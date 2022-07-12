Подводим итоги — финансовый гороскоп на 13 июля

Сегодня стоит поблагодарить себя за проделанную работу.

Овен

Прекрасный день для Овнов, ориентированных на дальнейшее укрепление и развитие деловых связей. Успешно проходят консультации, встречи, поездки. Можно согласовывать и подписывать договора о сотрудничестве. При необходимости используйте уже имеющиеся у вас деловые связи для решения текущих вопросов. Вовлекайте других людей в сферу своих экономических интересов.

Телец

Благодаря тонкому финансовому чутью Тельцы сегодня смогут укрепить имеющиеся материальные и финансовые ресурсы. Отдавайте предпочтение той работе, которая может оказаться наиболее высокооплачиваемой. Деньги на сегодняшний день являются главным критерием успеха. Удачными могут быть финансовые вложения, покупка товаров и разного рода инвестиции.

Близнецы

Близнецы сегодня могут прекрасно ориентироваться в текущей ситуации, и это позволит принимать единственно верные решения. Для успеха в делах вам требуется иметь достаточную долю свободы, чтобы действовать самостоятельно и инициативно. Наиболее успешно пойдут дела у представителей творческих профессий. Также вы сможете что-то усовершенствовать в своей работе, тем самым сделав свой труд более эффективным.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется заниматься преимущественно теми делами, которые требуют спокойствия и сосредоточенности. При этом важно иметь комфортные привычные условия на рабочем месте. Можно обращаться с просьбами к работодателю об улучшении условий труда и оснащении рабочего места современными техническими устройствами. Хорошо поработают офисные служащие, работники гостиниц и ресторанов.

Лев

Львы в этот день способны к плодотворному сотрудничеству с отдельными людьми и группами, коллективами. Успешно проходит учеба, обмен мнениями, поездки и встречи. Хорошо кооперироваться с другими людьми ради достижения общей цели. Вы сможете уловить общий для всех интерес и мотивировать группу коллег к труду. Ваши планы, составленные сегодня, имеют большую степень реализации.

Дева

Девам рекомендуется энергичнее браться за работу и успех вам будет гарантирован. Используйте этот день по максимуму, загрузив себя наиболее сложной и трудоемкой работой. У вас может значительно повыситься уровень работоспособности, что может привести к повышению производительности труда. Начальство может отметить ваши успехи материальным поощрением.

Весы

Весы сегодня смогут преуспеть в тех делах, которые предполагают личную инициативу и ответственность. Действуйте смелее, согласно своему пониманию ситуации и личному плану. Вы сможете блестяще проявить себя в сложных видах работы, требующих высокой профессиональной квалификации. Обмен мнениями с коллегами поможет вам расширить свои знания и укрепить свою репутацию.

Скорпион

В распоряжении типичных Скорпионов могут оказаться крупные финансовые ресурсы. Вы сможете с выгодой для себя распорядиться деньгами. Например, банк может открыть для вас кредитную линию на выгодных условиях. Это удачное время для финансовых вложений, урегулирования вопросов с долговыми обязательствами. Вам могут предложить дополнительную подработку.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют проявить деловые качества, связанные с умением приспосабливаться, адаптироваться к внешним обстоятельствам. Следуйте за общим ходом вещей и вскоре убедитесь, что обстоятельства складываются в вашу пользу. От вас лишь требуется использовать выгодные обстоятельства с пользой для себя. Можно делегировать партнеру часть своих обязанностей.

Козерог

У Козерогов хороший день для конструктивного делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Работая как единый дружный коллектив, вы сможете реализовать самые смелые планы. Подчиненные при необходимости могут рассчитывать на поддержку со стороны начальства. Это один из лучших дней для публикации резюме в поисках работы и прохождения собеседования.

Водолей

У Водолеев в этот день могут усилиться интеллектуальные способности, что благоприятно отразится на усвоении учебного материала учащимися. Вы сможете успешно реализовать свои наиболее амбициозные творческие идеи. Хорошо принимать участие в конкурсах, кастингах. Также вы сможете опередить других в конкурентных видах деятельности.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется заниматься благоустройством на своем рабочем месте. От степени комфорта и удобства во многом будет зависеть ваша производительность труда. Успешно поработают офисные служащие, работники магазинов, ресторанов, гостиниц. Можно подводить итоги, подготавливая отчеты. В частности, будет полезно проанализировать состояние своего бюджета.