Извлекаем выгоду из всего — финансовый гороскоп на 18-24 июля

Неделя в финансовом плане с одной стороны ожидается довольно стабильной и предсказуемой, но с другой — может потребовать быстрой реакции на неожиданно открывающиеся благоприятные возможности.

В понедельник, 18 июля, Меркурий в оппозиции к Плутону, и удачное стечение обстоятельств может замаскироваться под какую-то проблему. Подумайте, какую выгоду вы можете извлечь из того, с чем вам приходится сталкиваться.

Вторник, 19 июля, пройдет под сильным влиянием Хирона, разворачивающегося в ретроградное движение. Если вы снова наступаете на привычные «старые грабли», то самое время задуматься над причинами, которые заставляют вас снова делать определенный выбор.

В среду, 20 июля, Солнце весь день в оппозиции к Плутону. Отказывайтесь от всего, что вызывает у вас отторжение и внутреннее сопротивление. Этот день проверит вас на умение говорить «нет» всему, что вас не устраивает.

Марс образует прекрасную связку с Лилит в четверг, 21 июля, и сейчас самое время вспомнить о том, к каким целям вы хотите прийти уже этим летом. И если вы сбились с пути, снова начинайте движение к тому, что вас вдохновляет.

Солнце переходит в знак Льва вечером пятницы, 22 июля. Самое время напомнить о себе тем, от кого зависит ваше финансовое благополучие, или начать поиски более оплачиваемого места работы.

Суббота, 23 июля, будет отмечена трином Меркурия и Юпитера. Не все смогут отдохнуть, кого-то призовет работа, но неожиданная деловая нагрузка в этот день может принести выгоду в ближайшей перспективе.

В воскресенье Венера начинает уточнять квадрат к Юпитеру, и лучше не тратить больших сумм денег на отдых или желание произвести впечатление. Восстанавливайте затраченные силы и не тратьте время на пустое общение с теми, кто лишь отбирает вашу энергию.

Овен

У Овнов эта неделя складывается неблагоприятно для регистрации объектов недвижимой собственности и контактов с представителями государственных учреждений. Планы, касающиеся карьерного роста, могут срываться. Поэтому звезды советуют вам лишний раз не появляться на глаза начальству. Также к вам могут быть серьезные претензии от начальства за задержку выполнения плановых заданий. Чтобы этот период прошел для благополучно, звезды советуют уделить время и внимание для расширения и укрепления деловых связей. Инициатива, энергия и деловые связи – вот благодаря чему вы сможете добиться впечатляющих результатов. В поле вашего зрения появятся люди, которые принесут вам ценные идеи. Наиболее важные дела лучше перенести на конец недели. Несколько авантюристический настрой поможет вам найти неожиданные решения. Творчески подходя к работе, вы обязательно найдете скрытые резервы, которые можно реализовать с пользой для дела. Благодаря оптимистическому настрою и уверенности в собственных силах сумеют добиться позитивных сдвигов в тех вопросах, которые до этого периода казались неподъемными.

Телец

Тельцам, имеющим свой бизнес, звезды советуют на этой неделе приостановить активные усилия по расширению бизнеса, проведению рекламных акций и контактов с иностранными партнерами. У торговцев импортным товаром может снизиться спрос, и вырастут транспортные издержки. Те, чья работа связана с частыми поездками и оформлением таможенных документов, могут столкнуться с множеством мелких препятствий. Деловые встречи либо срываются, либо проходят не так, как было запланировано. Рекомендуется сосредоточиться на решении практических вопросов. Благодаря хорошей физической форме и выносливости вы сможете справиться с большим объемом работы и существенно повысить уровень мастерства. Меньше слов и больше дела - вот что должно стать вашим девизом на этой неделе. В конце недели в выигрыше оказываются те из вас, кому удастся создать подходящие условия для работы и отстраниться от помех и суеты. Хорошо в этот период начинать строительство, проводить ремонтные работы, наводить порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут чувствовать нехватку финансовых ресурсов для обеспечения нормального функционирования бизнеса. Звезды советуют воздерживаться от проведения кредитных операций. Взятые взаймы деньги будет сложно отдавать в дальнейшем. Лучше постарайтесь оптимизировать расходные статьи бюджета и не делать покупок без крайней на то необходимости. Звезды советуют вам не замыкаться в себе, а искать широкое поле для деятельности в составе группы единомышленников. Вы преуспеете в организации встреч и обсуждении насущных проблем, увеличив свое влияние и авторитет. Вместе с тем не следует рассчитывать на повышение уровня дохода – это период работы на перспективу. В конце недели рекомендуется активнее обмениваться опытом с коллегами в смежных отраслях деятельности. Ваши возросшие интеллектуальные способности в этот период позволяют легко осваивать сложную информацию и оперативно принимать решения. Наведение порядка в документах и при работе с цифрами – одно из первых условий для продуктивной работы офисных служащих.

