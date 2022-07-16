Продуктивное утро — финансовый гороскоп на 17 июля

Если сегодня мы и надумаем работать, то делать это лучше в первой половине суток.

Овен

Овны могут начать этот день на оптимистической волне. Чем позитивнее будет ваш эмоциональный настрой, тем успешнее пойдут дела. Также немаловажно иметь высокую самооценку. Наиболее важные дела лучше запланировать на утро. Вторая половина дня может пройти с осложнениями в тех делах, которые сегодня планировалось завершить. Особенно это может затронуть коммунальщиков и строителей.

Телец

Тельцы в первой половине дня могут получить дополнительные доходы за счет внеурочной работы. Работники гостиниц, ресторанов и офисов получат удовлетворение от своей работы. Прекрасное время для оплаты счетов и погашения долгов по кредитам. Вместе с тем во второй половине дня вам может поступить ложная информация, используя которую, вы рискуете допустить ошибку.

Близнецы

Близнецов с утра могут ждать приятные сюрпризы на работе. Это могут быть хорошие новости, типа объявления работодателя о выплате денежной премии. Также вы можете быть избавлены от рутинной и монотонной работы. Некоторые улучшения в делах могут произойти сами собой, без какого либо вашего участия. Старайтесь максимально использовать это время, поскольку во второй половине дня могут быть неожиданные осложнения.

Рак

У Раков с утра могут произойти положительные подвижки в карьере. Вам могут повысить зарплату или предоставить к выполнению более выгодный заказ. Также работодатель может расширить ваши полномочия в работе. Вместе с тем старайтесь наиболее важную работу успеть выполнить до середины дня. Во второй половине дня у вас могут возникнуть трения с начальством.

Лев

В первой половине дня у Львов могут усилиться интеллектуальные способности. Особенно это будет заметно во время учебы, при усвоении и запоминании учебного материала. Используйте этот день для повышения уровня квалификации. Вторая половина дня может быть связана с проверками, ревизиями, разбирательствами с представителями закона.

Дева

Девам в первой половине дня можно попытаться получить прибыль из рискованных финансовых операций. Если обстоятельства складываются в вашу пользу, то умейте принимать оперативные решения и действовать быстро. Вторая половина дня, напротив, неблагоприятна для финансовых и иных рисков. Особенно проблематично заниматься операциями по обмену валюты.

Весы

Весам рекомендуется в первой половине дня активнее взаимодействовать с деловыми партнерами в рамках коллективных проектов. Обязательно согласовывайте свои планы с планами действий партнеров – в этом случае вы быстрее добьетесь нужного результата. В конце дня могут возникнуть сложности при обслуживании клиентов. Не доводите ситуацию до ссоры, старайтесь идти на уступки клиентам.

Скорпион

У Скорпионов с утра может быть удачное время практически для любых видов деловой активности. Но более всего позитивность момента почувствуют руководящие работники. Вы легко сможете находить взаимопонимание с подчиненными. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями у тех, кто проходит производственную практику.

Стрелец

Стрельцы в первой половине дня смогут найти удачное решение в каком-то сложном профессиональном вопросе. Это положительно отразится на вашей деловой репутации. Успешно проходят рекламные мероприятия, преуспеют дизайнеры, программисты, консультанты сетевого маркетинга. Контакты с иностранцами и людьми из других регионов могут оказаться для вас полезными.

Козерог

Козероги в этот день будут чувствовать силу влияния близких родственников и членов семьи на свою профессиональную деятельность. И первая половина дня пройдет весьма успешно. Особенно это относится к тем из вас, кто нуждается в финансовой поддержке со стороны родственников. В конце дня воздержитесь от подписания договоров. При работе в сфере услуг могут возникать недоразумения с клиентами.

Водолей

С утра Водолеям следует проявить максимум активности в деловых контактах. Вам не составит труда убедить делового партнера и любого другого человека, в котором вы заинтересованы, в необходимости развивать и дальше взаимовыгодное сотрудничество. Ждите хороших новостей до полудня. Вторая половина дня может быть связана техническими осложнениями.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущей работы и взаимодействии с коллегами. Благодаря конструктивным отношениям в трудовом коллективе вы сможете успешно справиться с большим объемом работы. Наиболее продуктивное время – утро. Во второй половине дня воздержитесь от экспериментов и ориентируйтесь на ту работу, в которой у вас имеется большой опыт.