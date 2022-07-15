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Не такие, как все: знаки зодиака, обладающих сверхспособностями

15 июля 2022ГороскопыPassion.ru

Астрологи уверены, что некоторые представители зодиакального круга обладают определенным даром, который выделяет их на фоне остальных.

Не такие, как все: знаки зодиака, обладающих сверхспособностями

Именно благодаря своим сверхспособностям они могут изменить не только свою, но и жизнь окружающих.

Овен

Авторитарные и порой упрямые представители данного знака зодиака на самом деле обладают уникальным даром, который помогает им «считывать» других людей и чувствовать всю их боль. Благодаря этому таланту, Овны могут нащупать слабое место и оказать именно ту поддержку, которая нужна в данный момент.

Телец

Представители данного знака зодиака очень точны в своих расчетах и практически не ошибаются по поводу других людей. Если нужно спрогнозировать развитие событий или уточнить что-то о новом знакомом, то можно смело позвать на помощь Тельцов. Их интуиция в этом случае не подведет.

Рак

Представители данного знака зодиака также обладают сильной интуицией, которая помогает им чувствовать людей на расстоянии и вовремя приходить на помощь. Раки действительно способны появиться именно в тот самый нужный момент, когда, казалось, уже все потеряно.

Дева

Несмотря на то, что представители данного знака зодиака могут порядком утомить своей гиперопекой, они никогда не оставят в беде нуждающихся. Девы, в отличие от многих других знаков зодиака, никогда не опускают руки и всегда идут до конца (пусть даже им ради этого придется поступиться своими интересами или ценностями).

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