Рак

Раки, связанные договорными обязательствами с деловыми партнерами, на этой неделе могут попасть в непростую ситуацию. Ваша возросшая эмоциональность может негативно отразиться на деловых качествах. Деловые партнеры могут отказаться выполнять договорные обязательства. Отложите обсуждение наиболее острых вопросов на другое время – в этот период вам не удастся прийти к компромиссным решениям. Не лучшее время для ведения переговоров и работы с клиентами в сфере услуг. Добиться компромисса сейчас достаточно сложно. Обязательно следует прислушиваться к мнению тех людей, которые работают вместе с вами. Наиболее важные и ответственные дела лучше отложить на конец недели. Этот период благоприятствует любым формам деловой активности. Особенно преуспеют те, кто имеет четко обозначенную цель и методично трудится в этом направлении. Ваши доходы однозначно вырастут. Наиболее удачно будут идти те дела, которые требуют вашего личного мастерства и трудолюбия. Значительно укрепляются ваши отношения с начальством, которое готово возложить на вас более ответственную и высокооплачиваемую работу.

Лев

Звезды советуют Львам на этой неделе отказаться от любой тайной деятельности. Особенно воздерживайтесь от любой закулисной деятельности и разговоров с коллегами, не имеющих прямого отношения к работе. В целом общение с коллегами может не доставить вам особого удовольствия, поэтому лучше всего держаться в тени и не привлекать к себе внимания. Возрастает вероятность препятствий в работе, когда вы можете быть лишены возможности действовать в свободном режиме. Не следует допускать больших физических перегрузок. Это может привести к ухудшению самочувствия и снижению уровня работоспособности. В конце недели ситуация может улучшиться. Оптимистический настрой и ориентация на расширение сферы бизнеса – вот что обеспечит удачу в делах. Ускоряется товарно-денежный оборот в магазинной и рыночной торговле. Можно делать закупки строительных материалов под предстоящее строительство. Процветают те, кто причастен к издательскому и типографскому бизнесу, дальним перевозкам грузов, высшему образованию.

Дева

Девам на этой неделе могут оказаться противопоказаны любые виды спекулятивной деятельности. Звезды советуют вам сдерживать свой азарт и желание вложить деньги в некие высокодоходные проекты, которые на самом деле могут оказаться финансовыми пирамидами. Не соглашайтесь заключать сделки, если находите их рискованными. Возможно, вам будет непросто сосредоточиться на своих личных делах, поскольку на первый план могут выйти общественные дела. Ваше внимание могут отвлекать друзья и знакомые, пытаясь получить вашу помощь и поддержку. Вы можете излишне увлечься долгосрочным планированием и оставить без внимания текущие дела. Однако сейчас гораздо важнее удержать синицу в руках и не гоняться за журавлем в небе. Рекомендуется наиболее важные дела запланировать на конец недели. Делайте ставку на контакты с традиционными деловыми партнерами, надежность которых проверена временем. Можно заключать долгосрочные торговые соглашения. Также это прекрасное время для получения дополнительных доходов помимо основной работы.

Весы

Весам на этой неделе может быть нелегко удерживаться на занимаемой должности. Попытка продвинуться вперед по служебной лестнице может привести к обратному эффекту. Вы можете не почувствовать достаточной поддержки со стороны близких людей. Отсутствие взаимопонимания в семье может самым негативным образом повлиять на результат вашей работы. Нежелательно в этот период сдавать документы на регистрацию фирмы. Трудный период ожидает тех, кто занимается строительно-монтажными работами или имеет отношение к коммунальным службам. Могут случаться поломки, либо вас подведут смежники, и много времени уйдет на простой. Может стать проблематично выполнять плановые работы в срок. В конце недели успешно сложится работа у тех, кто умеет проявлять гибкость при решении тех или иных вопросов. Обмен мнениями при работе в коллективе будет полезен. Отдавайте предпочтение неформальным дружеским контактам. Работа в сфере услуг позволит вам расширить клиентскую базу и повысить популярность у клиентов.

