Не захотим плясать под чужую дудку — гороскоп на 18-24 июля

На этой неделе на небе будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.

17-18 июля трин Солнце-Нептун — этот аспект связан с идеалистическими намерениями. Для человека, которого этот аспект затронет, становятся важными такие понятия как мировоззрение, идеи и вера. И мотивация в поступках подчас диктуется убеждениями и верой. Это может быть совершенно бескорыстное поведение, продиктованное морально-нравственными идеалами. Например, под влиянием этого аспекта может оказываться бескорыстная помощь и поддержка нуждающимся, бедным, больным. Также этот аспект способствует устремлению к некоему идеалу, к мечте, возможно и несбыточной, но красивой и возвышенной. Ведь в гармоничном варианте Нептун символизирует идеальную любовь и гармонию.

18 июля оппозиция Меркурий-Плутон — сочетание этих влияний в напряженном варианте может приводить к излишне критическому мышлению, склонностью видеть во всем негатив и критиковать все вокруг. Злословие и критиканство. Следует отдать должное тому, что этот аспект делает мышление проницательным и острым, способным подмечать малейшие детали и нестыковки. Под влиянием этого аспекта увеличивается риск необоснованной критики и межличностных конфликтов. Сложно пытаться договариваться и находить компромиссы под влиянием такого аспекта.

20 июля оппозиция Солнце-Плутон — подобно предыдущему аспекту также проявляется негативизм. Однако из сферы чисто интеллектуальной и вербальной этот аспект перетекает в сферу энергии намерения. То есть под влиянием негативного настроя могут проявиться негативные поступки, и одной словесной критикой дело может не обойтись. Впрочем, этот же аспект может способствовать проявлению несоблюдения общепринятым нормам и правилам, что может вести к штрафам. Аспект может быть связан с конфликтами, ссорами, нежеланием плясать под чужую дудку.

23 июля трин Меркурий-Юпитер — аспект любознательности и общительности. Под влиянием этого аспекта ускоряется информационный обмен, расширяются деловые и социальные связи. Прекрасное время для путешествий и учебы, особенно для начала изучения иностранных языков. У человека могут пробудиться ораторские способности, успешно проходят выступления на публике. Хорошее время для рекламирования товаров и услуг.

Овен

Для Овнов на этой неделе повышается значимость темы карьеры и семьи. В начале и середине недели постарайтесь обходить острые углы при общении с родителями. Не обещайте им того, в чем не можете быть твердо уверенными. Рассчитывать на то, что найти с ними взаимопонимание сейчас нереально. Не исключены какие-то бытовые неурядицы с жильем. Например, соседи этажом выше могут залить вашу квартиру, и потребуется срочно проводить косметический ремонт. Либо сломается ваша стиральная машина. Не забывайте выключать воду и газ, когда уходите из дома. Несмотря на обозначенную тему карьеры, не забывайте о своих домашних обязанностях. Все-таки отношения в семье сейчас гораздо важнее карьеры. Хотя, возможно, семейные неурядицы могут стать причиной осложнений на работе. Например, вам может потребоваться по семейным обстоятельствам отпроситься пораньше с работы - и это может стать причиной недовольства начальства. Выходные дни складываются благоприятно для расцвета романтических отношений, отдыха и развлечений. Звезды советуют провести это время в туристической поездке у теплого моря, нежиться на пляже, а если вы ищете приключений, то даже завести курортный роман. Ваше настроение и творческий задор как раз и предполагают некое приятное приключение, когда от вас требуется фантазия, смелость и праздничное настроение.

Телец

В начале и середине недели у Тельцов не все благополучно в контактах с окружающими людьми. Рекомендуется быть разборчивее при установлении новых знакомств. Возможно, в поле вашего зрения попадет человек, который будет много чего вам обещать. Однако сейчас цена слов очень невелика, и вряд ли за словом будет дело. Будьте внимательнее при перемещениях, во время поездок в городском транспорте или в личном автомобиле. При знакомствах с новыми людьми проявляйте осторожность и не доверяйте никому – велика вероятность стать жертвой обмана, мошенничества. Из-за некоторой рассеянности и забывчивости вы можете потерять документы, оставить их где-либо. Следите за тем, чтобы не нарушать правила дорожного движения. Воздержитесь от оформления документов в государственных инстанциях – вы можете столкнуться с путаницей, неразберихой и бюрократическими проволочками. На выходных вы сможете улучшить свои жилищные условия, сделав свою квартиру более уютной и комфортной. Также это хорошее время для выезда на загородную дачу всей семьей, чтобы провести работы по благоустройству приусадебного участка. Семейный труд на земле будет еще больше укреплять и сплачивать вашу семью.

