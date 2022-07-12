Искажение реальности и фатальные ошибки: как пройдет Суперлуние 13 июля

Какие сюрпризы и неприятности принесет нам это Суперлуние?

Термин Суперлуние (речь о полнолунии 13 июля в 21:38 по мск) как астрономическое явление появился относительно недавно и в целом является скорее термином популяризированным, в некотором смысле даже спекулятивным, а по сути фокусированным на отдельном объекте.

Этим объектом является не планета, а фиктивная точка апогея лунной орбиты, получившая вполне маргинальное название Чёрная Луна (в обиходе Лилит). Если говорить о Суперлунии в контексте наиболее приближённого положения Луны к Земле – такое бывает каждый год, как правило в рамках одного месяца и происходит в то время, когда точка сборки светил в новолуние или полнолуние проходит вблизи с Чёрной Луной.

Как раз Новолуние 29 июня, когда Солнце и Луна соединялись с Чёрной Луной в орбисе одного градуса, создаёт образ всего текущего лунного месяца (до 28 июля) как единого расширенного периода Суперлуния. Это суждение хорошо коррелируется и с расположением самой Лилит, Солнца и Меркурия в знаке обители Луны в Раке. Стоит ещё раз сказать и о символической природе влияния Лилит и вместе с ним «суперлуния» – это период «кривых зеркал», искажений здравого смысла, искушений и соблазнов, неподдающихся логическому объяснению.

Тем не менее, приближающаяся фаза полнолуния-суперлуния заслуживает дополнительных комментариев. Полнолуние по форме – это оппозиция светил, которые вечером в среду, 13 июля, сойдутся в диаметре 22-х градусов Рака (Солнце) и Козерога (Луна).

Учитывая, что светила в карте полнолуния оказались в широком соединении с Плутоном, а также мажорных аспектах с другими высшими планетами Нептуном и Ураном – в течении ближайших двух недель можно ожидать каких-то резонансных событий или решений, которые, могут выходить за рамки обыденности.

В других случаях эта конфигурация планет способна разорвать какие-то важные цепочки событий и направить процессы (как вариант и финансовые потоки) в другое русло. Таким локальным периодом, когда можно ждать резонансных событий, особенно в сферах государственной политики, денег и власть имущих, будет 18-20 июля, когда Солнце и Меркурий будут в противостоянии с Плутоном. В этом интервале стоит тщательно обдумывать свои слова и действия/решения (тем более в публичном пространстве), которые могут вызвать неадекватную реакцию.

Таким образом предстоящий период двух недель от полнолуния 13-го до новолуния 28 июля ожидается энергетически насыщенным, с высокой вероятностью роста уровня провокаций, политических и персональных вызовов и блицкригов.