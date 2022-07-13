Нервы ни к черту — гороскоп на 14 июля

15-16 лунные сутки. Сегодня небезосновательны утренние негативные предчувствия: в течение дня они могут сбыться.

Новый напряженный виток событий ожидается около полудня при вступлении Луны в знак Водолея. В это время появятся срочные дела. Вероятны внезапные или ожидаемые сбои в работах, проблемы с электроникой, поломки и производственные авралы. Может подвести экспериментальное оборудование. Непростой событийный фон будет дополнен нервозностью, есть вероятность ссор с друзьями и травм. Доля удачи присутствует, но скорее в виде шанса, а не гарантии. При технических затруднениях будет приятна моральная поддержка.

Овен

Утро может стать для Овнов не очень приятным, но к полудню они начнут смотреть вперед более оптимистично. Во второй половине дня появится надежда или новый шанс, может найтись друг, покровитель или моральная поддержка от группы коллег. Сложность представит материальная сторона дел: вероятно, за помощь придется чем-то отплатить. Возможны убытки. Стоит осмотрительнее распоряжаться своими ресурсами.

Телец

Сегодня в центр внимания Тельцов могут попасть карьерные надежды, профессиональные планы и контакты с высокопоставленными друзьями. День напомнит о незавершенных обязательствах, которые все еще ограничивают свободу действий и препятствуют переходу на новый уровень. Из-за собственного упрямства, вспыльчивости или экстравагантных действий могут обостриться отношения с руководством или соратниками.

Близнецы

Близнецам стоит воздержаться от активности утром: в это время легко оказаться в тупике или ненароком повторить старый опасный сценарий действий. Наиболее благоприятна вторая половина дня: она принесет надежду, расширит горизонты или вернет уверенность. Однако ситуация не идеальна, в ней будет подвох или скрытая зона риска. Верные друзья могут подвести в материальном отношении.

Рак

Сегодня Ракам стоит принять превентивные меры осторожности и приготовиться к новому повороту событий: возможна критическая фаза в работе техники, важном диалоге или в отношениях с нужными людьми. Звезды советуют не сгущать краски: проблема знакома, и есть алгоритм ее преодоления (предупреждения). Не стоит сразу подключать к решению задачи рискованные радикальные меры. Пригодится коллективный опыт.

Лев

Сегодня Львам стоит быть осмотрительнее в общении с друзьями, коллегами и партнерами по деловым проектам, а также с близкими людьми и домочадцами. В ситуациях этого дня одновременно присутствуют и отличные шансы, и сложные моменты. Именно вторые способны создать в отношениях новый очаг напряжения или разогреть старый, вплоть до угрозы серьезной ссоры. В этот день лучше не подписывать договор.

Дева

Сегодня на первый план у Дев может выйти работа, контакт с подчиненными или коллективом. Возрастет риск технических неполадок, не исключен программный сбой или аврал. Также возможны напряженные отношения с коллегами или заказчиками издалека, с персоналом на аутсорсе. В случае эмоциональных или иных перегрузок может напомнить о себе хроническое недомогание, не помешает заняться его профилактикой.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам переждать утренние часы и приступать к реализации планов около полудня. Во второй половине этого дня события могут развиваться напряженно и не без сюрпризов, но результатом усилий будет прогресс, и в любом деле появится моральная поддержка. Важна техника безопасности в экспериментальных работах, свободном предпринимательстве и занятиях экстремальными видами спорта.

Скорпион

Сегодня утром многие Скорпионы будут рассчитывать на логическое продолжение вчерашнего дня, но их ожидания не оправдаются. События свернут в новое русло, чреватое спором или технической проблемой. Может дать сбой строительное, бытовое или иное оборудование, домашняя электроника. Вероятны разногласия с домочадцами, друзьями, партнерами, наемным персоналом. Возможно обострение деловой конкуренции.

Стрелец

Сегодня обстановка вокруг Стрельцов улучшится после полудня. Однако это не означает, что они будут избавлены от приключений — скорее у них будет возможность действовать при встрече с ними, привлекая к решению задачи свой творческий потенциал. Возможны неполадки в работе и обслуживании, поломки и аварии в дороге. На такой случай полезно иметь при себе инструкции, контакты друзей или сервисов.

Козерог

Сегодня утром Козерогам важно не поддаваться унынию (особенно если они рождены в середине января). Если оставил неоднозначное впечатление вчерашний разговор, лучше на время о нем забыть. По мере развития событий внимание может переключиться на темы, связанные с бюджетом и тратами. Возможны убытки и деловые просчеты. В денежных делах могут подвести друзья. Лучше не покупать технику и электронику.

Водолей

Для Водолеев этот день может оказаться напряженным и не слишком приятным. Возможны нервирующие или травмирующие экстренные ситуации, задевающие их личные интересы. Не исключены домашние и служебные ссоры, бытовые или производственные авралы. Легко оказаться в зоне риска из-за собственного поведения. Важно не забывать о технике безопасности, в любых работах заранее принимать меры предосторожности.

Рыбы

В этот день звезды советуют Рыбам ориентироваться на общие тенденции и действовать в их русле. Надежным ориентиром может стать атмосфера в профессиональном сообществе. Чужие неприятности многих Рыб не затронут — особенно если они сведут к минимуму свою внешнюю активность, отложат поездки, покупки, ремонтные работы, технические эксперименты и лишнюю деловую суету, не будут искать помощи у друзей.