в этот период вы очень хорошо будете улавливать общие настроения в коллективе и сможете предложить ему то, что больше всего сейчас актуально. Это хорошее время работников социального обслуживания, а также секретарей-референтов, консультантов, издателей и журналистов. Хорошее время для транспорта, связи, торговли, посредничества и консультаций. В конце недели вы можете добиться успеха в любых делах, которые треуют сосредоточенности и максимальной концентрации. Складывается удачная ситуация для получения дополнительных доходов от частной подработки.

Телец

В целом у Тельцов удачная неделя для деловой активности. Бизнесмены имеют неплохие шансы для получения долгосрочного государственного заказа. Контакты с начальством проходят в конструктивном ключе. Вам могут предложить новую должность или поручить выполнение ответственного задания. Вместе с тем звезды не советуют заниматься групповыми видами деятельности. Не будет должного взаимопонимания с друзьями и единомышленниками. Ритм работы над новыми проектами и при планировании бизнеса может нарушиться, поэтому рекомендуется приостановить проектирование. Более всего успеха добьются те, кто умеет добиваться стратегических целей путем долгих последовательных усилий. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия. В конце недели многие из вас смогут найти оригинальный выход из самых затруднительных положений. Вы проявите чудеса изворотливости и смекалки в искусстве обзаведения деловыми связями. Возросшая коммуникабельность и доброжелательность способствует успешной работе. Хорошее время для коротких поездок, транспорта, связи, торговли и консультаций.

Близнецы

В течение будних дней недели звезды советуют Близнецам, имеющим свой бизнес, сосредоточиться на работе по продвижению своих товаров и услуг на других рынках. Успешно проходят рекламные акции, дальние командировки и контакты с иностранными партнерами. Хорошо посещать международные выставки-продажи. Обратите внимание на новинки науки и техники, которые вы могли бы использовать в своей практике. Интернет и компьютерные технологии также помогут вам в работе. Рекомендуется не выпускать инициативу из своих рук и действовать, исключительно опираясь на собственное мнение. Помните, что ваше личное мнение в этот период – самое правильное и верное. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к издательскому и типографскому бизнесу, дальним перевозкам грузов, высшему образованию, дизайнерским студиям и судебной власти. В конце недели могут произойти какие-то положительные сдвиги в нужном вам направлении. Ваши таланты и мастерство могут получить высокую оценку. Поэтому старайтесь в этот период быть на виду и проявляйте инициативу в работе.

Рак

У Раков, занимающих руководящие должности, эта неделя сложится результативно. Вам может поступить важная информация, с учетом которой вы сможете принимать правильные управленческие решения. Можно предпринимать меры по реформированию структуры бизнеса и кадровым перестановкам. Бизнесменам удастся урегулировать вопросы с налоговой инспекцией. Судя по положению звёзд, это хороший период для страхования имущества и проведения финансовых операций, а также для поисков подработки. Вы сможете найти временную работу с неполным рабочим днем. Появившиеся в вашем распоряжении свободные финансовые ресурсы рекомендуется потратить на погашение долгов и оплату счетов за коммунальные услуги. Вместе с тем не исключены осложнения в делах из-за ошибок в документах или нарушения каких-то правил. Возможны внезапные проверки, ревизии, контрольные закупки. В конце недели звезды советуют не упускать инициативы и держать наиболее важные дела под личным контролем. Чем масштабнее вы будете ставить перед собой задачи, тем больше сумеете добиться.

Лев

У Львов благоприятная неделя для укрепления и развития делового партнерства. Работа в составе группы будет наиболее продуктивной и раскроет ваши таланты в полной мере. Успешно идут переговоры о сотрудничестве. Хорошо заниматься планированием бизнеса на долгосрочную перспективу. В поле вашего зрения могут появиться люди, которые принесут новые идеи и перспективные предложения о сотрудничестве. Многие проявят с самой лучшей стороны себя в качестве переговорщика и посредника. Договор, заключенный ближе к концу недели, обеспечит вам успешное развитие. Вместе с тем это не лучший период для проведения испытаний новой техники, запуска производственного конвейера после проведенного ремонта. Руководящим работникам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в график работ. В конце недели звезды советуют сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Недостаток оборотных средств можно смягчить путем привлечения кредитных ресурсов. Если же у вас имеются свободные денежные средства, и вы ищите возможность для их выгодного вложения, то в эти дни вам представится такая возможность.

Дева

У типичных Дев на этой неделе возрастает влияние вышестоящего руководства на успехи в деловой сфере. Звезды советуют настроиться на конструктивную работу по выполнению плановых заданий. Руководящие работники могут рассчитывать на надежную работу подчиненных. Ваши указания и приказы будут исполняться точно и в срок. Это замечательное время для наведения порядка в повседневных делах на работе. Вы склонны будете эмоционально воспринимать рабочие моменты, и относиться к коллегам, как к членам своей семьи. Теплая психологическая атмосфера в трудовом коллективе будет способствовать своевременному и качественному исполнению текущих дел. Успешно пойдут дела у работников офиса и ремонтных мастерских. Безработные могут найти хороший вариант для постоянной работы. Вместе с тем это не лучший период для ведения переговоров с потенциальными партнерами и подписания соглашений с представителями официальных властей. В конце недели хорошо заключать договоры с общественными организациями, товариществами, акционерными обществами и кооперативами. Вы сможете проявить качества переговорщика и координатора.

