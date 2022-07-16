Пора дать волю фантазии — гороскоп на 17 июля

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах обеспечивает чувствительность и хорошее воображение, помогает быть проницательнее в общении и улавливать в нем неочевидный подтекст.

Возможен интерес к виртуальным реальностям, к миру игр, кино, живописи и фотоискусства, к литературе и образной речи. Возрастет восприимчивость к духовной стороне событий. Не исключен интерес к сплетням, намекам, иносказаниям. День склоняет к сентиментальным воспоминаниям, подходит для тайных встреч, семейных совещаний, приватных консультаций, может пробудить интерес к старым архивным записям. Хорошо заниматься психологией, музыкой, химией.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам заняться внутренними делами — например, семейными. День располагает к сентиментальности. Он может обратить ваши мысли в прошлое или подчеркнуть роль тонких духовных нюансов, которые в повседневной суете остаются для вас «за кадром». Подходящий момент для отдыха, прогулок по забытым местам и доверительных бесед с близкими. Нежелательны новые инициативы. Уместен отдых.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что это прекрасный день для отдыха, и советуют им найти время для полного расслабления (которое сегодня особенно хорошо пойдет под музыку или у воды). Однако многим Тельцам будет претить полная пассивность. Полноценный отдых для них будет подразумевать близкое родственное или дружеское общение, а также интересное занятие, позволяющее им проявить долю изобретательности.

Близнецы

Сегодня звезды не запрещают Близнецам строить большие планы — но советуют помнить, что часто они оказываются расплывчатыми и идеалистичными. Вместо четкой программы действий велика вероятность выстроить очередной «замок на песке». Однако мечтания в этот день не так уж бесполезны: они могут навести на оригинальные мысли в текущих мелких делах, помочь визуализировать смутные догадки и ощущения.

Рак

Раков ждет эмоционально гармоничный день. Благодаря природной сенситивности многие Раки начнут предчувствовать приближение определенных приятных для себя событий — и ощущения их не обманут. Однако пока одни позитивные возможности приближаются, другие постепенно сходят на нет. Не теряйте время, если хотите с кем-то побеседовать «по душам», выразить свои тайные взгляды или изложить особое мнение.

Лев

Большинство Львов сегодня сентиментально, склонно к уединению, настроено на свою волну и восприимчиво лишь к чувствам самых близких людей. Возможна зацикленность на отдельных болезненных нюансах со склонностью прокручивать их в памяти. Исцелить внутреннюю драму поможет удачно выбранная музыка, ведение дневника, разговор с родственником, психологом, воображаемым собеседником или доверенным лицом.

Дева

Сегодня Девам не помешает отдых, включающий в себя дружеское или родственное доверительное общение. «Семейная» атмосфера поможет спокойнее относиться к текущим проблемам и увереннее смотреть в будущее, если в настоящем не все выглядит ровно. Это неплохой момент для корпоративной вылазки на природу или частной вечеринки (особенно после очередного этапа совместных работ, сближающего эмоционально).

Весы

Сегодня Весы могут оказаться на распутье, пройти через те или иные сомнения. Не исключены колебания, связанные с профессией, имиджем, деньгами, жилищными делами или решением семейных проблем. Многим Весам пригодится тайный источник сведений — например, в лице подчиненных. Не меньше, чем в информационной или материальной поддержке, представители знака начнут нуждаться в понимании и сочувствии.

Скорпион

Скорпионы могут использовать этот день по своему усмотрению, опираясь на собственное чутье и личные потребности. Он подходит для спокойного отдыха — но также хорош для погружения в литературные, исследовательские и творческие занятия, в совместное хобби с друзьями и решение внутренних задач бизнеса. Может появиться настрой для ухода в любовную или духовную жизнь, доверительной беседы с детьми.

Стрелец

Стрельцов день может сделать домоседами или виртуальными странниками, фантазерами, любителями музыки или кино, психологами или исследователями. Многие Стрельцы ощутят внутреннюю духовную связь с семьей, родиной, определенными местами или взглядами. Возможно предчувствие нового возврата к своим корням и истокам в близком будущем. Темой дня могут стать бытовые дела, семейные секреты, наследство.

Козерог

Сегодня звезды советуют уставшим Козерогам расслабиться и отдохнуть, а деятельным и предприимчивым представителям знака найти себе занятие по душе. Эмоциональное и духовное наполнение в эти сутки не менее важно, чем практический результат. Информация будет приходить не только прямыми путями, могут оказаться информативными намеки или слухи. Подходящий момент для завершения очень личного диалога.

Водолей

Водолеям звезды советуют не откладывать назревшие мелкие траты. Лучше не медлить с выбором лекарств, инструментов, напитков, бытовых аксессуаров и рабочих инструментов. Одновременно не возбраняются небольшие расходы «для души» (не исключено, что они будут тайными и это добавит в ситуацию нотку интриги). Разговоры этого дня могут касаться оплаты услуг или взаимодействия с коллегами по работе.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут повиноваться своим привычкам и ощущениям. Многие Рыбы будут искусно вести разговор — или не менее искусно уходить от него, давая понять о своем мнении невербально. Их сильными сторонами будут воображение и проницательность. День подходит для личной переписки, литературного творчества, психологических консультаций, исследований на волнующие темы, бесед с детьми и родственниками.