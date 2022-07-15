Настраиваемся на одну волну — любовный гороскоп на 16 июля

Сегодня нужно чаще общаться с партнером — ловить его слова, взгляды и мысли.

Овен

Этот день добавит любовной истории Овнов таинственности. Планы, выстроенные утром, в течение дня могут претерпеть небольшие изменения. Многие Овны неожиданно захотят сократить уровень внешних раздражителей, их главным желанием станет оказаться вместе с любимым человеком подальше от шума и суеты.

Телец

Влюбленным Тельцам стоит помнить, что их утренние настроения сегодня лишь кажутся незыблемыми и стабильными. Уже в середине дня настроение изменится — скорее всего, в сторону повышенной эмоциональности и чувственности. Возможно, вы окажетесь вместе с любимым человеком там, где не предполагали быть.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы находятся на верном пути утром. Это время наибольшей гармонии — и хотя некоторым представителям знака оно может показаться предсказуемым, скучным и пресным, оно подскажет самые лучшие решения. В течение дня многих Близнецов начнут уводить в сторону их случайные эмоции.

Рак

Сегодня утром звезды подсказывают Ракам красивые, но формальные и стандартные решения в личной жизни. Они ничего не потеряют, если пропустят первую половину дня и проявят свою романтическую активность ближе к вечеру. В это время станет комфортнее эмоциональный фон и пробудится их чувственность.

Лев

Утром Львы могут тяготеть к платонической любви, но во второй половине дня их захлестнет волна чувственных фантазий. Если близкий человек окажется не готов разделить их настрой, они способны уйти в себя и начать реализовывать свои желания в своем воображении. Для свидания требуется укромное место.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня для романтических встреч больше подходит вторая половина суток. Если задуманное вами свидание требует подготовки, постарайтесь произвести ее утром, так как по мере развития событий вас может захлестнуть поток чувств, и вам станет не до организационных нюансов.

Весы

В начале этого дня влюбленные Весы будут мыслить ясно и строить планы по знакомому беспроигрышному шаблону. Однако дальнейший ход событий может сделать невозможным выполнение их плана в точности. Под влиянием любимого человека и его эмоций многие Весы подкорректируют милую их сердцу программу.

Скорпион

Любовные желания Скорпионов начнут исполняться во второй половине дня. Скорпионам, оказавшимся в любовном тупике, в это время вновь повезет, интуиция подскажет им оригинальную, но верную линию поведения. Они могут рассчитывать на сексуальную, эмоциональную и духовную гармонию с любимым человеком.

Стрелец

В этот день влюбленные Стрельцы становятся более чувствительными и начинают искать подлинной, а не формальной близости. Вместо посещения мероприятий или других форм совместной активности им может показаться приятнее интимная встреча в укромном месте или доверительный разговор с любимым человеком.

Козерог

Козерогам стоит проявить активность в личной жизни после полудня. Звезды обещают, что в это время их ждет успех в любой задумке благодаря проницательности и верному душевному настрою. Возможно, они будут не слишком романтичными, зато любимому человеку будет трудно устоять против их чувственности.

Водолей

Сегодня утром влюбленные Водолеи привержены своим планам и представлениям об идеальном свидании — но события внесут в их программу определенные коррективы и не исключено, что встреча с любимым человеком пройдет для них на совершенно другой волне. Например, вместо визита в гости пара останется дома.

Рыбы

В этот день у влюбленных Рыб есть время «прийти в себя» и настроиться на деятельный лад. Они могут смело пропустить первую половину суток, но им не стоит терять время во второй: именно тогда обстоятельства начнут складываться для них подходящим образом и направлять их на путь исполнения желаний.