Весы

Звезды советуют Весам вести себя открыто с теми людьми, которые вступают с вами в деловое взаимодействие. Работники сферы услуг могут добиться увеличения количества клиентов и заказов. Рекламные акции, проведенные сегодня, быстро дадут положительный результат. Проявите повышенное внимание к пожеланиям заказчиков, и положительный результат не заставит себя долго ждать. Успешно пойдут дела по урегулированию юридических вопросов и соответствующих консультаций. Фотосалоны, издательские дома, дизайнерские студии могут получить выгодные заказы. Увеличат доходы те, кто связан с туризмом, издательским делом и салонами красоты. Не бойтесь экспериментировать и опробовать новые методы работы – наверняка в ваших идеях будет рациональное зерно, достойное того, чтобы заняться внедрением новшеств. В конце недели хорошее время для наведения порядка в повседневных делах. Многие запомнят этот период как время прекрасных отношений с коллегами. Если прежде с кем-то из них у вас были недоразумения, то сейчас можно легко примириться. Отношения с начальством также складываются великолепно.

Скорпион

На этой неделе звезды советуют Скорпионам сосредоточить внимание на укреплении безопасности своего бизнеса. Если вы не успели застраховать свое недвижимое имущество, то самое время это сделать. Это потенциально успешное время для капиталовложений в недвижимость, оформления прав на наследуемую собственность. Хорошее время для приобретения практических навыков работы с инструментами, ремонты сложных механизмов и инженерных конструкций. Эти дни способствуют успешному решению финансовых вопросов. Например, вы сможете договориться в банке о кредите на выгодных условиях. Финансовые вливания помогут вам успешно продвигать свой бизнес и получать высокие доходы. Особенно это касается тех, кто имеет отношение к строительству, сделкам с недвижимостью, семейным бизнесом и сельским хозяйством. В конце недели могут открыться новые перспективы для представителей творческих профессий. Не бойтесь пробовать и экспериментировать в поисках новых решений. Ваш авторитет заметно вырастет в профессиональных кругах. Одновременно вы почувствуете рост популярности ваших товаров и услуг среди клиентов, заказчиков и покупателей.

Стрелец

У Стрельцов, занимающихся торгово-закупочной и посреднической деятельностью, удачная неделя. В поле вашего зрения могут появляться люди, которые предложат вам выгодное сотрудничество. Ваши деловые связи в этот период могут значительно расшириться. Достаточно перспективной может быть оптовая закупка товаров на складах с целью реализации в розничной торговой сети. Также это благоприятное время для коротких поездок и оформления документов. Вам не составит труда найти необходимую информацию. Тем, кто занимается повышением профессионального уровня и много учится, удастся быстро освоить большие массивы знаний. В течение периода поступит обнадеживающая информация. Вы можете совершить деловую поездку, которая многое прояснит. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к транспорту, связи и общению с клиентурой. Вместе с тем это не лучший период для поиска помещения для бизнеса и подписания арендного договора. В конце недели может получить импульс к развитию семейный бизнес, строительство, сельское хозяйство, агентства по сделкам с недвижимостью. Можно подписывать договоры на аренду и страхование.

Козерог

У Козерогов удачно сложится эта неделя для выполнения повседневных дел и обязанностей. Вы сможете проявить свои лучшие деловые и практические качества. Успешно идет обучение, приобретение профессиональных навыков в работе с инструментами. Увеличивается количество заказов и, соответственно, доходов. Благодаря росту трудолюбия и мастерства ваша производительность труда возрастает. Звезды советуют отдавать предпочтение традиционным и хорошо проверенным методам работы. Чтобы успеть сделать больше, звезды советуют спланировать порядок проведения работ. Очень важно вписаться в те временные рамки, которые вы для себя отмерите. Вы сможете повысить уровень своих доходов. Однако звезды советуют вам осторожнее обращаться с поступающей информацией. Дело в том, что вам могут сообщить ложные сведения. Вопросы, связанные с информацией и контактами, лучше запланировать на конец недели. В этом случае вы можете преуспеть в ведении переговоров и в укреплении деловых связей. Внимательное и доброжелательное отношение к людям откроет перед вами двери любых кабинетов.

Водолей

Звезды советуют Водолеям на этой неделе вести себя активнее в творческих делах и при деловых начинаниях. Благодаря повышению самооценки вы можете находиться в приподнятом и оптимистическом настроении. Многие вопросы сможете решить легко и свободно. Особенно это относится к тем, кто работает в творческой среде или связан со спортом, воспитанием детей, индустрией моды и развлечений. Спекулятивная финансовая деятельность принесет вам удачу. Могут вырасти объемы продаж в модных бутиках, магазинах детских и спортивных товаров и пунктах обмена валюты. Хорошо пойдут дела у работников сетевого маркетинга. Это успешный период для заключения торговых сделок, коротких поездок, завязывания полезных контактов и посреднических услуг. Однако не следует ждать быстрого результата при запуске новых проектов. Также это не лучший период для финансовых инвестиций и поиска внешних инвесторов. В конце недели вы сможете добиться высоких результатов в текущих делах, если проявите свойственную вам смекалку и трудолюбие. Ориентация на практический результат обязательно приведет к положительным сдвигам в работе.

Рыбы

Рыбам на этой неделе рекомендуется ограничить личные инициативы и больше прислушиваться к советам близких родственников и членов семьи. Успешно пойдут дела у строителей, работников гостиниц, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, семейного бизнеса и надомников. Чем крупнее ваш склад или магазин, тем больше увеличится ваш доход. Есть шанс найти дополнительную подработку на удаленной работе. Также вас могут попросить выйти поработать во внеурочное время на подмену коллеги. Эта неделя располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Прежде всего, речь идет о надомном труде, научных исследованиях, написании статей, расследованиях, а также о работе в семейном бизнесе в сельском хозяйстве. В конце недели позитивный оптимистичный настрой поможет вам справиться с новыми профессиональными задачами. Старайтесь творчески подходить к делам, не бойтесь пробовать новые подходы и экспериментировать. Это не замедлит сказаться на положительных результатах в работе.