Отношения треснут — любовный гороскоп на 14 июля

Сегодня придется держаться на расстоянии от своего партнера, чтобы не поругаться лишний раз.

Овен

Овнам не стоит унывать, если в их романе что-то не ладится, случилась размолвка или вновь обострились старые разногласия. По мере развития событий появится надежда, на любовном горизонте снова засияет солнце. Главное — не проецировать на отношения с любимым человеком деловые и дружеские проблемы.

Телец

Сегодня проблемой влюбленных Тельцов может стать собственная раздражительность, но иногда в ней повинны не только они сами. Не исключено, что их обостренная реакция на события будет спровоцирована непредсказуемым шагом партнера. В этот день возрастет вероятность внезапных ссор и острых разногласий.

Близнецы

Первая половина этого дня не слишком благоприятна для любовных планов Близнецов. Многие из них в это время будут испытывать психологические или сексуальные заминки, сталкиваться с неожиданностями. Вторая половина суток более гармонична для любви, но вероятность осложнения или сюрприза сохранится.

Рак

Сегодня Раки чувствительны к размолвкам с любимым человеком (которые вполне вероятны из-за сложности характеров или непростой истории отношений). Они могут не на шутку встревожиться, если ситуация вышла из-под контроля. Важно не паниковать и не менять привычный образ действий на опасные авантюры.

Лев

Львов звезды предупреждают, что сегодня для них не так уж безобидны ссоры с любимым человеком. Если разногласия не раз имели место в прошлом, их негативный потенциал еще не исчерпан и спор может повториться, вызвав к жизни тень прошлого. Не исключено, что причиной дежавю станет поведение партнера.

Дева

В этот день личная жизнь может стать для Дев источником нервозности. Многих Дев не устроит развитие дальнейшее событий — например, эффект, последовавший за вчерашним разговором. В случае любых волнений звезды советуют ненадолго отвлечься на актуальные рабочие проблемы: это поможет успокоиться.

Весы

Сегодня для влюбленных Весов благоприятна вторая половина суток — но по-настоящему хороша она лишь для искателей острых ощущений, поклонников приключений и различных экспериментов, включая интимные. Весам, предпочитающим традиционный стиль общения и ровный эмоциональный фон, будет некомфортно.

Скорпион

Влюбленных Скорпионов звезды предостерегают от несдержанности, сегодня это путь к обострению отношений. Не приведет к добру и собственная вызывающая инициатива, и слишком активная реакция на внешние события. Причиной ссоры может стать манера общения с друзьями, ведения дел или поведения в быту.

Стрелец

Во второй половине дня Стрельцы воспрянут духом и удвоят свою предприимчивость в делах сердечных. Звезды поощряют такую активность, но предупреждают, что она может сопровождаться рядом проблем и вылиться в увлекательную, но местами небезопасную авантюру. На спокойное свидание лучше не рассчитывать.

Козерог

В эти сутки настроение влюбленных Козерогов будет неровным или не слишком позитивным. Они могут стать жертвой своего пессимизма или оказаться в необычной нервирующей ситуации. Не стоит поддаваться навязчивому импульсу в любовных делах и экспериментировать в личной жизни: эффект будет обратным.

Водолей

Сегодня влюбленных Водолеев подводит их собственная решительность, настойчивость или вспыльчивость. Имея все шансы сохранить гармонию отношений, они рискуют внести в них разлад свои собственным поведением. Но если они будут контролировать порывы своего темперамента, их ошибки не будут критичными.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что обстановка этих суток не располагает к романтическим встречам. Не стоит верить, что вы скроетесь от внешних бурь в тихом защищенном месте: скорее всего, они неожиданно настигнут вас даже там. Лучше отказаться сегодня от оригинальных экспериментов и лишней активности.