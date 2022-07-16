Исполняем свои желания — любовный гороскоп на 18-24 июля

Неделя может показаться чрезмерно насыщенной эмоциями, особенно ее первая половина.

Но если что-то уходит из вашей жизни именно в этот период, то не имеет смысла и дальше противиться переменам.

В понедельник, 18 июля, складывается оппозиция между Меркурием и Плутоном. Сегодня очень непросто удержаться от конфликтов, так что постарайтесь обойтись без бурного выяснения отношений.

Вторник, 19 июля, даст небольшую передышку, так как Хирон разворачивается в ретроградное движение. Может накатить желание мысленно уйти в прошлое и проанализировать причины текущих неудач, особенно в личных вопросах.

Среда, 20 июля, пройдет под знаком оппозиции Солнца к Плутону. Если какие-то отношения разрываются в этот день, то не пытайтесь их удержать. В некоторых случаях лучше поставить точку, и сегодня для этого вполне подходящий день.

21 июля, четверг — день, когда Марс образует секстиль к Лилит. Наши желания получают в это время мощный импульс к реализации. Только не держите все в себе, делитесь своими фантазиями с теми, кому они предназначены.

22 июля Солнце переходит в знак Льва, и желание побыть в центре внимания может сыграть как хорошую, так и плохую роль в отношениях. Дайте выговориться и своему партнеру, не тяните все одеяло только на себя.

В субботу, 23 июля, Меркурий образует трин к Юпитеру. Это удачное время для совместной поездки или обсуждения планов на будущее. Хорошо признаваться в любви, восстанавливать отношения или делать предложение руки и сердца.

24 июля, в воскресенье, Венера в конфликтной связке с Юпитером. Просто отдохните, вкусите жизненных радостей в виде хорошего ужина, прогулки или поездки на природу. Лучше всего отдыхать не в одиночестве, а в компании того, кто вам дорог.

Овен

В первой половине этой недели Овны склонны повиноваться в любви своим давним привычкам или случайным безотчетным импульсам. Что бы они ни сделали, в четверг и пятницу они начнут упорствовать в своей тактике, даже если совершили ошибку. Занятые собой, они могут не понимать перемен в поведении партнера.

Телец

Эта неделя дает Тельцам неплохие внешние условия для развития любовных отношений. Но в их общении с любимым человеком есть потенциально напряженный пункт, который пока еще можно обсуждать в нейтральном тоне. Любовную инициативу лучше проявить в четверг или пятницу, не выходя за установленные рамки.

Близнецы

На этой неделе поведение влюбленных Близнецов меняется, но контроль над ситуацией они удерживают. Если что-то пошло не так, выровнять ситуацию можно в выходные. Гармония или дискомфорт будут определяться тем, что для них сейчас преобладает в отношениях — эмоциональная привязанность или легкий флирт.

Рак

На этой неделе Раки становятся привлекательнее и получают над любимым человеком почти магическую власть. Не исключено искушение играть чужими сердцами. Важно помнить, что такие игры сейчас легко и незаметно ведут к формированию собственной любовной привязанности, подчас необъяснимой и болезненной.

Лев

На этой неделе Львы постепенно обретают внешнюю уверенность в себе — что не означает их полной власти над собственными чувствами. Многие Львы будут вынуждены их скрывать, подчиняясь обстоятельствам. Ранимые Львы могут стать жертвами внезапно оживших в их душе психологических любовных комплексов.

Дева

События этой недели способны оживить в памяти Дев забытую любовную страницу. Возможно, на этом фоне им захочется тайного яркого приключения, реванша, завершения болезненного гештальта или осуществления давней мечты. Потенциал романа неплох, если их чувства возобладают над внутренними сомнениями.

Весы

На этой неделе влюбленные Весы станут эмоциональнее. В зависимости от ситуации они окажутся сентиментальными или обидчивыми. У многих Весов появится свой «пунктик» или слабость. Они начнут нуждаться в великодушии партнера. Общение будет гармоничнее, если в паре есть сексуальное взаимопонимание.

Скорпион

Эта неделя добавит личным отношениям Скорпионов гармонии — но счастливы будут лишь те Скорпионы, которые готовы ценить то, что дала им судьба. Некоторые представители знака будут сравнивать своего привлекательного партнера с особым далеким идеалом в ущерб реальным гармоничным и живым отношениям.

Стрелец

В ровные сбалансированные отношения Стрельцов эта неделя привносит необычную эмоциональную ноту. Иногда она будет болезненной, но возможны и более позитивные варианты развития сюжета. В некоторых романах возникнет интрига или «изюминка», еще больше привязывающая Стрельца к объекту своего увлечения.

Козерог

На этой неделе равнодушными к красоте и обаянию своего партнера останутся лишь самые хладнокровные Козероги — например, заядлые скептики, заранее разочарованные в любви и отношениях. Искренне влюбленные Козероги найдут в образе любимого человека новую особую черту, делающую его еще привлекательнее.

Водолей

В романы Водолеев эта неделя добавляет немного иррационального элемента (например, эмоций по пустякам). Они могут частично утратить контроль над ситуацией. Возможны недоразумения, если оба партнера — интеллектуалы и привыкли к логичным объяснениям всего происходящего. Придется стать чуть терпимее.

Рыбы

На этой неделе в любовной жизни Рыб появляются новые краски — чему типичные представители знака очень рады, так как ценят богатство эмоций. Не исключено, что иногда их восторги и ожидания будут несколько чрезмерными, но в целом ситуация благоприятна для развития романа, и стоит этим пользоваться.