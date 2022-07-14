Чувства «заморозятся» — любовный гороскоп на 15 июля

Сегодня мы будем холодны ко второй половинке. Благо, это всего на день.

Овен

Сегодня все приключения в личной жизни Овнов завершаются благополучно. События во многом предсказуемы и даже если в течение дня случится непредвиденное, катастрофы можно не опасаться. Сберечь союз помогут взаимные терпимость и дипломатичность. В случае расставания будет несложно остаться друзьями.

Телец

Сегодня романтические отношения окажутся для Тельцов источником приятных эмоций и уверенности в себе, если они не станут потакать всем своим капризам без разбора и не выйдут в общении с объектом симпатий за грань дозволенного. К любовной тяге может добавиться дружба или профессиональный интерес.

Близнецы

Сегодня Близнецы предпочитают в любви верность правилам и предсказуемые ритуалы — но иногда у них будет искушение изменить своим же планам и вопреки логике вступить в область неизвестного. Звезды напоминают им, что такие авантюры могут разочаровать, привести к напрасной трате времени и ресурсов.

Рак

В этот день влюбленным Ракам не повредит сдержанность. Не стоит путать ее с мизантропией: сегодня не слишком уместны теплые проявления чувств и настойчивые шаги к сближению, но приятное общение является необходимым. В ухаживаниях стоит отказаться от лишнего творчества и следовать принятым правилам.

Лев

Сегодня Львы могут столкнуться с повышенной принципиальностью или сдержанностью своего партнера, которая сильно смахивает в их глазах на холодность или равнодушие. Зато они могут быть уверены в верности своей половинки и в серьезности ее намерений, а выдержка или дистанция помогут им избежать ссор.

Дева

В этот день влюбленных Дев часто выручают формальности. Профессиональный этикет, самоконтроль или предписанная система шаблонов помогут им сохранять в общении с объектом своих симпатий безопасную дистанцию. Обратной стороной такого положения дел станет невозможность прямо выразить теплые чувства.

Весы

Сегодня влюбленные Весы не защищены от сюрпризов полностью, но могут быть уверены в устойчивости своих позиций и в конечном благоприятном исходе любого приключения. День способствует проверке верности и преданности. Взаимный романтический интерес будет подкреплен дружелюбием и сходством взглядов.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня для них может стать благом вынужденное общение на расстоянии. Оно окажется единственным выходом, если между влюбленными назрели противоречия и нужно вовремя погасить костер разногласий. В некоторых случаях оправдана временная разлука с любимым человеком.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам не грозят мучительные переживания и другие проблемы психологического толка, а останавливаться при виде внешних барьеров они не намерены. Присутствие пассии — или мысль о том, что ей станет известно об их подвигах от общих знакомых — станет для них наилучшим мотиватором.

Козерог

В этот день звезды советуют Козерогам избегать в личных отношениях резких перемен и ценить стабильность. Если общение с любимым человеком доставляет удовольствие за счет приятных мелочей, не стоит ждать большего: улучшать налаженную систему бывает небезопасно. Не заводите разговор на сложную тему.

Водолей

Сегодня стабильные любовные симпатии являются для Водолеев спасительной соломинкой в море житейских проблем. Это день может пройти для них в хлопотах и стрессах — но, расправившись с неотложными плановыми делами, им просто необходимо расслабиться в обществе любимого человека хотя бы пару часов.

Рыбы

Рыбам стоит заранее смириться с тем, что этот день не располагает к выражению теплых чувств. Не исключено, что внешние обстоятельства не только «заморозят» на время их романтические эмоции, но и создадут внешние серьезные препятствия для их свободного комфортного взаимодействия с любимым человеком.