Близнецы

Типичные Близнецы в начале и середине недели могут иметь неприятности, связанные с деньгами. Ваши доходы могут оказаться меньше, чем вы ожидали. Кроме того, следует иметь в виду, что сейчас вы не склонны хорошо просчитывать варианты и принимать практичные решения. Некоторые ваши финансовые решения могут идти вам же в убыток. Это особенно относится к покупкам. Вы можете купить ту вещь, которая вам в дальнейшем не понадобится. Также следует быть внимательнее при расчетах за покупки в магазинах и на рынках – вероятность кражи или потери денег сейчас возрастает. Вы сможете избавить себя от беспокойства, если будете четко контролировать состояние своего бюджета, не допуская нарушения баланса в сторону перерасхода. Решение вопроса нехватки денег не связано с финансовыми заимствованиями – напротив, это только усугубляет ситуацию. Выходные дни могут быть связаны с интенсивным общением. В поле вашего зрения могут попадать много новых людей, вместе с которыми вам поступит немало интересной и полезной информации. Если в предыдущий период вы недостаточно часто общались с друзьями и знакомыми, то могли накопиться некоторые информационные пробелы, которые сейчас самое время восполнить. Кроме того, ваш круг общения может существенно обновиться.

Рак

В начале и середине недели у Раков может возникнуть недоразумение с партнером по браку или партнером по бизнесу. Не стоит доверять обещаниям и подписывать юридически обязывающие документы. Дело в том, что вы в эти дни можете быть интеллектуально активными и настроенными на взаимопонимание с окружающими людьми. Однако вам надо иметь в виду, что сейчас лучше строить отношения, опираясь на трезвый расчет и не питать иллюзий относительно честности и порядочности тех людей, с кем придется общаться. Не исключено, что вам станет известно, что партнер по браку или партнер по бизнесу обманывает вас. Не торопитесь делать поспешные выводы. Возможно, кто-то вводит вас в заблуждение, или вы сами заблуждаетесь. Также не пытайтесь решить свои личные вопросы за счет партнера – это обязательно аукнется вам проблемами. Только компромисс может стать основой партнерских отношений. В выходные дни вы сможете успешно решить некоторые материальные и финансовые вопросы. Именно путем сосредоточения на решении материальных проблем вы сможете значительно улучшить общую ситуацию. Это именно то звено в цепи, взявшись за которое, вы сможете поднять уровень своей жизни на новое качество. Поэтому – максимум внимания направьте сюда.

Лев

Львам в начале и середине недели рекомендуется держаться подальше от тайных и секретных дел. Особенно это касается сплетен, интриг, разнообразной закулисной деятельности, попытки расследовать, выяснить то, что было от вас скрыто. Помните, что любая ваша тайная деятельность будет раскрыта и обнародована. Не делайте того, за что может быть стыдно. Также в это время вы можете испытывать психологический дискомфорт. Постарайтесь не оставаться надолго в одиночестве. Общее ощущение, что вы можете быть в чем-то ограничены, и вам мешают проявить себя можно преодолеть открытой деятельностью. Вам могут препятствовать только конкуренты, которые не способны действовать открыто. Поэтому старайтесь выводить из тени на свет все проблемные вопросы – и вы увидите, что многие проблемы от этого исчезнут. Внимательнее относитесь к своему здоровью, старайтесь ограничить потребление алкоголя. Выходные дни рекомендуется использовать для самосовершенствования. Не исключено знакомство с человеком, который может стать вашим духовным Учителем, вашим Гуру.

Дева

У типичных Дев в начале и середине недели может быть много суетного и непродуктивного общения. Чаще обычного с вами на связь будут выходить друзья и знакомые, в том числе и те, с кем вы уже давно не поддерживаете отношений. Если у вас есть любимый человек, то старайтесь не появляться с ним в компании друзей. Это может вызвать недоразумения в отношениях между кем-то из друзей и тем человеком, кого вы любите. А вы можете оказаться невольным яблоком раздора, когда каждый будет ждать, что ему будет оказано больше внимания. Суть вероятной проблемы в том, что между вашими друзьями и человеком, которого вы любите, может произойти недоразумение. Постарайтесь не вмешиваться в эти отношения – они сами разберутся. Старайтесь не посещать шумные компании и увеселительные мероприятия. Лучше переключаться на решение практических вопросов в эти дни. На выходных звезды советуют отдавать предпочтение спокойному и размеренному жизненному ритму. Не надо ничего специально планировать и стараться непременно исполнить. Живите так, как будто плывете по течению реки, спокойно и расслабленно. Если вы будете поставлены перед какими-то проблемами, то решение найдется само собой.

Весы

Весы в начале и середине недели могут пребывать в двойственной ситуации. С одной стороны, вам могут сделать предложение на работе, поручить некое ответственное задание, благодаря которому ваш профессиональный статус мог бы повыситься. С другой стороны, обстановка в семье и отношения с близкими родственниками не позволяют вам надеяться на надежный тыл – у вас не будет в семье должной поддержки и опоры. Не потому, что в семье не хотят вас поддержать, а потому что в эти дни семья сама может нуждаться в вашей поддержке. Также может проявиться основная дилемма: вам будет трудно найти правильный баланс распределения времени между работой и домом. Выход из ситуации состоит в том, чтобы всюду успевать и расставлять правильно приоритеты. Выходные дни благоприятствуют для поддержания дружеских контактов и партнерских отношений. Это хорошее время для урегулирования всех прошлых недоразумений и напряжений. Очень хорошо заниматься совместным планированием. Попытайтесь скоординировать свои личные планы с планами партнера по браку. Добейтесь того состояния, чтобы у вас появились общие на двоих планы.

