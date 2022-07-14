Позитивный настрой поможет — финансовый гороскоп на 15 июля

Сегодня нужно сохранять хорошее настроение — оно поможет работать и зарабатывать.

Овен

Интуитивный подход к делам на сегодняшний день может оказаться самым верным для типичных Овнов. Если вы будете прислушиваться к своему внутреннему голосу, то не ошибетесь в принятии правильного решения. Ведь бывают ситуации, когда требуется быстро принимать решения без долгих раздумий. Это удачный день для фрилансеров, работающих у себя дома. Постарайтесь обеспечить себе комфортные условия для работы.

Телец

Интеллектуальные способности типичных Тельцов сегодня могут оказаться на очень высоком уровне. Благодаря этому вы сможете продвигать несколько направлений в делах в параллельном режиме. Успешно идет торговля и информационный обмен. Прислушайтесь к советам друзей. Также вы сможете мотивировать других людей для сотрудничества с вами.

Близнецы

Отличный день для получения доходов от интеллектуальной деятельности. Вы сможете правильно спланировать расходные статьи своего бюджета. Удачными будут покупки. Если вашим непосредственным начальником является женщина, то отношения складываются продуктивно. Используйте этот день для повышения уровня профессионального мастерства.

Рак

Раки в этот день смогут проявить свои лучшие предпринимательские способности. У вас будут интересные идеи, благодаря которым вы сможете найти более эффективные решения. Успешно пойдет процесс обучения, вы легко запоминаете и усваиваете учебный материал. Работа с клиентами в сфере услуг может проходить в конструктивном ключе, и ваши услуги будут пользоваться популярностью.

Лев

Львам в этот день, возможно, удастся навести порядок в финансовых вопросах. Допустимо давать и брать деньги взаймы, открывать депозитные вклады, с выгодой для себя использовать заемные средства. Наличие свободных финансовых ресурсов способствует своевременной оплате счетов и погашению долгов. Старайтесь не привлекать постороннего внимания к своей деятельности. Тихий и незаметный труд будет гораздо эффективнее.

Дева

Девам в этот день рекомендуется ориентироваться на всестороннее развитие деловых партнерских отношений. Успешно проходят переговоры, а также такие коллективные мероприятия как собрания акционеров, совещания, планерки, научно-практические конференции. Старайтесь в полной мере использовать технические новинки. Работа с прицелом на получение результата в будущем может быть вполне оправдана.

Весы

У Весов сегодня могут сложиться дружные отношения с коллегами и подчиненными. Вы можете почувствовать, что ваш трудовой коллектив становится подобием большой семьи, в которой царит дух гармонии и взаимопомощи. Любая работа в таких условиях выполняется легко и качественно. Используйте этот день для наведения порядка на своем рабочем месте.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется больше времени уделять развитию своих профессиональных качеств. Прежде всего, это относится к получению новых, более углубленных знаний о своей профессии. Успешно проходит обучение. Можно пробовать себя в новых профессиях. Также вы можете получить положительный отзыв, если отправите резюме в поисках новой работы.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется браться за ту работу, которую сегодня же удастся полностью завершить. Обязательно доделывайте начатые дела, не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Хорошо пойдут дела у работников гостиниц, магазинов, складских помещений и коммунальных служб. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Козерог

Козерогам рекомендуется на этот день запланировать дела, связанные с поездками, контактами, документами. Чем больше будет информационного обмена, тем эффективнее вы сможете справиться с делами. Хороший день для установления личных отношений с деловыми потенциальными партнерами. Успешно поработают торговцы, социальные работники, консультанты сетевого маркетинга и водители транспортных средств.

Водолей

У Водолеев сегодня может усилиться чутье на деньги. Вы сможете безошибочно определять, какая работа окажется более выгодной с точки зрения соотношения затраченного времени на размер оплаты. Кроме того, вы сможете проявить свои лучшие качества изобретателей и рационализаторов, научившись выполнять одну и ту же работу намного быстрее.

Рыбы

Оптимистичный эмоциональный настрой Рыб в этот день может благоприятно отразиться на результативности труда. Отдавайте предпочтение новым видам деятельности. Вы сможете быстро сориентироваться в незнакомой для себя ситуации и найти оптимальные решения. Успешно проходят кастинги. Участие в творческих конкурсах, рекламных мероприятиях может принести вам популярность.