Подключаем фантазию — финансовый гороскоп на 16 июля

Сегодня стоит больше креативить — поможет в карьере.

Овен

Овнам в этот день удастся стабилизировать финансовую ситуацию. С утра вам могут поступить денежные переводы на банковскую карту. Также это хорошее время для подработки на частных заказах. Наличие свободных финансовых ресурсов способствует своевременной оплате счетов и погашению долгов. Вторая половина дня благоприятствует работе по составлению отчетов и подведению итогов.

Телец

Тельцам пришло время задуматься о своем профессиональном будущем. Обращайте особое внимание на поступающую из разных источников информацию. В этой информации для вас будут подсказки относительно дальнейших шагов и перспектив развития. Успешно пойдет работа в составе творческой группы, связанной с научными исследованиями или проектно-конструкторскими разработками.

Близнецы

У Близнецов это один из лучших дней для деловой активности. Вы можете быть обеспечены выгодной работой и успешно справитесь с производственными задачами. Особенно успешно пойдут дела у руководящих работников. Ваши управленческие решения будут поддержаны подчиненными. Поэтому вы можете быть уверены, что текущая работа будет выполняться качественно и в срок.

Рак

Этот день располагает Раков к творческой самореализации. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, если нацелите себя на приобретение новых знаний, расширяющих ваши представления о профессии. Можно пробовать свои силы в новой профессии. Успешно пойдет самостоятельное обучение. Можно попытаться реализовать некоторые свои идеи.

Лев

Для Львов сегодня характерна основательность и методичность в работе. Хорошо начинать какие-то долгосрочные проекты, закладывать первый камень в постройку здания. Кроме того, это удачное время для выполнения частных заказов на дому – у фрилансеров не будет недостатка в работе. Бизнесменам полезно задуматься об инвестициях в техническую модернизацию производственных площадей.

Дева

Девам в этот день рекомендуется ориентироваться на развитие сотрудничества с окружающими людьми. Вы сможете заинтересовать и вовлечь других людей в сферу ваших экономических интересов. Положительные сдвиги в работе почувствуют те, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Успешно пойдет учеба, вам не составит проблем сдать экзамен или зачет.

Весы

Весам в этот день важно браться за любую работу с хорошим настроением. Потому что от первоначального настроя во многом зависит успех или неудача в делах. Также вам следует ориентироваться на сотрудничество с коллегами и подчиненными. Отдавайте предпочтение контактам с теми коллегами, с кем у вас установились хорошие личные отношения.

Скорпион

Скорпионам в этот день звезды советуют ставить перед собой крупные задачи. Чем выше вы поставите планку, тем большего результата сможете добиться. Ведь никогда заранее не знаешь, на какие достижения способен, пока не попробуешь на практике. В этом смысле здоровые амбиции с опорой на свои профессиональные знания могут привести к крупному успеху.

Стрелец

У Стрельцов в этот день возрастает позитивная роль родственников в результативности профессиональной деятельности. Если у вас есть влиятельные родственники, то можете рассчитывать на их покровительство и финансовую поддержку. Успешно поработают коммунальщики и строители. Офисные служащие смогут повысить производительность труда и улучшить условия на своем рабочем месте.

Козерог

Козероги смогут проявить тонкое психологическое чутье и такт при установлении деловых контактов. Это один из тех дней, когда можно использовать уже имеющиеся личные отношения в урегулировании каких-то деловых вопросов. Хорошо развиваются деловые партнерские отношения. Если своих знаний и умений недостаточно, то обратитесь к знающим людям — вам обязательно помогут.

Водолей

В первой половине дня между Водолеями и вышестоящим начальством могут укрепиться отношения. Старайтесь продемонстрировать умение точно и в срок выполнять данные вам поручения. Вторая половина дня благоприятствует развитию сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу. Благодаря правильному распределению обязанностей между коллегами, рабочий ритм будет слаженным.

Рыбы

В этот день типичные Рыбы могут обрести внутреннюю стабильность и уверенность в себе. С утра рекомендуется заниматься повышением своей профессиональной квалификации, обмениваться мнениями с более опытными коллегами. Вторая половина дня располагает к тому, чтобы попытаться творчески реализовать свои замыслы. Кое-что вы сможете усовершенствовать в своей работе.