Скорпион

Скорпионам в начале и середине недели звезды советуют воздержаться от дальних поездок. В пути у вас могут произойти разные непредвиденные происшествия. Сейчас у вас может быть ослаблена пространственная ориентация, поэтому постарайтесь не бродить по незнакомой местности – иначе вы можете заблудиться, сесть не в тот автобус или не в тот поезд. Другим проблемным направлением является учеба. Ваша способность концентрировать внимание на изучаемом предмете может быть ослаблена, что может резко снизить успеваемость в школе или вузе. Кроме того, отношения с преподавателями оставляют желать лучшего. Все, что касается получения информации и контактов, должно взывать ваше пристальное внимание, ибо здесь может находиться источник возможных неприятностей. Выходные дни благоприятствуют деловой активности. Сформировав свою главную цель, приступайте немедленно к практическим шагам, направленным на реализацию задуманного. Таким образом, вы мотивируете себя на ответственное и последовательное поведение. Также важно заботиться о своем здоровье.

Стрелец

У Стрельцов в начале и середине недели могут произойти самые разные происшествия, в результате которых вам, возможно, придется вносить коррективы в свои планы. Уделите основное внимание усилению мер безопасности ваших финансовых сбережений. Если вы пользуетесь электронными платежными системами в Интернете, то рекомендуется сменить пароли и сделать защиту ваших конфиденциальных данных более надежной. Также в этот период старайтесь не предпринимать поступков, связанных с возрастанием риска материального или физического ущерба. Не давайте и не берите деньги взаймы. Это вообще не лучшее время для любых финансовых решений. Может случиться так, что вам срочно потребуется крупная сумма денег, или вы не сможете оплатить счета в счет погашения кредита. В этом случае финансовый вопрос может выйти на первое место и стать основной темой для беспокойства. Старайтесь иметь финансовый резерв на такие непредвиденные случаи. На выходных звезды советуют вам сделать все возможное для того, чтобы сменить обстановку, внести в свою жизнь новые краски, сделать её более радостной веселой и праздничной. Хорошо посетить концерт или увеселительное мероприятие.

Козерог

У Козерогов в начале и середине недели могут возникнуть осложнения при партнерских взаимоотношениях. Речь может идти как о деловом партнерстве, так и о супружестве. Вы будете склонны с недоверием и подозрительностью относиться к инициативам, исходящим от партнера. Возможно, вы будете заблуждаться – постарайтесь не делать скоропалительных выводов и держать свое мнение при себе. Для этих дней характерен дефицит искренности и честности в партнерстве. Потому лучше воздержаться от подписания каких-либо договоров о сотрудничестве. В супружеских отношениях могут произойти недоразумения. Не обижайте партнера по браку недоверием и ревностью. Возможно, просто в данный момент у вас разные интересы, и это временно. На выходных вам, возможно, захочется увеличить уровень адреналина в крови, сделать нечто такое, что сопряжено с риском и острыми ощущениями. Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта типа дайвинга, спелеологии, альпинизма, то наверняка сможете легко отыскать эти самые острые ощущения.

Водолей

Водолеям в начале и середине недели рекомендуется больше внимания уделять своему здоровью. В эти дни может ослабнуть ваш энергетический тонус, что может привести к снижению защитных сил организма, иммунитета. Примите профилактические меры. Основное внимание уделите правильному питанию. Исключите из рациона продукты, содержащие химические добавки и ешьте только свежие продукты – строго следите за качеством питания. Не подвергайте себя риску пищевого отравления: никаких арбузов, пирожков и шашлыков у уличных торговцев. С таким состоянием вам будет сложно справиться с текущими делами. Поэтому на работе или дома могут оставаться невыполненные дела. Не лучшее время для найма к себе в дом помощников типа няней, домработниц или сиделок. От идеи покупки домашнего животного пока лучше воздержаться. Выходные дни могут быть связаны с улучшением партнерских отношений и интересным общением с окружающими. Вы можете открыть в своем партнере такие положительные качества, которые прежде не замечали. Успешно проходят загородные поездки на пикники.

Рыбы

Рыбам в первой половине и середине недели звезды советуют воздержаться от праздного времяпрепровождения. Это касается посещения праздничных мероприятий, клубов, ресторанов, концертных залов и дискотек. Воздержитесь от выяснений отношений с возлюбленными. Возможно, между вами возникнет недоразумение, непонимание. Постарайтесь не давать повода для ревности и сами отнеситесь терпимее к словам и поведению любимого человека. С дружескими отношениями тоже могут возникнуть разногласия, размолвки. Если у вас есть дети, то придется побеспокоиться за их поведение. Ребенок может попытаться вас обмануть в чем-то, например, скрыть от вас плохую оценку в школе или порицание, полученное им за неправильное поведение. Непростые дни для творческих увлечений, хобби, спортивных состязаний. Выходные дни благоприятствуют для укрепления здоровья. Ваш организм будет прекрасно реагировать на лечение, энергетики будет более чем достаточно. Хорошо проводить гигиенические процедуры, заниматься закаливанием.