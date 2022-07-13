Нас ждут большие деньги — финансовый гороскоп на 14 июля

Сегодня мы можем заработать больше.

Овен

Овны в этот день смогут развить высокий темп в деловом сотрудничестве с партнерами. Вам удастся быстро договориться по спорным вопросам и подписать необходимые документы. Успешно проходят деловые поездки. Однако не следует ждать скорой финансовой отдачи от сотрудничества. Могут быть задержки с поступлением обещанных платежей.

Телец

Тельцам сегодня следует строго следить за исполнением деловыми партнерами своих обязательств. В первой половине дня вы можете столкнуться с трудностями при работе с клиентами. Может произойти отказ клиентов от ваших услуг и претензии к начальству. Также во время переговорного процесса могут возникнуть разногласия. Вторая половина дня пройдет успешно для выполнения плановых заданий.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня рекомендуется воздержаться от обращения к коллегам за помощью и советом. Возможно, вы столкнетесь с нежеланием коллег сотрудничать с вами. Поэтому лучше полагаться только на самих себя. Вторая половина дня благоприятствует рекламным мероприятиям, участию в творческих конкурсах, кастингах. Возможно, вы сможете что-то усовершенствовать.

Рак

Ракам в этот день не рекомендуется заниматься финансовыми спекуляциями. Особенно это относится к игре на валютной и фондовой бирже. Вероятность получить убытки возрастает в утренние часы. Также старайтесь воздержаться от крупных покупок и принятия финансовых решений о планировании своего бюджета. Вторая половина дня благоприятствует проведению ремонтных и строительных работ.

Лев

В первой половине дня звезды не советуют Львам подписывать документы на аренду помещений. В семейном бизнесе могут возникнуть противоречия с кем-то из родственников. Условия труда офисных служащих могут ухудшиться — вас могут чаще отвлекать от работы. Вторая половина дня благоприятствует поездкам, обмену мнениями и работой с документами.

Дева

Девы в первой половине дня могут снизить темп проведения работ из-за отсутствия доступа к нужной информации. Особенно от этого могут пострадать торговцы, водители транспорта и коммивояжеры. Нежелательно вести деловую переписку и ходить по инстанциям с документами – вы можете потерять много времени в бюрократических проволочках.

Весы

Утренние часы у Весов могут сложиться неблагоприятно для крупных покупок. Возрастают риски внезапных финансовых потерь. Также вы можете понести убытки при обмене валюты. Вторая половина дня благоприятствует смелым и инициативным поступкам. Берите ответственность на себя в новых делах, и у вас все получится.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня не рекомендуется браться за выполнение тех дел, о которых их никто не просил. Инициативное поведение может оказаться наказуемым. Вторая половина дня складывается успешно для риелторов, строителей, коммунальщиков, офисных служащих. Старайтесь непременно доводить работу до полного логического завершения — это может привести к росту доходов.

Стрелец

Стрельцы в первой половине дня могут испытывать дефицит достоверной проверенной информации. Не стоит доверять незнакомым людям, которые ищут с вами встречи. Некоторые деловые встречи могут сорваться по странному стечению обстоятельств. Вторая половина дня благоприятствует контактам с друзьями и единомышленниками. Хорошо пойдет учеба и научно-исследовательская работа.

Козерог

Фактор неожиданности и нестабильности может спутать планы Козерогов в первой половине дня. Не стоит в это время рассчитывать на удачу, и полагать, что все само собой утрясется. Будьте готовы оперативно реагировать на изменения внешних обстоятельств. Вторая половина дня сложится более результативно для руководителей и управленцев.

Водолей

Водолеям не рекомендуется в первой половине дня проявлять инициативу и вступать в споры с непосредственным начальством. Ваши инициативы вряд ли будут восприняты благосклонно, и вы рискуете получить обвинение в превышении полномочий. Вторая половина дня благоприятствует учебе и служебным командировкам. Бизнесмены смогут расширить географию своего бизнеса.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня следует проявить бдительность и быть готовыми к внезапной проверке, ревизии. Старайтесь не делать того, что могло бы повредить вашей деловой репутации. Вторая половина дня благоприятствует финансовым операциям, можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок. Также можно заниматься оформлением кредита.