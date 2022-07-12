Слова попадут в самое сердце — любовный гороскоп на 13 июля

Сегодня очень важно общаться со второй половинкой — сделаем отношения еще крепче.

Овен

Сегодня Овнов может ждать разговор с близким человеком. В постоянных союзах будет затронута важная и, возможно, болезненная тема, уходить от обсуждения которой звезды не советуют. Необременительные романтические отношения и сопровождающие их легкомысленные контакты временно отойдут на второй план.

Телец

Сегодня важная потребность влюбленных Тельцов — общение или информированность, им необходимо быть на связи с пассией. Многие Тельцы не удержатся от желания обсудить с любимым человеком актуальные деловые и бытовые нюансы, но в их разговорах с ним также будет присутствовать сексуальный подтекст.

Близнецы

Этот день вынуждает влюбленных Близнецов мыслить не романтическими, а приземленно-практическими категориями. Новые знакомства сегодня не очень уместны. В постоянных союзах могут подниматься сложные темы, связанные с деньгами, бытом или интимной жизнью. Возможна тайная ревность или подозрительность.

Рак

В этот день Раки и их партнеры взаимно нуждаются в общении и хорошо, если оно будет дружелюбным. Затронутая тема вызовет мощную эмоциональную реакцию. В целях самозащиты могут применяться не самые честные и прозрачные приемы ведения диалога. Важно вовремя прекратить обмен коварными «любезностями».

Лев

В этот день влюбленным Львам будет нелегко сбросить с себя тайный груз беспокойства или подозрительности. Многие представители знака будут испытывать затруднения при попытке поддерживать легкое и приятное общение с представителями другого пола. Это не самый удачный момент для первого знакомства.

Дева

Сегодня влюбленные Девы склонны сгущать краски, могут перестараться с критикой чужих недостатков или с признанием в своих ошибках. Некоторые Девы станут «детективами» и не успокоятся, пока не найдут ответ на вопрос. Под видом дружеского разговора они могут сказать (или услышать) нечто неприятное.

Весы

В этот день звезды не советуют Весам заводить знакомства или приступать к выяснению отношений. В постоянных парах поговорить о чем-то важном придется, но от обеих сторон потребуется доля толерантности и готовности выслушать другого. Помните, что сегодня болезненно воспринимаются намеки на прошлое.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы чувствуют себя отлично в ситуациях общения. Они тонко улавливают настроение любимого человека и способны угадать его слова еще до того, как он (она) их произнесет. В разговоре многие представители знака становятся неявными лидерами, направляя внимание в нужное им русло.

Стрелец

Влюбленных Стрельцов этот день может сделать менее доверчивыми и простодушными, неоправданно мелочными, придирчивыми или подозрительными. Звезды считают, что им лучше воздержаться от романтических знакомств. В близких отношениях им желательно удвоить деликатность в общении и в бытовом поведении.

Козерог

Сегодня Козероги удержат гармонию в своей личной жизни, если найдут в общении с любимым человеком верный тон. Это прекрасный момент для разговора на самую опасную тему, если в паре есть взаимное доверие и отсутствуют психологические манипуляции. Для знакомств и легкого флирта момент неподходящий.

Водолей

Под влиянием сегодняшних событий влюбленные Водолеи могут стать подозрительнее и начать придираться к мелочам. Им стоит помнить, что главным триггером, вызывающим раздражение или недоверие, сегодня будет любовное прошлое: именно оно способно коварно бросить тень на нынешние гармоничные отношения.

Рыбы

В этот день Рыбы интуитивно находят в общении с любимым человеком точку опоры и поэтому остаются неуязвимы. Из любых его слов они извлекут для себя информацию или выгоду. Столкнувшись с насмешкой, упреком или сплетней, они искусно направят стрелы чужого красноречия на того, от кого они исходят.