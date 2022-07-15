Не такие, как все: знаки зодиака, обладающих сверхспособностями
Астрологи уверены, что некоторые представители зодиакального круга обладают определенным даром, который выделяет их на фоне остальных.
Именно благодаря своим сверхспособностям они могут изменить не только свою, но и жизнь окружающих.
Овен
Авторитарные и порой упрямые представители данного знака зодиака на самом деле обладают уникальным даром, который помогает им «считывать» других людей и чувствовать всю их боль. Благодаря этому таланту, Овны могут нащупать слабое место и оказать именно ту поддержку, которая нужна в данный момент.
Телец
Представители данного знака зодиака очень точны в своих расчетах и практически не ошибаются по поводу других людей. Если нужно спрогнозировать развитие событий или уточнить что-то о новом знакомом, то можно смело позвать на помощь Тельцов. Их интуиция в этом случае не подведет.
Рак
Представители данного знака зодиака также обладают сильной интуицией, которая помогает им чувствовать людей на расстоянии и вовремя приходить на помощь. Раки действительно способны появиться именно в тот самый нужный момент, когда, казалось, уже все потеряно.
Дева
Несмотря на то, что представители данного знака зодиака могут порядком утомить своей гиперопекой, они никогда не оставят в беде нуждающихся. Девы, в отличие от многих других знаков зодиака, никогда не опускают руки и всегда идут до конца (пусть даже им ради этого придется поступиться своими интересами или ценностями).