Скорпион

Скорпионам, специализирующимся на торгово-закупочной деятельности, звезды советуют на этой неделе быть осмотрительнее и воздерживаться от заключения рискованных в финансовом смысле сделок. Источником неприятностей может стать работа с информацией и общение с людьми. Наиболее проблемным станет вопрос о транспорте и деловых связях, что в целом может привести к логистическим проблемам. Короткие и дальние поездки срываются либо откладываются на неопределенный срок. Не следует доверять ничьему мнению кроме своего собственного. Старайтесь не выпускать инициативу из рук и лично контролируйте выполнение наиболее важных дел. Деловые связи могут нарушаться. Работа с аналитической обработкой информации осложнена. Девиз этой недели: меньше слов – больше дела. Звезды помогут вам в практических делах в конце недели. В эти дни может быть много текущей работы, с которой вы сумеете справиться благодаря хорошей физической форме и взаимовыгодному сотрудничеству с коллегами и подчиненными.

Стрелец

В течение этой недели для Стрельцов может быть только одна проблемная тема - деньги. Звезды советуют не тратить деньги на покупки, особенно если они совершаются за наличный расчет. Дело в том, что купленные товары окажутся намного дороже и вовсе не того качества, на которое вы рассчитывали. Бизнесменам рекомендуется искать обходные пути в вопросах финансирования проектов и не афишировать на публике свои доходы. У многих, имеющих свой бизнес, этот период может стать напряженным с точки зрения обеспечения финансами. Нехватка оборотных средств может быть усилена возросшими расходными статьями бюджета. В части доходов ваш бизнес может идти на спад. Конец недели благоприятствует росту авторитета в профессиональных кругах. Если вы входите в состав профессиональных объединений, участвуете в научных конференциях или выставках, то будете каким-то образом отмечены. Это хорошее время на участие в конкурсах на занятие выборной должности.

Козерог

Звезды советуют Козерогам на этой неделе воздерживаться от личных инициатив и не делать того, о чем вас не просят. Не лучшее время для делового партнерства. Вместо конструктивного взаимовыгодного сотрудничества вы можете получить сплошные трения и разногласия. Сходные проблемы могут у вас возникнуть с заказчиками, если вы выполняете клиентские услуги. В любой потенциально конфликтной ситуации старайтесь искать компромисс и идите на уступки, особенно если речь идет о ваших клиентах. Ваш партнер может оказаться чем-то неудовлетворенным и предложит пересмотреть некоторые принципиальные пункты в ваших договорных отношениях. Звезды советуют отложить принципиальный разговор на другое время. В конце недели вы можете быть успешны в тех видах деятельности, которые имеют отношение к риску, требуют смелости и решительности. Бизнесменам рекомендуется делать капиталовложения в техническое оснащение цехов и ремонтных мастерских. Офисным служащим рекомендуется заниматься подготовкой финансовых отчетов.

Водолей

У Водолеев эта неделя может быть связана с напряженными отношениями при общении с коллегами. Старайтесь взвешивать свои слова, прежде чем сделать кому-то критическое замечание. Звезды не рекомендуют ввязываться в тайную секретную деятельность и отвлекаться на слухи и сплетни. Не следует доверять информации, полученной из конфиденциальных источников. Не позволяйте себя вовлечь в интриги между сотрудниками трудового коллектива. В этой ситуации следует обратиться к начальству, которое способно сыграть роль разумного и взвешенного арбитра и примирит все стороны конфликта. Бизнесменам следует проконтролировать, как подчиненные выполняют приказы и поручения. Физическое и эмоциональное перенапряжение может негативно отразиться на вашем самочувствии и привести к снижению работоспособности. В конце недели наступает благоприятное время для индивидуального обслуживания клиентов в сфере услуг. Вы сможете решить вопросы благодаря сотрудничеству с деловыми партнерами или подключив свои деловые связи. Люди будут с удовольствием идти вам навстречу и делиться полезной информацией.

Рыбы

На этой неделе звезды не советуют Рыбам рисковать своими деньгами и вкладывать их в покупку акций или в игру на товарной бирже. Рекомендуется воздерживаться от участия в торгах и фиксировать прибыль. Не лучшее время для оптовых закупок товара. В зоне риска также индустрии моды, развлечений и отдыха. Старайтесь воздерживаться от работы в общественных организациях и не строить планы на будущее. Попытка экспериментов с целью усовершенствования может нарушить привычный отлаженный рабочий ритм. Отдавайте предпочтение традиционной деятельности, в которой у вас имеется большой опыт и все предсказуемо. При работе по свободному графику важно делать основную работу заблаговременно и не откладывать ее на последний момент накануне дедлайна. Иначе есть риск не успеть выполнить работу в запланированные сроки. В конце недели вы сможете проявить свои лучшие деловые качества, и это может принести рост дохода. Если вы работаете по заказам, то у вас появится сразу много заказчиков, готовых заплатить за работу гораздо больше обычного. Можете рассчитывать на действенную помощь со стороны подчиненных.