Вселенная бросит нам очередной вызов — гороскоп на 16 июля

17-18 лунные сутки. Сегодняшнее утро обещает небольшой приятный сюрприз тем, кто любит вставать рано: на это намекает уточненный тригон Луны в Водолее к Венере.

Однако самой насыщенной и продуктивной станет вторая половина дня. В это время Луна вступит в знак Рыб и начнет создавать эмоциональное поле, которое гармонично сочетается с полем для практических действий. Станут более эффективными усилия, направленные на дом, семью и хозяйство, на секретные дела и частный бизнес. Станет душевнее общение. Приветствуются умеренные физические нагрузки, питающие и увлажняющие процедуры. Многие дела лучше пойдут под музыку.

Овен

Для Овнов этот день может начаться с мыслей о далеком будущем, имеющих приятный романтичный оттенок. Возможно, придет лишнее подтверждение симпатии со стороны коллег или друзей. Утренние часы можно провести в свободном режиме. После полудня сложатся подходящие условия для приватного дела, в которое вы не хотели бы посвящать посторонних. Оно пойдет лучше, если вы настроитесь на него эмоционально.

Телец

Тельцам стоит скептичнее отнестись к утренним планам, так как в течение дня они могут измениться. Утро подходит для целевых плановых покупок, при условии, что они не отнимут много времени и сил. Вторая половина дня подскажет новый и, возможно, неожиданный род занятий. В это время можно погрузиться в оригинальное и эмоционально захватывающее увлечение, которое с вами разделяют близкие или друзья.

Близнецы

Для Близнецов этот день начнется приятно (особенно если они рождены в середине июня). Утро даст ощущение стабильности и гармонии, но по мере развития событий атмосфера вокруг начнет меняться, а с ней и текущие планы. Станет менее ясным настрой и более противоречивым список желаний. В общении начнут играть большую роль эмоции. К поставленной цели часто придется идти не прямым, а окольным путем.

Рак

Ракам стоит начать этот день с соблюдения правил и стандартов. Ракам, которые не хотят быть зависимы от навязанных рамок и ценят возможность проявить собственную индивидуальность, звезды советуют подольше поспать и включиться в активную жизнь уже после полудня: к этому времени сложатся именно такие обстоятельства, при которых они смогут почувствовать себя на своей эмоциональной и духовной волне.

Лев

Сегодня утром картина настоящего и будущего покажется Львам достаточно ясной, но к середине дня они могут изменить свое мнение. Многих Львов в это время начнут смущать или тревожить скрытые детали, которые вызывают у них повышенную эмоциональную реакцию. Возможно, корень проблем будет крыться в прошлом. Чтобы воспоминания не завели слишком далеко, звезды советуют заняться каким-то полезным делом.

Дева

Девам стоит начать этот день с несложной рутины, по возможности, сочетая приятное с полезным. После полудня звезды советуют скооперироваться с единомышленниками для проведения совместного мероприятия (лучше, если оно будет иметь налет приватности). В это время начнет формироваться эмоционально гармоничная обстановка, в которой можно и душевно побеседовать, и понять друг друга без лишних слов.

Весы

Весам сегодня лучше уточнять и выверять свои планы утром, так как уже к середине дня их мышление может стать менее ясным, четким и организованным. То же произойдет и с окружающими - например, станут менее предсказуемыми друзья, не такими послушными и дисциплинированными окажутся дети, потребуют заботы питомцы. Могут появиться скрытые вынужденные хлопоты или напомнить о себе нюансы самочувствия.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня события начнут разворачиваться в их пользу после полудня. Если утром условия кажутся неподходящими, не огорчайтесь, планируйте задуманное на вторую половину суток и все получится. Скорпионы, которые в начале дня испытывают нехватку творческого вдохновения или делового азарта, тоже могут не беспокоиться: вторая половина дня подарит им и энергию, и идеи.

Стрелец

Сегодня планы Стрельцов, рассчитанные на внешнюю активность и расширенную программу общения, могут потерпеть крах или претерпеть некоторые изменения. Многим Стрельцам придется обратить внимание на свои домашние дела или проявить сочувствие к близким людям. Может напомнить о себе недомогание, забытое прошлое или появиться сентиментальный настрой, побуждающий побыть в одиночестве или в кругу семьи.

Козерог

Сегодня у Козерогов появится явное или тайное поле деятельности, которое они могут использовать по своему усмотрению. В зависимости от ситуации они могут заняться секретным делом, полезным хобби или развитием бизнеса, начать искать подходы к нужным людям. При соответствующем настрое принесут пользу физические нагрузки, но усиленные тренировки не рекомендуются. Хороший фон для любых дел — музыка.

Водолей

Во второй половине дня звезды советуют Водолеям проявить в своих текущих делах долю фантазии. Игра воображения может открыть новые оригинальные возможности там, где недавно завели в тупик привычные инструкции и алгоритмы. Могут появиться свежие решения в сфере строительства, кулинарии или в хозяйственной области. Возможно, придется потратиться на дополнительные инструменты, услуги или детали.

Рыбы

Сегодня Рыбы почувствуют в себе свежие силы после полудня. Если утро не оправдало их ожиданий, им будет достаточно немного подождать — и события начнут развиваться в нужном им направлении, а энергия переживаемых ими эмоций начнет трансформироваться в энергию полезных дел. Вторая половина суток создаст условия для работы, творчества, поездок, любовных инициатив, семейного или дружеского общения.