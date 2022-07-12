Прислушиваемся к мнению близких — гороскоп на 13 июля

14-15 лунные сутки. Сегодня Полнолуние доводит до предела эмоции, среди которых не всегда преобладают светлые добрые чувства.

Участие Меркурия добавляет желания высказаться, выплеснув их в официальном или частном разговоре. И на работе, и в семье есть риск столкнуться с предубеждением, личной неприязнью, сплетней, критикой, психологической манипуляцией. На манеру речи могут влиять неприятные воспоминания и старые счеты. При взаимном доверии, дружелюбии и принятии удастся обсудить болезненные темы. Не исключен интерес к маргинальной, криминальной и эзотерической тематике, к вопросам секретности и наследства.

Овен

Для Овнов этот день станет продуктивным, если они настроены на работу и проявляют в ней целеустремленность. Одновременно могут стать напряженнее контакты с нужными им людьми и ключевыми фигурами: работодателем, заказчиком, хозяевами жилья, родителями. Может состояться значимый разговор в семье или служебное совещание. Многим Овнам предстоит найти баланс между служебными и домашними обязанностями.

Телец

Обстоятельства этого дня содействуют текущим делам Тельцов. Есть подходящие условия для целевого общения, для деловых командировок и их обсуждения. Возможны вести от близкой или дальней родни, иногородних друзей, иностранных коллег. Хорошо продвигать и рассматривать с разных сторон оригинальные идеи и варианты их реализации. Может пригодиться профессиональное образование или контакт из прошлого.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется активнее вникать в финансово-налоговые тонкости, обсуждать семейные, жилищные или деловые вопросы. В течение дня не исключены неожиданные договоренности, оригинальные приобретения, нетипичные сделки и обменные процедуры. Это подходящий момент для предметного контакта с налоговой инспекцией, банком или страховой организацией, с администрацией сервиса или маркетплейса.

Рак

Сегодня Раков может ждать непростой диалог по своей или чужой инициативе, и в обоих случаях беседа не оставит их равнодушными. Будет поднята животрепещущая тема, задевающая их самолюбие, планы или жизненно важные интересы. В ходе диалога возможны элементы психологического давления, неопытные Раки рискуют попасть в эмоциональную или логическую ловушку. Хорошо иметь группу поддержки в лице друзей.

Лев

Сегодня Львам стоит быть готовыми к интенсивному общению с теми людьми, которые могут помочь им в решении их тайной проблемы. В зависимости от ситуации это может быть группа коллег или подчиненных, персонал медицинского или другого учреждения, техподдержка. Не исключены вынужденные поездки и разговоры на щекотливые темы. Не исключено, что придется руководить бизнесом или производственным процессом в ручном режиме.

Дева

Девам звезды обещают результативный день, советуют не пасовать перед трудностями и нестандартными задачами. Несмотря на сюрпризы, окажется продуктивным общение, даст эффект деловой или творческий процесс. Можно поработать над сложной проблемой, прояснить с доверенными лицами или старыми друзьями критичные вопросы прошлого или будущего. Родителям-Девам придется обсудить неприятные темы с детьми.

Весы

Сегодня Весам не удастся игнорировать домашнюю обстановку, состояние жилищных дел или ситуацию в профессиональной сфере. Многим Весам предстоит собеседование или семейный разговор, где будут затронуты жизненно важные и порой неприятные для них темы. Несмотря на тайную поддержку, взаимопонимание будет затруднено. Стоит быть внимательнее, общаясь с родителями, партнерами, заказчиками, руководством.

Скорпион

Скорпионов ждет информационно насыщенный день. Он может быть отмечен разъездами, вестями издалека, активной перепиской, научным исследованием, интересной дискуссией, литературной работой, консультациями, решением логистических или менеджерских задач. Залогом успеха станет их восприимчивость: поднятые темы будут им знакомы и близки, отлично сработает их интуиция, пригодится психологический дар.

Стрелец

В зону внимания Стрельцов сегодня попадают материальные или иные практические темы, именно им будут посвящены разговоры и размышления. Этот день поддерживает интерес к старым вещам: в зависимости от ситуации может заинтересовать их поиск, ремонт, обмен, искусная переделка или утилизация. Также могут требовать контроля вопросы наследства, уплаты налогов, возврата займа или возмещения ущерба.

Козерог

Сегодня и успешной, и потенциально проблемной сферой для Козерогов станет общение, прежде всего персональный диалог. Взаимопониманию могут мешать личные качества собеседников и незримо помогать «высшие силы», если им довериться. Новые контакты будут сопровождаться недоверием и предубеждением. Неоднозначно родственное общение. День хорош для консультации на сложную тему и для беседы старых друзей.

Водолей

В этот день Водолеям лучше заниматься неприятной, но необходимой работой, требующей уединения, подчинения или доли жертвенности. Внимания может ждать родственник или питомец, деловой или бытовой нюанс. Возможен эмоционально окрашенный разговор с помощником, техподдержкой или представителем сервиса. При недомоганиях на первый план лучше поставить здоровье, не стоит уклоняться от беседы с врачом.

Рыбы

Сегодня Рыбы склонны реагировать на эмоциональную окраску событий — например, на давние раздоры среди друзей, коллег, партнеров или поклонников, которые все еще не изжиты. Родители могут переживать из-за детей. Звезды советуют воспринимать ситуацию спокойнее: даже если прошлое бросает тень на текущие события, прогрессу оно не мешает. Кроме того, чужие споры информативны и вам иногда на пользу.